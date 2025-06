Tudo o que você precisa saber sobre o Al Hilal no Mundial

O Al Hilal é o clube mais vencedor da Arábia Saudita e será um dos representantes da Ásia na primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA. O Lance! apresenta um perfil contando a história do clube, como se classificou, quem são seus adversários no grupo e os ídolos históricos que marcaram época. A equipe saudita estreia no torneio em grande estilo: contra o poderoso Real Madrid, no dia 18 de junho.

Grupo e agenda do Al Hilal no Mundial

A equipe está no Grupo H e terá pedreiras pela frente. O atual campeão da Liga Saudita vai encarar ninguém menos que o Real Madrid, além do Pachuca, do México, e do FC Salzburg, da Áustria.

Jogos do Al Hilal no grupo H

Quarta-feira, 18 de junho

Real Madrid x Al Hilal – 16h

Hard Rock Stadium, Miami

Domingo, 22 de junho

FC Salzburg x Al Hilal – 19h

Audi Field, Washington D.C.

Quinta-feira, 26 de junho

Al Hilal x Pachuca – 22h

Geodis Park, Nashville

Caminho até o Mundial

O Al Hilal garantiu sua vaga no Mundial de Clubes da FIFA ao conquistar a Liga dos Campeões da AFC de 2021. Na final, venceu o Pohang Steelers (Coreia do Sul) por 2 a 0 e levantou seu quarto troféu continental, se tornando o maior campeão da história da competição asiática.

História do clube

Fundado em 1957, o Al Hilal é um dos clubes mais tradicionais do Oriente Médio. Sua primeira grande conquista foi a Taça do Rei em 1961, e a partir daí iniciou uma trajetória repleta de títulos. São 19 títulos da Saudi Pro League, sem nunca ter sido rebaixado, um recorde no país. A equipe também fez história em torneios continentais, com quatro títulos da Liga dos Campeões da AFC e conquistas como a Taça dos Vencedores das Copas da Ásia e a SuperTaça Asiática. No Mundial de Clubes da FIFA, foi finalista em 2022, perdendo para o Real Madrid por 5 a 3.

Seu estádio atual é a Kingdom Arena, em Riad, e os apelidos mais populares do time são “Al-Za’eem” (o Chefe), “Blue Wave” e “Al-Malaki” (a Realeza).

Ídolos do Al Hilal

Youssef Al-Thunayan



Conhecido como “O Filósofo”, foi um meia cerebral que marcou época no clube com sua inteligência em campo. Defendeu o Al Hilal por toda a carreira e conquistou 24 títulos, incluindo sete ligas nacionais e dois títulos asiáticos. Se aposentou em 2005, com direito a jogo festivo contra o Valencia (ESP).

Sami Al-Jaber



O maior artilheiro e jogador com mais jogos da história do clube: 214 gols em 448 partidas. Atuou no Al Hilal entre 1989 e 2007, com duas rápidas passagens por clubes estrangeiros. Venceu cinco ligas nacionais e duas edições da Champions asiática.

Sami Al-Jaber ídolo da seleção e do Al Hilal (FOTO: ATP)

Mohamed Al-Deayea



Goleiro lendário que disputou quatro Copas do Mundo pela Arábia Saudita. Foi o jogador com mais partidas por seleções masculinas por um bom tempo, com 178 jogos pela seleção saudita. No Al Hilal, venceu quatro ligas nacionais e uma Champions asiática. Se aposentou em 2010 e foi homenageado em um amistoso contra a Juventus (ITA), com 70 mil torcedores no estádio.