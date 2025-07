Mundial de Clubes maior, ou a cada dois anos, está entre o desejo e a cautela

Sucesso comercial e esportivo, especialmente entre os países do continente, o Mundial de Clubes da Fifa tem sua segunda edição prevista para acontecer em 2029. Já há, contudo, movimentos de bastidores para que a competição seja ampliada, seja no número de participantes, seja na periodicidade. Da Europa, por exemplo, vem a informação de que o Real Madrid sugeriu à Fifa que a competição aconteça a cada dois anos. Por aqui, clubes e entidades elogiam o torneio, mas são cautelosos sobre eventuais mudanças.

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que ainda não há um projeto oficial para alterar a competição, prevista para acontecer a cada quatro anos com 32 clubes. De acordo com o jornal inglês "The Guardian", a proposta do Real Madrid surgiu em conversas entre dirigentes durante o Mundial disputado nos Estados Unidos. No mês passado, a mesma publicação informou que a Fifa avalia ampliar para 48 times, tal qual fez com a Copa do Mundo de Seleções. Tudo isso, porém, ainda passará por estudos da entidade.

Dirigentes brasileiros ouvidos pelo Lance! enalteceram o Mundial de Clubes. Há quem veja com bons olhos a ampliação da competição, mas a maioria prefere aguardar algo mais concreto antes de avaliar eventuais mudanças.

A CBF, por exemplo, informou que não vai comentar “especulações” neste momento. É certo, porém, que a entidade aprovou a primeira edição da competição

— A Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso. Assistimos a jogos emocionantes, belos gols, viradas históricas...E teve ainda a linda festa dos torcedores nos estádios, e eu faço questão de mencionar a torcida brasileira, que deu um show de alegria por onde passou. A CBF manifestou à Fifa todo seu contentamento com a competição — disse o presidente, Samir Xaud.

— O modelo é interessante e terá belos efeitos locais. O mundo vai passar a prestar mais atenção ao futebol jogado no Brasil.

Presidente da Liga Forte União (LFU), Marcelo Paz também classificou como "um sucesso" a primeira edição. Para ele, o formato deste ano, com 32 times, é o ideal, mas o dirigente aprova um eventual aumento de periodicidade.

— Particularmente, gosto muito do formato com 32 equipes. É o formato ideal. Claro que muitos times bons ficam de fora, equipes que poderiam estar lá e não puderam participar por critérios de região. Mas isso é normal. Talvez se fizessem a cada dois anos poderia ser interessante, porque daria chance a mais equipes.

Libra e Conmebol foram procurados, mas não deram retorno até a publicação deste texto. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que representaram o Brasil no Mundial de Clubes deste ano, não se manifestaram.

Chelsea conquistou a primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Um problema crônico para o Mundial de Clubes: calendário

Apesar do desejo do Real Madrid, a realização de um Mundial de Clubes a cada dois anos surge como improvável. Mantendo-se o cronograma atual e em anos ímpares, uma nova edição seria antecipada para 2027 ou, então, realizada em 2031, que são anos de Copa do Mundo Feminina. Assim, a Fifa teria dois de seus principais torneios concorrendo entre si, seja por interesse do público, seja por receitas.

Nos anos pares, o Mundial de Clubes da Fifa teria de dividir atenções com a Copa do Mundo de Seleções, principal evento da Fifa, ou com as competições continentais, como Copa América e Eurocopa — e há ainda os Jogos Olímpicos. Uma alternativa seria jogar o Mudial para o fim do ano, mas isso teria impacto direto no calendário europeu, qualquer que seja o ano.