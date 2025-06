Tudo o que você precisa saber sobre a Juventus no Mundial

A Juventus é uma das representantes italianas no Mundial de Clubes da FIFA. O Lance! apresenta um perfil contanto um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda da Juventus no Mundial

A Juventus está no grupo G e vai enfrentar equipes com realidades totalmente opostas no Mundial. Manchester City, da Inglaterra, Al-Ain, dos Emirados Árabes, e Wydad Casablanca, do Marrocos, serão os rivais da Juve na fase inicial.

Jogos da Juventus no grupo G

Quarta-feira, 18 de junho de 2025

Al Ain x Juventus – 21h local (22h de Brasília, 02h de Lisboa do dia seguinte) Audi Field, Washington D.C.

Domingo, 22 de junho de 2025

Juventus x Wydad AC – 12h local (13h de Brasília, 17h de Lisboa) Lincoln Financial Field, Filadélfia

Quinta-feira, 26 de junho de 2025

Juventus x Manchester City – 15h local (16h de Brasília, 20h de Lisboa) Camping World Stadium, Orlando

Caminho até o Mundial

A Juventus se classificou para o Mundial de Clubes através do ranking da UEFA, que levou em consideração o desempenho do time nas últimas quatro edições da Champions League.

História do clube

O nome do clube sediado em Turim significa juventude por ter sido criado por jovens estudantes em 1897. Em 1930, recebeu o apelido de Velha Senhora. Existem duas explicações para a origem do apelido, a primeira é a nobreza e realeza presente na região de Piemonte, estado onde a cidade de Turim fica localizado. A segunda explicação é a aposta do clube em jogadores veteranos da época.

Com 36 scudettos, a Juve é a maior campeã do Campeonato Italiano. Além disso, a equipe venceu duas Champions League, 15 Copas da Itália e nove Supercopas Italianas. A Juventus também conquistou o Mundial de Clubes duas vezes.

Ídolos da Juventus

Giampiero Boniperti

O meia italiano dedicou uma vida à Juventus. Foram 15 temporadas de carreira e todas elas defendendo as cores da Velha Senhora. Boniperti sustentou por quase 50 anos o posto de jogador com mais jogos e gols da história do clube. Depois de toda a história dentro do campo, assumiu como presidente do clube, onde ficou por 19 anos.

Giampiero Boniperti (Foto: Reprodução/ X)

Alessandro Del Piero

Lenda do futebol italiano e campeão do mundo com a seleção em 2006, Alessandro Del Piero defendeu a Juventus por 19 temporadas e se tornou o jogador com mais jogos e mais gols da história do clube. Foram 12 títulos pela Velha Senhora, incluindo seis Campeonatos Italianos e quatro Supercopas da Itália.

Del Piero (Foto: Divulgação / Juventus)

Gianluigi Buffon

Também campeão do mundo em 2006, Buffon é para muitos o maior goleiro da história do futebol. A exemplo de Del Piero, ficou 19 temporadas na Juventus e colecionou títulos pelo clube. Atualmente, é o segundo jogador com mais partidas com a camisa da Velha Senhora.