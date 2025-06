Tudo o que você precisa saber sobre o Auckland City no Mundial

O Auckland City é o representante da Nova Zelândia e da Oceania no Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Auckland City no Mundial

O Auckland City está no grupo C e vai enfrentar grandes equipes do futebol mundial. Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors serão os rivais da equipe na fase inicial.

Jogos do Auckland City no grupo C

Domingo, 15 de junho

FC Bayern München x Auckland City FC - Estádio TQL, Cincinnati, 12h no horário local, 13h de Brasília e 17h de Lisboa

Sexta-feira, 20 de junho

SL Benfica x Auckland City FC - Estádio Inter&Co, Orlando, 12h no horário local, 13h de Brasília, 17h de Lisboa

Terça-feira, 24 de junho

Auckland City FC x CA Boca Juniors - GEODIS Park, Nashville, 14h no horário local, 16h de Brasília, 20h de Lisboa

Caminho até o Mundial

O Auckland City se classificou para o Mundial de Clubes através do ranking da Fifa, que levou em consideração o desempenho do time na últimas edições da Liga dos Campeões da OFC.

História do clube

O Auckland City foi criado em 2004 e venceu a liga nacional logo na primeira temporada que disputou. Nos anos seguintes, o destaque continuou e o time foi campeão de mais oito edições da competição. Além disso, se tornou a principal potência do futebol da Oceania, vencendo 13 títulos da Liga dos Campeões da OFC, oito deles de forma consecutiva.

continua após a publicidade

O Auckland é o recordista de participações em Mundiais. O clube já esteve na competição 11 vezes e o melhor resultado foi um 3° lugar, em 2014, quando venceu o Monterrey.

Apesar do sucesso, o Auckland City é um clube amador. A maioria dos jogadores do elenco dividem a função de jogador com outras profissões. O Lance! trouxe um levantamento das profissões dos jogadores do Auckland City.

Ídolos do Auckland City

Keryn Jordan

O sul-africano é um símbolo da história do Auckland City. A passagem, que durou entre 2005 e 2010, ficou marcada por grandes participações em títulos de extrema relevância para o clube. Jordan marcou hat-trick nas finais de Champions da OFC de 2006 e 2009, e os jogos aconteceram no meio de uma luta pessoal gigante. O jogador estava enfrentando um câncer, que infelizmente tirou sua vida no ano de 2013, quando Jordan tinha 37 anos.

A memória do jogador é preservada com muito carinho pelos torcedores do Auckland City e ele frequentemente recebe homenagens do clube.

Keryn Jordan (Foto: Divulgação/X)

Ivan Vicelich (Foto: Reprodução/ Instagram)

Emiliano Tade

Tade é o maior artilheiro e jogador com o maior número de jogos da história do Auckland. O atacante saiu da Argentina, onde fazia faculdade de direito, com um visto de férias e foi para a Nova Zelândia. No país, construiu uma carreira muito vitoriosa e se tornou um dos grandes ídolos da história do Auckland. Foram oito títulos da Champions da OFC e sete participações seguidas no Mundial de Clubes, nenhum atleta jogou mais edições da competição.