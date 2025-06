Al Ahly e Inter Miami se enfrentam neste sábado (14), no jogo de abertura do Mundial de Clubes da Fifa, pelo Grupo A, o mesmo do Palmeiras. A bola rola às 21h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique para assistir no Amazon PrimeVideo.

Os egípcios garantiram vaga na Copa do Mundo de Clubes ao conquistar a edição a Champions League da África na temporada 2020/21 — o feito se repetiu em 2022/23 e 2023/24, com Mamelodi Sundowns e Espérance herdando as vagas. A estreia na competição será também o primeiro jogo do técnico espanhol José Rivero à frente da equipe.

Por sua vez, o time estadunidense está no Mundial como representante do país-sede e ganhou a vaga por ter a melhor campanha da temporada regular da MLS em 2024 — o título, no entanto, ficou com o LA Galaxy, com o Inter Miami sendo eliminado nas oitavas de final dos playoffs. O clube de David Beckham conta com Lionel Messi e Luis Suárez no ataque e Javier Mascherano no comando ténico. Para a abertura do torneio da Fifa, a equipe terá desfalque de Jordi Alba, outro astro ex-Barcelona.

✅ FICHA TÉCNICA

AL AHLY X INTER MIAMI

1ª RODADA - GRUPO A - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: sábado, 14 de junho de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA);

📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e DAZN;

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRA/AUS)

🚩 Auxiliares: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beacham (AUS)

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL AHLY (Técnico: José Rivero)

El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Daria (Koka); Attia, Ashour, Tawfik (Ben Romdhane) e Taher; Bencharki e Abou Ali.

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ríos Novo; Jordi Alba, David Martínez, Maximiliano Falcón, Marcelo Weigandt; Segóvia, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi.