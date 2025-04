Orlando será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, oferecendo não apenas partidas emocionantes, mas também uma infinidade de opções para os visitantes aproveitarem entre os jogos. O Flamengo disputará uma partida da fase de grupos na cidade, tornando Orlando um destino chave para os torcedores rubro-negros. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Orlando tem a oferecer durante a competição.

Parques temáticos da Disney e Universal Studios

Os parques de Orlando são mundialmente famosos por suas atrações e experiências imersivas. Na Disney, você pode explorar quatro parques principais: o Magic Kingdom, que conta com o emblemático Castelo da Cinderela; o Epcot, dedicado à inovação e cultura mundial; o Disney's Hollywood Studios, que traz atrações inspiradas em filmes como Star Wars e Toy Story; e o Animal Kingdom, que mistura natureza e aventura, com destaque para o safári e a atração do filme Avatar.

Já os parques da Universal Studios são repletos de atrações cinematográficas, como os simuladores dos filmes Transformers e A Múmia. O Islands of Adventure oferece experiências como montanhas-russas e mundos fantásticos, incluindo os universos de Harry Potter, Jurassic Park e Marvel.

Kennedy Space Center

Localizado a cerca de 45 minutos de Orlando, o Kennedy Space Center oferece uma experiência única sobre a história da exploração espacial. Localizado em Cabo Canaveral, o local é o centro de lançamentos espaciais da NASA e abriga uma série de exposições interativas, incluindo foguetes históricos, simuladores de voo e até a chance de ver de perto a famosa nave espacial Atlantis. Os visitantes também podem aprender sobre as missões Apollo e Space Shuttle, além de ter a oportunidade de observar lançamentos ao vivo, dependendo do calendário. O ingresso de um dia para o Kennedy Space Center custa a partir de US$ 75 (R$ 448,18).

Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral (Foto: Divulgação)

Disney Springs

Disney Springs é um complexo de entretenimento, compras e gastronomia em Orlando, localizado no Walt Disney World Resort. Com uma ampla variedade de lojas, restaurantes temáticos e atrações ao ar livre, é um destino ideal para quem busca diversão sem a necessidade de ingressos para os parques. Além das opções de compras e culinária, o local oferece shows ao vivo, exibições artísticas e passeios de barco.

WonderWorks

WonderWorks é uma atração interativa localizada em Orlando, conhecida por sua fachada invertida e experiências científicas e educativas. Oferecendo mais de 100 exposições interativas, o local proporciona diversão para todas as idades, com atividades que exploram física, tecnologia e o mundo natural. Entre as atrações, estão simuladores de furacões, quedas livres e realidade aumentada, além de um laser tag e um labirinto de espelhos. O ingresso para visitar o local custa a partir de US$ 38 (R$ 227,08).

Southern Hill Farms

A Southern Hill Farms é uma fazenda famosa por seu campo de girassóis. Durante a temporada de flores, que ocorre geralmente entre maio e julho, os visitantes podem explorar os campos, tirar fotos e aproveitar a beleza do local. Além dos girassóis, a fazenda oferece outras atividades sazonais, como colheita de frutas, passeios de trator e degustação de produtos frescos.

Esportes

Orlando é uma cidade que respira esportes, com equipes de destaque em diferentes modalidades. No basquete, o Orlando Magic é o principal representante da cidade na NBA. Fundado em 1989, o time tem uma história rica, com momentos marcantes, como as finais da NBA em 1995 e 2009. Embora o Magic não tenha conquistado um título da liga até agora, a equipe continua a ser um pilar do esporte na cidade, com uma base de fãs apaixonada e um compromisso com o desenvolvimento de novos talentos. O time joga suas partidas no Amway Center.

Paolo Banchero é um dos destaques do Orlando Magic (Foto: Gary Bassing/AFP)

No futebol, o Orlando City SC é a equipe da cidade na Major League Soccer (MLS). Fundado em 2010, o time conquistou a atenção dos fãs e tornou-se um dos clubes mais populares da liga. O Orlando City é conhecido por sua atmosfera vibrante no estádio Exploria Stadium, que receberá dois jogos no Mundial. O elenco do time conta com dois velhos conhecidos da torcida do Palmeiras: o atacante Iván Angulo e o meio-campista Eduard Atuesta, ambos com passagens pelo clube paulista.

Já no cenário universitário, a UCF (University of Central Florida) é uma das maiores e mais respeitadas universidades da região, com times competitivos em diversos esportes. A equipe de futebol americano da UCF ganhou destaque nacional, especialmente após sua temporada invicta em 2017, apesar de não ter participado do College Football Playoff. A universidade também é forte em outros esportes, como basquete, atletismo e natação, e suas equipes representam com orgulho a cidade e a região central da Flórida.

Veja os jogos da primeira fase do Mundial em Orlando

🌏 Ulsan HD (KOR) x Mamelodi Sundowns (RSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 19h (de Brasília)

🏟️ Estádio Inter&Co

🌏 Benfica (POR) x Auckland City (NZL)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta, às 13h (de Brasília)

🏟️ Estádio Inter&Co

🌏 Club León (MEX) x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

🌏 Juventos (ITA) x Manchester City (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

🌏 Vencedor do Grupo G x Segundo colocado do Grupo H

⚽ Oitavas de final

📅 30 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

🌏 Vencedor do jogo 53 x Vencedor do jogo 54

⚽ Quartas de final

📅 4 de julho, sexta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium