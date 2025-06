Conheça o Audi Field, o menor estádio do Mundial de Clubes 2025

Inaugurado em 2018, o Audi Field, em Washington, D.C., é o estádio mais compacto entre os escolhidos para sediar partidas do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com capacidade para 20 mil espectadores, ele é também o menor da competição, mas se destaca pela infraestrutura moderna e atmosfera intimista, proporcionando aos torcedores uma experiência de proximidade com o espetáculo.

Localizado em Buzzard Point, o Audi Field é a casa do DC United, clube mais bem-sucedido da história da Major League Soccer (MLS), e também do Washington Spirit, equipe da National Women’s Soccer League (NWSL). A arena conta com 31 suítes premium, dois espaços internos exclusivos, três pátios e uma cobertura, combinando conforto e modernidade.

Além dos jogos de clubes, o Audi Field já recebeu algumas partidas internacionais. A seleção feminina dos Estados Unidos fez ali seu último amistoso antes das Olimpíadas de Paris 2024, empatando por 0 a 0 com a Costa Rica. Já a seleção masculina teve passagem em 2019, com uma derrota de 1 a 0 para a Jamaica e uma vitória por 7 a 0 sobre Cuba, pela Liga das Nações da Concacaf.

Durante o Mundial de Clubes 2025, o Audi Field será palco de três confrontos na fase de grupos, incluindo a estreia da Juventus na competição e jogos envolvendo Al Hilal e FC Salzburg.

Confira os jogos do Audi Field no Mundial:

📅 Quarta-feira, 18 de junho

Grupo G: Al Ain FC x Juventus FC — 21h (horário local), 22h (Brasília)

📅 Domingo, 22 de junho

Grupo H: FC Salzburg x Al Hilal — 18h (horário local), 19h (Brasília)

📅 Quinta-feira, 26 de junho

Grupo G: Wydad AC x Al Ain FC — 15h (horário local), 16h (Brasília)