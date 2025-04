Mami é uma das sedes com mais destaque no Mundial de Clubes de 2025 por ser a primeira a receber jogos do torneio. O Inter Miami estreia na competição, em jogo isolado contra o Al-Ahly, no dia 14 de junho. Além da partida de abertura, a cidade também sediará jogos de Fluminense, Palmeiras, Bayern de Munique e Real Madrid no Hard Rock Stadium. O Lance! preparou mais um guia com as melhores atrações da cidade para os brasileiros que desejam explorar tudo o que a região de Miami tem a oferecer durante a competição.

Miami Beach

Imagem aérea de Mid Beach, uma das praias localizadas em Miami Beach (Foto: Reprodução)

Localizada nos arredores de Miami, a cidade de Miami Beach é uma verdadeira atração para os visitantes. Famosa pela aparição em diversos programas de televisão e filmes, como Miami Vice e Scarface, a cidade reúne diversas possibilidades de entretenimento. A Ocean Drive é uma das vias mais famosas do mundo e tem uma série de opções para o público. De dia, é uma grande área de circulação de pessoas que buscam as praias de Miami Beach e um polo comercial extremamente importante. À noite, se torna palco da badalação local com diversos restaurantes, bares e casas de show.

Parque Nacional Everglades

A um pouco mais de uma hora de carro de Miami, o Parque Nacional Everglades é uma grande atração natural dos Estados Unidos. Ocupa a terceira posição entre os maiores parques nacionais do país. Com uma área de 6.104 metros quadrados, tem diversas possibilidades de atividades diurnas e noturnas e recebe uma média de um milhão de visitantes por ano.

Céu estrelado no Parque Nacional Everglades (Foto: Anthony Sleiman/ NPS Photo)

Conta com espaços para a realização de piqueniques e outras atividades recreativas. É uma importante área de preservação da natureza por abrigar uma série de espécies ameaçadas de extinção, entre aves, répteis e mamíferos. O parque também conta com áreas para a observação noturna do céu e fica aberto 24 horas por dia. Há ainda a possibilidade de acampar em outros pontos da reserva. Com diversos tours que saem de Miami com guias de turismo para o parque, é uma opção interessante para os turistas que estejam hospedados na cidade.

Vizcaya Museum and Gardens

O Museu e os Jardins de Vizcaya são boas atrações para torcedores que estiverem em Miami para o Mundial. Os espaços contemplam a arte arquitetônica admirada por James Deering, um importante empresário do Século XX que comprou um grande terreno no litoral de Miami e idealizou a Villa Vizcaya. As obras para a construção levaram oito anos para serem construídas, tendo o início das obras em 1914 e o fim em 1922. Acompanhando por Paul Chaflin, importante nome do design de interiores, viajou pela Europa e colecionou várias referências, obras de artes e utensílios para a construção do espaço.

Atualmente, é uma área que tem sua arquitetura preservada, sendo administrada pelo Condado de Miami-Dade. Vizcaya recebe eventos importantes de maneira corriqueira, projetos públicos e fica aberto para a visitação das 9h às 17h30 e o preço dos ingressos varia de 10 a 25 dólares. Os visitantes podem observar diversos artefatos produzidos entre os séculos XV e XIX adquiridos por James Deering no século passado e aproveitar o ar livre nos jardins do local. A propriedade tem uma área total de 500 mil metros quadrados divididos entre diferentes espaços.

Miami Beach Botanical Garden

“Um paraíso tropical no coração de Miami Beach”. Esta é a descrição do Jardim Botânico de uma das áreas mais importantes de Miami. O local foi inaugurado em 1962 e em 1996 foi revitalizado por uma organização sem fins lucrativos. Atualmente, é administrado por uma parceria público-privada e se tornou um importante local para a realização de eventos culturais, para o desenvolvimento da educação ambiental e para o turismo cultural. A entrada é franca e o espaço funciona de terça a domingo das 9h às 17h.

Miami Children’s Museum

Quem pretende viajar com crianças para Miami durante o Mundial de Clubes tem a possibilidade de conhecer uma atração especial para o público infantil. O Miami Children’s Museum foi inaugurado em 1983 e tem uma média de 445 mil visitantes nos últimos anos. O espaço conta com exposições interativas, programas e materiais didáticos relacionados às artes e à cultura. O preço dos ingressos para visitações é de 26 dólares.

Esportes

Miami também tem destaque no cenário esportivo. No futebol, o Inter Miami, que será uma das equipes mais badaladas do Mundial de Clubes, tem menos de 10 anos de história. Fundado em 2018, a equipe se tornou famosa após as contratações de Lionel Messi em 2023 e de Luis Suárez em 2024. O clube tem apenas um título, o da Leagues Cup, conquistado em 2023, mas já é presença frequente nas competições da Concacaf e tem sido protagonista da MLS.

Dwyane Wade está entre os maiores ídolos da história do Miami Heat (Foto: Acervo Lance!)

No basquete, o Miami Heat é o representante da cidade na NBA. O time tem sete títulos da Conferência Leste e três (2006, 2012 e 2013) do campeonato nacional. Dwayne Wade é o recordista em pontos e partidas na história da equipe, que aposentou o número 3 após sua aposentadoria.

Na Liga Nacional de Futebol Americano, o Miami Dolphins representa a cidade e é bicampeão da competição, com títulos conquistados em 1972 e 1973.

Veja os jogos da primeira fase do Mundial em Miami

🌏 Al-Ahly (EGI) x Inter Miami (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo - Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🌏 Boca Juniors (ARG) x Benfica (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 16 de junho, segunda-feira, às 19h (de Brasília)

🌏 Real Madrid (ESP) x Al-Hilal (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18/ de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🌏 Bayern de Munique (ALE) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 21h (de Brasília)

🌏 Mamelodi Sundowns (AFS) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)