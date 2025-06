Tudo o que você precisa saber sobre o Flamengo no Mundial

Com uma das maiores torcidas do planeta, o Flamengo no Mundial de Clubes 2025 representa a força da CONMEBOL. Campeão da Libertadores em 2022 e agora sob o comando do ídolo Filipe Luís, o Rubro-Negro se prepara para o torneio global. Neste guia, o Lance! apresenta tudo sobre o caminho do Mengão.

continua após a publicidade

O Grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo caiu no Grupo D e enfrentará adversários da Tunísia, Inglaterra e EUA: o Espérance de Tunis, o poderoso Chelsea, e o Los Angeles FC, que garantiu a última vaga do torneio em uma repescagem.

Agenda de Jogos: onde e quando assistir

1ª Rodada – 16 de junho (segunda-feira):

Jogo: Flamengo x Espérance

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

2ª Rodada – 20 de junho (sexta-feira):

Jogo: Flamengo x Chelsea

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 24 de junho (terça-feira):

Jogo: Los Angeles FC x Flamengo

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Camping World Stadium, Orlando

Onde Assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN



➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Caminho da Glória: o Tri da Libertadores em 2022

O Flamengo carimbou sua vaga no Mundial ao ser campeão da Libertadores pela terceira vez em 2022. Na final, disputada em jogo único contra o Athletico Paranaense, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com mais um gol decisivo de Gabriel Barbosa, herói que já havia marcado os dois gols do título de 2019 contra o River Plate.

continua após a publicidade

Reforço de Peso: a chegada de Jorginho para o Mundial

Para a disputa do torneio, o Flamengo fez uma contratação de impacto: o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho. Anunciado na última sexta-feira (6), o jogador chega do Arsenal, da Inglaterra, e vestirá pela primeira vez a camisa de um clube brasileiro. Multicampeão na Europa, Jorginho brilhou por cinco temporadas no Chelsea, onde foi campeão da Liga Europa, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes de 2021. Pela seleção italiana, conquistou a Eurocopa 2020. Sua experiência será fundamental para o meio-campo rubro-negro.

Elenco completo:

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti.

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, João Victor.

Laterais: Alex Sandro, Wesley, Varela, Viña, Ayrton Lucas.

Meias: Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Gerson, Evertton Araújo, Allan, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Joshua.

Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Plata, Luiz Araújo, Michael, Wallace Yan.

continua após a publicidade

Análise dos adversários

Chelsea (Inglaterra)

O grande rival do Flamengo pela liderança do grupo é o Chelsea. O time inglês chega com um cartão de visitas histórico: com a conquista da Conference League na temporada 2024/25, tornou-se o primeiro clube a vencer todos os títulos continentais da UEFA. No entanto, o momento vive um contraste interessante. Na Inglaterra, a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca não brilhou como esperado, terminando na quarta posição da Premier League e sendo eliminada precocemente das copas nacionais. A grande esperança dos Blues reside nos pés de Cole Palmer. Com 26 participações em gols na temporada, o meia é o protagonista absoluto do time e vestirá a camisa 10 no Mundial.

Atletas do Chelsea erguem troféu de campeão da Conference League (Sergei Gapon/AFP)

Los Angeles FC (EUA)

O Los Angeles FC (LAFC) foi o último time a carimbar o passaporte para o Mundial. A vaga veio de forma heroica, em uma repescagem emocionante contra o América do México vencida na prorrogação, após o León ser excluído do torneio. Apesar da classificação, o time vive uma temporada de altos e baixos na MLS, com um aproveitamento de apenas 53%, o menor entre os quatro times do grupo. Os heróis da classificação, e principais esperanças da equipe para o torneio, foram Igor Jesus, que marcou o gol de empate no jogo decisivo, e Denis Bouanga, autor do gol da vitória no tempo extra.

Jogadores do LAFC comemoram vitória! (Foto: Orlando Ramirez/AFP)

Espérance (Tunísia)

Se o assunto é momento, o Espérance, da Tunísia, chega "voando" para o Mundial. A equipe africana vive uma fase espetacular, tendo conquistado o título do Campeonato Tunisiano de forma antecipada e também a Copa da Tunísia, um "doblete" que mostra seu domínio absoluto no país. A força do time se reflete no ataque, que conta com uma conhecida conexão brasileira: os atacantes Yan Sasse (ex-Vasco) e Rodrigo Rodrigues (ex-Coritiba) são os destaques da equipe e, juntos, marcaram 20 gols na última temporada.

(Foto: Espérance/Divulgação)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

História: do remo à Nação de 40 milhões

Nascido como um clube de remo em 1895, o Flamengo só adotou o futebol em 1911, mas não demorou a se impor. A era de ouro nos anos 1980, com lendas como Zico, Júnior e Leandro, trouxe três Brasileiros e, principalmente, a Libertadores e o Mundial de 1981, com a inesquecível vitória sobre o Liverpool. Após um período de reestruturação financeira, o clube voltou a ser uma potência no fim da década de 2010, conquistando mais dois Brasileirões (2019, 2020) e duas Libertadores (2019, 2022), e consolidando novos ídolos. É um dos dois únicos clubes brasileiros que nunca foram rebaixados.

A caminhada do Flamengo no Mundial de Clubes será um dos grandes atrativos da competição.