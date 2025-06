Tudo o que você precisa saber sobre o Palmeiras no Mundial

O Palmeiras no Mundial de Clubes 2025 chega como um dos grandes representantes da CONMEBOL. Comandado pelo multicampeão Abel Ferreira, o Verdão aposta na força de seu elenco para buscar o topo do mundo. Neste guia, o Lance! apresenta tudo sobre a jornada alviverde.

O Grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes

O Palmeiras caiu no Grupo A, considerado um dos mais equilibrados do Mundial. Terá pela frente o gigante português Porto, o maior campeão da África, Al Ahly, e o Inter Miami, time do astro Lionel Messi. Em um grupo como este, mais do que em qualquer outro, tudo pode acontecer.

Agenda de Jogos e onde assistir



1ª Rodada – 15 de junho (domingo):

Jogo: Palmeiras x Porto

Horário: 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O Caminho da Glória: o Tri da Libertadores em 2021

Vivendo uma fase espetacular sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras garantiu sua vaga no Mundial ao conquistar o título da Copa Libertadores de 2021. A conquista veio em uma final eletrizante contra o Flamengo, em Montevidéu. Raphael Veiga abriu o placar, mas Gabigol empatou, levando o jogo para a prorrogação. Foi aí que brilhou a estrela do herói Deyverson, que marcou o gol do título, garantindo o tricampeonato continental para o Verdão.

Elenco e Preparação: a aposta na base mantida

Diferente de outros clubes brasileiros, o Palmeiras optou por não fazer contratações na janela especial para o Mundial, apostando na força e no entrosamento do elenco montado no início do ano. O clube paulista escolheu Greensboro, na Carolina do Norte, como sua base de treinamento nos EUA, utilizando a estrutura da Universidade da Carolina do Norte.

Elenco completo do Palmeiras no Mundial de Clubes:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Mateus.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael, Naves, Benedetti.

Laterais: Agustín Giay, Marcos Rocha, Mayke, Piquerez, Vanderlan.

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga, Mauricio, Allan, Felipe Anderson.

Atacantes: Estêvão, Facundo Torres, Paulinho, Flaco López, Luighi, Thalys, Vitor Roque.

Análise dos adversários do Palmeiras

Al Ahly (Egito): O reencontro com um "fantasma". O maior campeão da África (12 títulos da Champions Africana) é uma potência continental e superou o Palmeiras em duas ocasiões recentes no Mundial (semifinal de 2021 e disputa de terceiro lugar em 2020). O duelo é tratado como uma revanche decisiva. Apesar de ter sido eliminado pelo Mamelodi Sundowns na última edição da Champions Africana, o Al Ahly foi campeão egípcio com apenas uma derrota.

Jogadores do Al-Ahly comemoram título do Campeonato Egípcio (Foto: Reprodução / X)



Porto (Portugal): A força da tradição em um momento de baixa. Velho conhecido de Abel Ferreira, o gigante português, bicampeão da Champions League, chega ao Mundial após uma temporada sem títulos e com um terceiro lugar no campeonato nacional. Mesmo assim, é um time intenso, perigoso e com grande capacidade de competir em alto nível.

Porto derrotou o Wydad Casablanca em amistoso pré-Mundial (Foto: Reprodução / Instagram)



Inter Miami (EUA): O time de Messi. O time mais novo do grupo (fundado em 2018) é também um dos mais midiáticos, graças à presença de Lionel Messi, Luis Suárez, Busquets e Jordi Alba. Comandado por Javier Mascherano, o Inter Miami tem um ataque poderoso, mas uma defesa que ainda busca equilíbrio. O confronto contra o Palmeiras, na Flórida, promete ser um dos jogos com maior audiência da primeira fase.

Messi e Luis Suárez comemorando gol pelo Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)

História: da Arrancada Heroica à Era Abel Ferreira

Fundado em 1914 como Palestra Italia, o clube foi forçado a mudar de nome para Palmeiras em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. A mudança marcou o início da "Arrancada Heroica", com a conquista do título paulista no mesmo ano. Nas décadas seguintes, a "Academia de Futebol", liderada pelo ídolo Ademir da Guia, fez história. Após um jejum de títulos entre 1976 e 1993, o clube ressurgiu com força nos anos 90, conquistando a primeira Libertadores em 1999 com o goleiro Marcos como herói. Mesmo após dois rebaixamentos no século XXI, o clube se reergueu e vive hoje a vitoriosa "Era Abel Ferreira", acumulando títulos e protagonismo.

A caminhada do Palmeiras no Mundial de Clubes promete ser um dos pontos altos desta era vitoriosa.