A Inter de Milão é uma das duas equipes italianas no Mundial de Clubes da FIFA e está no grupo E da competição, ao lado de River Plate, Monterrey e Urawa Reds. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube italiano, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

continua após a publicidade

Grupo e agenda da Inter de Milão Mundial

No Grupo E do Mundial de Clubes, a Inter de Milão é a grande favorita entre os concorrentes do grupo na primeira fase do torneio. Único time europeu na chave, a Internazionale tem um faturamento muito superior aos rivais, que representam as Américas do Sul, Central e a Ásia.

➡️ Grupo E do Mundial tem Inter de Milão como favorita; adversários brigam por segunda vaga

Lautaro comemora gol pela Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Ao longo da temporada 2024-25, a Inter de Milão viveu altos e baixos. Chegou a liderar o Campeonato Italiano na reta final do torneio, mas acabou com o vice-campeonato da competição. Foi finalista da Liga dos Campeões pela segunda vez em três anos e sofreu a maior goleada da história das decisões do campeonato da Uefa. Além disso, perdeu o treinador Simone Inzaghi para o Al-Hilal e chega ao Mundial de Clubes em baixa.

continua após a publicidade

Jogos da Inter de Milão no Grupo A

Terça-feira, 17 de junho de 2025

🌏 Monterrey x Inter de Milão - Primeira fase (Jogo 1) - 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Sábado, 21 de junho de 2025

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds - Primeira fase (Jogo 2) - 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle

Quarta-feira, 25 de junho de 2025

🌏 Inter de Milão x River Plate - Primeira fase (Jogo 3) - 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle

Vaga no Mundial

Assim como boa parte das equipes europeias que conseguiram uma vaga no Mundial de Clubes de 2025 via ranking, a Inter de Milão teve um bom desempenho nas últimas edições da Liga dos Campeões. No período compreendido entre os anos de 2021 e 2024, a Internazionale chegou às oitavas de final duas vezes e foi vice-campeã da competição da Uefa em 2023. Mesmo sem títulos, somou pontos importantes no índice qualificatório para o Mundial da Fifa.

História da Inter de Milão

A Inter de Milão foi fundada em 9 de março de 1908 por um grupo de jogadores que deixou o Milan, que na época também era um clube de críquete, para fundar um novo clube de futebol com a prerrogativa de aceitar mais jogadores estrangeiros. A Internazionale nasceu assim e se tornou a maior rival de seu grande oponente em Milão.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

É o único clube da Itália a não ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol do país na história e o segundo maior campeão da Série A, com 20 títulos. Além das glórias na liga, a Internazionale tem nove títulos da Copa Itália e oito da Supercopa da Itália. Na Europa, a Inter de Milão conquistou a Champions League três vezes, assim como o Mundial de Clubes, nas três vezes em que disputou a competição da Fifa.

Ídolos da Inter de Milão

Giuseppe Meazza

Giuseppe Meazza é um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. Na Inter de Milão, é considerado uma lenda pela torcida e um dos pilares da grande história do clube. Vestiu a camisa da Internazionale de 1927 a 1940, antes de atuar por outros clubes e retornar para o encerramento de sua carreira em 1946. Com 284 gols marcados, Meazza é o maior artilheiro da história da Inter e seu nome batiza o estádio do clube em Milão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Giuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi é o segundo jogador com mais jogos disputados pela Inter de Milão (Foto: Reprodução)

Carinhosamente conhecido como Lo Zio (“O Tio”), Bergomi jogou na Inter de Milão durante toda a sua carreira como atleta profissional, somando 756 partidas pelo clube entre 1979 e 1999, marca superada. Ao longo de sua trajetória na Inter, conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa Itália, uma Supercopa da Itália e três Copas da UEFA.

Javier Zanetti

Javier Zanetti em ação pela Inter de Milão ( Foto: Anteprima / AFP)

Contratado pela Inter de Milão em 1995, Javier Zanetti permaneceu no clube até 2014, assumindo a braçadeira de capitão e se tornando uma das figuras mais emblemáticas da história da Inter. Atualmente, o argentino é o vice-presidente do clube.

Está entre os vencedores da UEFA Champions League em 2010. Zanetti conquistou praticamente todos os títulos possíveis: cinco Campeonatos Italianos, quatro Copas Itália, quatro Supercopas da Itália, uma Champions League, uma Copa da UEFA e um Mundial de Clubes da FIFA. Com 858 partidas disputadas pela Inter, ele detém o recorde absoluto de jogos com a camisa do clube.