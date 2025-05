Conhecida como a "Queen City", Cincinnati será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025, oferecendo aos visitantes uma combinação de tradição esportiva e atrações culturais. O Lance! preparou um guia com as melhores atrações da cidade para quem deseja explorar tudo o que Cincinnati tem a oferecer durante a competição.

Cincinnati Art Museum

Localizado no Eden Park, o Cincinnati Art Museum abriga uma vasta coleção de mais de 67.000 obras de arte que abrangem 6.000 anos de história. O museu oferece exposições permanentes e temporárias, além de programas educativos e eventos especiais, sendo uma parada obrigatória para os amantes da arte.

Cincinnati Zoo & Botanical Garden

Fundado em 1875, o Cincinnati Zoo & Botanical Garden é um dos zoológicos mais antigos dos Estados Unidos. O local é lar de mais de 500 espécies de animais e uma variedade de jardins botânicos deslumbrantes. É uma atração ideal para famílias e visitantes de todas as idades.

Café da manhã no zoológico de Cincinnati (Foto: Divulgação/Cincinnati Zoo)

Over-the-Rhine District

O bairro histórico de Over-the-Rhine é conhecido por sua arquitetura preservada do século XIX, ruas de paralelepípedos e uma vibrante cena gastronômica e artística. Os visitantes podem explorar uma variedade de bares, restaurantes, galerias de arte e boutiques únicas, mergulhando na cultura local de Cincinnati.

Esportes

FC Cincinnati

O FC Cincinnati é um time da Major League Soccer (MLS), fundado em 2015. A equipe joga no TQL Stadium um moderno estádio localizado no bairro de Wedgewood-Houston, com capacidade para 26.000 espectadores. O estádio será utilizado em quatro jogos do Mundial de Clubes 2025. Embora o clube tenha sido fundado recentemente, ele conquistou a paixão local e uma grande base de torcedores. O time teve um crescimento rápido, sendo considerado uma das grandes promessas da liga nas últimas temporadas.

Ex- jogador do Vasco, Luca Orellano é um dos principais jogadores do FC Cincinnati (Foto: Reprodução/Instagram/@luca_orellano14)

Cincinnati Bengals

Os Cincinnati Bengals são uma equipe de futebol americano da National Football League (NFL). Fundados em 1968, os Bengals jogam no Paycor Stadium, anteriormente conhecido como Paul Brown Stadium, localizado em Cincinnati, Ohio, com capacidade para cerca de 65.000 espectadores. A equipe tem uma base de fãs extremamente dedicada, e ao longo de sua história, os Bengals alcançaram dois Super Bowls (na temporada de 1981 e 1988), mas infelizmente não conseguiram conquistar o título.

Joe Burrow é quarterback dos Bengals e um dos principais jogadores da liga (Foto: Luke Hales/AFP)

Cincinnati Reds

Os Cincinnati Reds são uma das franquias mais tradicionais da Major League Baseball (MLB), com uma história rica que remonta a 1869, quando se tornaram o primeiro time profissional de beisebol nos Estados Unidos. O time joga no Great American Ball Park, um dos estádios mais icônicos da MLB, com capacidade para 42.000 espectadores. O time já conquistou cinco títulos da World Series (1919, 1940, 1975, 1976 e 1990).

Rece Hinds rebatendo pelo Cincinnati Reds contra o Atlante Braves (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Esta matéria faz parte de uma série especial do Lance! sobre as cidades-sede do Mundial de Clubes 2025.

Veja os jogos do Mundial de Clubes em Cincinnati

📅 Domingo, 15 de junho

🌍 FC Bayern München x Auckland City FC

⚽ Grupo C

🕐 13h (de Brasília)

📍 Estádio TQL

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 CF Pachuca x FC Salzburg

⚽ Grupo H

🕐 19h (de Brasília)

📍 Estádio TQL

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Mamelodi Sundowns FC x Borussia Dortmund

⚽ Grupo F

🕐 13h (de Brasília)

📍 Estádio TQL

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Borussia Dortmund x Ulsan HD

⚽ Grupo F

🕐 16h (de Brasília)

📍 Estádio TQL