Localizado na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, o Lincoln Financial Field será um dos grandes palcos do futebol mundial em 2025. A moderna arena norte-americana foi escolhida para receber oito partidas do Mundial de Clubes da FIFA, incluindo dois jogos do Flamengo.

Inaugurado em agosto de 2003, o Lincoln Financial Field recebeu seu primeiro jogo oficial com um duelo da temporada regular da NFL: um Monday Night Football entre o Philadelphia Eagles e o Tampa Bay Buccaneers, então atuais campeões. O confronto, batizado de "Jogo Inaugural", terminou com vitória dos visitantes por 17 a 0, e marcou o início da trajetória esportiva do estádio.

Desde então, o “The Linc”, como é carinhosamente chamado, tornou-se a casa dos Philadelphia Eagles e um ícone esportivo dos Estados Unidos. Com capacidade para mais de 67 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua moderna estrutura, excelente visibilidade e atmosfera envolvente. Em 2026, também será sede da Copa do Mundo da FIFA.

Entrada do Lincoln Financial Field (Foto: Reprodução/Twitter/Philadelphia Eagles)

Flamengo joga duas vezes no Lincoln Financial Field

O Flamengo, representante sul-americano no Grupo D do Mundial, fará seus dois jogos da fase de grupos no estádio da Filadélfia. O primeiro será contra o Espérance de Túnis, da Tunísia, e o segundo diante do Chelsea, da Inglaterra.

Confira a agenda completa de jogos no Lincoln Financial Field pelo Mundial de Clubes da FIFA 2025 (horários de Brasília):