Tudo o que você precisa saber sobre o Los Angeles FC no Mundial

O Los Angeles FC é um dos representantes dos Estados Unidos no Mundial de Clubes da Fifa. O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Grupo e agenda do Los Angeles FC no Mundial

O Los Angeles FC está no grupo D e vai enfrentar grandes equipes do futebol mundial. Flamengo, Chelsea e Esperánce, da Tunísia, serão os rivais da equipe norte-americana na fase inicial.

Jogos do Los Angeles FC no grupo D

Segunda-feira, 16 de junho

Chelsea x Los Angeles FC - 15h local, 16h de Brasília,

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Sexta-feira, 20 de junho

Los Angeles FC x Espérance Sportive de Tunis - GEODIS Park, Nashville, 17h no horário local, 19h de Brasília

Terça-feira, 24 de junho

Los Angeles FC x CR Flamengo - Estádio Camping World, Orlando, 21h no horário local, 22h de Brasília

Caminho até o Mundial

O Los Angeles FC conseguiu disputar a vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes por ser o vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. A equipe norte-americana foi derrotada na final pelo León, que conseguiu a vaga no Mundial com o título. Com a exclusão da equipe mexicana, o LAFC ganhou o direito de disputar o posto com o América do México.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

História do clube

O Los Angeles FC é um clube da cidade de Los Angeles e um dos mais novos participantes do Torneio da Fifa. O time foi fundado no dia 30 de outubro de 2014 com anuência da Major League Soccer, que planejou a entrada do novo clube no campeonato de futebol dos Estados Unidos três anos após o anúncio oficial.

continua após a publicidade

Nos anos seguintes, o clube passou a ser desenvolvido, contratou membros para a administração e deu início à formação da diretoria que passaria a responder pelo time. Em agosto de 2016, iniciou as obras de seu estádio. Em julho do ano seguinte, contratou seu primeiro treinador, Bob Bradley, que treinou a seleção dos Estados Unidos por cinco anos.

Em agosto, seu primeiro reforço de peso foi anunciado. Carlos Vela, que se destacou na Real Sociedad e na seleção do México, assumiu a camisa 10 do novo clube da MLS. Em março de 2018, o clube finalmente realizou sua primeira partida oficial e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, que também disputa o Mundial de Clubes de 2025 no grupo do Botafogo.

Ídolos do Los Angeles FC

Carlos Vela

O mexicano chegou em 2018 e estava em campo na primeira partida oficial do clube. Com 90 gols, se tornou o maior goleador da história do LAFC e também é o jogador com mais jogos na história do clube, com 189 jogos. Pelo Los Angeles, ele conquistou os títulos da MLS 2022 e MLS Supporters Shield de 2019 e 2022. Além disso, foi o melhor jogador da MLS de 2019.

Carlos Vela foi o primeiro grande reforço do Los Angeles FC (Foto: Reprodução / X)

Denis Bouanga

Bouanga está no Los Angeles FC desde 2022 e é a principal referência técnica da equipe atual. O atacante já tem 83 gols marcados e está muito perto de ultrapassar Carlos Vela na artilharia da história do clube. Além disso, foi dele o gol que deu a possibilidade do LAFC disputar o Mundial de Clubes.