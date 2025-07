PC Oliveira comentou lances polêmicos de arbitragem, neste domingo (27), após a 17ª rodada do Brasileirão. O comentarista viu erro capital no segundo gol do São Paulo contra o Fluminense, no Morumbis. Para PC, Ferreirinha estava em posição irregular no momento do cruzamento. Veja a análise completa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Para mim, vendo esse lance, é posição de impedimento do Ferreirinha. Na câmera de impedimento, que a gente percebe no momento do cruzamento, vemos Ferreirinha numa posição irregular, à frente desse penúltimo defensor. Depois, vemos que o VAR traçou a linha usando a câmera do gol, que é uma câmera invertida. E quando eles traçam essa linha, mesmo usando essa câmera — que está na linha do gol — há uma diferença de angulação. Eu acho até que o outro ângulo, o da câmera de impedimento, seria melhor, porque está no prolongamento da linha da área, oferecendo um ângulo melhor do que o que foi utilizado. Mesmo nessa imagem, olhando visualmente, a decisão não conversa com o que estamos vendo. A impressão que eu tenho é de posição irregular. A gente não pode bater o martelo para tudo, porque a própria CBF, em outras ocasiões, já reconheceu que houve erro - disse PC Oliveira.

➡️Decisão da arbitragem em São Paulo x Fluminense causa revolta: ‘Impossível’

São Paulo x Fluminense, pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.

continua após a publicidade

No começo do segundo tempo, o Tricolor Paulista teve um gol anulado. Bobadilla finalizou e a bola bateu no braço de Luciano, invalidando o gol. Logo depois, Marcos Antônio encontrou Ferreirinha dentro da área, completamente livre de marcação, e ele cabeceou no canto de Fábio. O lance era bastante ajustado, e o VAR demorou para confirmar o gol.

Lance ajustado do gol de Ferreirinha em São Paulo x Fluminense (Foto: Reprodução)

➡️ Neto manda recado a Luis Roberto após gol de Ferreirinha: ‘Traíra’

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Arboleda (24/1T), Ferreirinha (14/2T); Samuel Xavier (32/2T), Tapia (45/2T)

🟨 Cartões amarelos: Martinelli (FLU), Ferreirinha (SP), Enzo Dias (SP), Facundo Bernal (FLU), Lima (FLU); Alan Frano (SP), Freytes (FLU)

🔴 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernan Crespo)

Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson (Rodriguinho), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz (Wendel); Ferreirinha (André Silva) e Luciano (Tapia).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Manoel (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Guga; Bernal, Martinelli (Hércules) e Lima (Ganso); Jhon Kennedy (Soteldo), Canobbio (Serna) e Eve.