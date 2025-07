Em entrevista ao programa português "Canal 11", José Mourinho menosprezou o novo Mundial de Clubes, comparando o torneio a uma competição de pré-temporada de verão. O treinador português, qua atualmente está no Fenerbahce, ainda reduziu a conquista do Chelsea, clube pelo qual fez história, em final contra o PSG.

— Este Mundial de Clubes me lembrou os jogos que costumávamos disputar nos Estados Unidos com o Real Madrid ou a Inter. Parece mais uma turnê de verão do que uma competição de elite. Este título só importa para o Chelsea, que vai vender muitas camisas com esse troféu na manga — criticou.

Mourinho marcou época no Chelsea em duas passagens pelo clube. Chegou em 2004 e rapidamente levou os Blues a dois títulos da Premier League, além de copas nacionais, com uma abordagem tática e mentalidade diferente. Voltou em 2013 e conquistou novamente a Premier League em 2014/15, mas foi demitido em 2015 após uma queda de rendimento. Ainda assim, tornou-se o técnico mais vitorioso da história do clube até então.

Ao "Canal 11", o português afirmou que o verdadeiro vencedor da temporada foi o PSG.

— O grande vencedor do ano é o PSG, não pelo campeonato (francês), que eles costumam vencer, mas pela forma como conquistaram a Champions League. Eles perderam o Mbappé e ainda assim conseguiram levantar o troféu mais difícil do futebol europeu. É isso que realmente importa.

Mourinho analisou a mudança do Futebol ao longo dos anos

Mourinho venceu a Conference League pela Roma (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Em conversa com o "Canal 11", José Mourinho ainda foi perguntado sobre as mudanças táticas que aconteceram no futebol ao longo dos últimos anos, e o treinador não fugiu.

— O jogo mudou, a formação e a especialização da comissão técnica são diferentes. No início, eu dizia que o treinador já era treinador; imagine agora. O treinamento esportivo dos jogadores, a mídia… Antes acreditava-se que quem ganhava mais era o melhor, mas isso já não é verdade. Agora, quem cria mais percepções é o melhor — analisou.

A última temporada vencedora de Mourinho a nível internacional foi em 2021/22, quando venceu a Conference League com a Roma. Em 2024, o português se transferiu para o Fenerbahce.

