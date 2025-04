Localizado no centro de Orlando, o Estádio Inter&Co será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Com capacidade para cerca de 25 mil torcedores, o estádio é reconhecido por sua atmosfera intimista e moderna, ideal para partidas de alto nível técnico.

continua após a publicidade

Inaugurado em 2017, o local é a casa do Orlando City, da Major League Soccer (MLS), e do Orlando Pride, da National Women's Soccer League (NWSL). Além dos clubes locais, o estádio já recebeu partidas das seleções masculina e feminina dos Estados Unidos. O time masculino atuou no local por eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e 2022, enquanto a equipe feminina participou da SheBelieves Cup nos anos de 2018, 2020 e 2023.

Estádio do Orlando City receberá abertura da Flórida Cup (Foto: Divulgação/Orlando City)

Em 2025, o Estádio Inter&Co recebeu partidas da FC Series envolvendo três clubes brasileiros: Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo. No primeiro confronto, Cruzeiro e São Paulo empataram por 1 a 1. Em seguida, Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram um clássico mineiro que terminou sem gols. O Atlético também enfrentou o Orlando City, empatando novamente por 0 a 0, mas acabou perdendo nos pênaltis.

continua após a publicidade

O estádio também recebeu partidas da CONMEBOL Copa América 2024, incluindo confrontos entre Chile e Canadá, e Bolívia e Panamá. Também foi palco da fase final da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2020 e do jogo beneficente "The Beautiful Game" em 2023, organizado por Ronaldinho e Roberto Carlos.

​➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Durante o Mundial de Clubes 2025, o Inter&Co Stadium receberá duas partidas da fase de grupos. A primeira será na terça-feira, 17 de junho, entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, pelo Grupo F, às 19h (de Brasília). Três dias depois, na sexta-feira, 20 de junho, o estádio volta a abrir seus portões para o confronto entre Benfica e Auckland City, válido pelo Grupo C, às 13h (de Brasília).