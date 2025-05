O Lumen Field, em Seattle, será uma das sedes do Mundial de Clubes da FIFA 2025 e palco da estreia do Botafogo no torneio. Casa do Seattle Sounders, o estádio tem capacidade para mais de 68 mil pessoas e se destaca por seu formato em ferradura, com a extremidade norte aberta, proporcionando uma vista privilegiada do horizonte da cidade.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Localizado em Seattle, o Lumen Field também é a casa do Seattle Seahawks, da NFL, sendo um dos poucos estádios compartilhados entre futebol e futebol americano nos Estados Unidos. Inaugurado em 2002, é famoso por ser um dos estádios mais barulhentos do país, com o recorde de ruído da torcida chegando a impressionantes 137,6 decibéis — comparável ao som de um jato decolando. Seu gramado é sintético, adaptado para receber diferentes tipos de eventos, de partidas esportivas a grandes shows e encontros culturais. Ao longo dos anos, o estádio já teve outros nomes comerciais, como Qwest Field e CenturyLink Field.

Lumen Field preparado para uma partida do Seattle Seahawks (Foto: Divulgação)

Além do Mundial de Clubes, o estádio também será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, recebendo quatro jogos da fase de grupos e duas partidas do mata-mata.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira todos os jogos no Lumen Field durante o Mundial de Clube

(BRA) Botafogo x Seattle Sounders FC (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle

continua após a publicidade

(ARG) River Plate x Urawa Red Diamonds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle

Seattle Sounders FC x Atlético de Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle

(ITA) Internazionale x Urawa Red Diamonds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 4 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle

(EUA) Seattle Sounders FC x Paris Saint-Germain (FRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 5 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle

(ITA) Internazionale x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 6 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field, Seattle