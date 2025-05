Dois dos três jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes vão acontecer no mesmo local. O Alvinegro vai atuar no Rose Bowl Stadium, localizado na Califórnia, em duas partidas contra os dois rivais mais difíceis da primeira fase do torneio.

Rose Bowl Stadium recebe dois jogos do Botafogo no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

O Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain numa quinta-feira e depois encerra sua participação pelo Grupo B do Mundial na segunda-feira seguinte, enfrentando o Atlético de Madrid. O palco dos embates é histórico para o Brasil e já tem mais de 100 anos de história.

Brasil x Itália na Final da Copa do Mundo de 1994 (Foto: Chris Wilkins / AFP)

Inaugurado em 1922, o Rose Bowl Stadium atualmente tem capacidade para 88.500 pessoas. O estádio foi o palco do título do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994. Além de ter sediado a Copa do Mundo masculina, o Rose Bowl recebeu a final feminina do torneio.

Cinco anos depois do título do Brasil, a seleção feminina dos Estados Unidos se sagrou bicampeã da Copa do Mundo na decisão contra a China disputada no estádio. Além da história com o futebol, o Rose Bowl Game, um jogo do futebol americano universitário, acontece anualmente no dia 1 de janeiro.

Em trajetória, o estádio recebeu um dos shows mais marcantes da história do rock. Em 2009, a banda irlandesa U2 realizou uma apresentação no Rose Bowl e reuniu cerca de 100 mil pessoas no local. Atualmente, o estádio recebe feiras gastronômicas, shows e diversos tipos de eventos que podem ser agendados diretamente com a administração do espaço.

Jogos do Rose Bowl Stadium no Mundial de Clubes



Grupo B: Paris Saint Germain x Atlético de Madrid, domingo, 15 de junho, às 16h

Grupo E: Monterrey x Inter de Milão, terça-feira, 17 de junho, às 22h

Grupo B: Paris Saint-Germain x Botafogo, quinta-feira, 19 de junho, às 22h

Grupo E: River Plate x Monterrey sábado, 21 de junho, às 22h

Grupo B: Atlético de Madrid x Botafogo, segunda-feira, 23 de junho, às 16h

Grupo E: Urawa Red Diamonds x Monterrey, quarta-feira, 25 de junho, às 22h