Jogo da Eurocopa Feminina gera mais audiência que título do Chelsea no Mundial

O jogo entre a Inglaterra e País de Gales na fase de grupos da Eurocopa Feminina teve uma audiência no Reino Unido maior que a final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea. Os dois jogos foram disputados no dia 13 de julho, no mesmo horário.

A goleada da seleção inglesa sobre o País de Gales teve pico de 4,4 milhões de espectadores na ITV1, principal canal de transmissão. A média da partida na plataforma foi de 2,9 milhões de pessoas. De forma geral, somando todos os veículos de exibição, o jogo a audiência ficou em torno de 4,2 milhões, com o número de telespectadores chegando a 4,6 milhões no momento de maior audiência.

A final do Mundial de Clubes, por sua vez, alcançou o pico de 2,3 milhões de espectadores simultâneos no Channel 5, canal de televisão britânico. A média da transmissão foi de 1 milhão de pessoas — menos da metade do registrado durante a partida da Eurocopa Feminina.

A Inglaterra venceu a Suécia nas penalidades após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira (17), no Estádio Letzigrund, e garantiu vaga na semifinal da Eurocopa Feminina. Os gols suecos foram marcados por Asllani e Blackstenius, e Lucy Bronze e Agyemang deixaram tudo igual para as inglesas.

Com o resultado, as inglesas encaram a Itália na semifinal do torneio continental. O jogo será na próxima terça-feira (22), às 16h.

Inglaterra e Suécia pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

