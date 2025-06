O Bayern de Munique é um dos dois times que representam o futebol alemão no Mundial de Clubes. Atuais campeões da Bundesliga, os jogadores comandados por Vincent Kompany chegam aos Estados Unidos badalados e nutrindo o sonho de conquistar o título inédito para a equipe alemã.

No Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern enfrenta o Auckland City, o Boca Juniors e o Benfica O Lance! apresenta um perfil contando um pouco sobre a história do clube alemão, o caminho até o Mundial, adversários na fase de grupos e ídolos históricos.

Grupo e agenda do Bayern de Munique no Mundial

No Grupo C do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique é o grande favorito entre os concorrentes do grupo na primeira fase do torneio. Na chave, enfrenta um time da Oceania, um da América do Sul e um da Europa. Com um elenco estrelado e muito mais valioso que o dos rivais, o Bayern tem praticamente a obrigação de se classificar para as oitavas de final na primeira colocação do Grupo C.

Thomas Müller levanta troféu da Bundesliga 2024-25 (Foto: Reprodução)

Na temporada 2024-25, o Bayern de Munique teve uma ótima campanha no Campeonato Alemão e conquistou seu 34º título da Bundesliga com duas rodadas de antecedência. Apesar das quedas nas quartas de final da Liga dos Campeões e das oitavas da Copa da Alemanha, a temporada do time de Munique foi encarada com bons olhos pela torcida.

Jogos do Bayern de Munique no Grupo C

Domingo, 15 de junho

🌏 Bayern de Munique x Auckland City - Primeira fase (Jogo 1) - 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati

Sexta-feira, 20 de junho

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors - Primeira fase (Jogo 2) - 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami

Terça-feira, 24 de junho

🌏 Benfica x Bayern de Munique - Primeira fase (Jogo 3) - 22h (de Brasília), no Bank Of America Stadium, em Charlotte

Vaga no Mundial

Assim como boa parte das equipes europeias que conseguiram uma vaga no Mundial de Clubes de 2025 via ranking, o Bayern de Munique teve um bom desempenho nas últimas edições da Liga dos Campeões. No período compreendido entre os anos de 2021 e 2024, o Bayern chegou às oitavas de final três vezes e foi semifinalista na penúltima edição disputada. Com a chegada às fases mais agudas da competição da Uefa, o time alemão teve boa pontuação no índice da Fifa e ficou com uma vaga na Copa do Mundo de Clubes.

História do Bayern de Munique

Fundado em 27 de fevereiro de 1900, o Bayern de Munique é o clube mais vitorioso da história do futebol alemão. Seu primeiro título da divisão de elite do país foi conquistado em 1932 e a dominância sobre os adversários cresceu ao longo dos anos, com grandes períodos de hegemonia. O Bayern venceu 11 campeonatos consecutivos entre 2013 e 2023.

Além de liderar as conquistas no Campeonato Alemão, o Bayern também é o maior campeão da Copa da Alemanha, com 20 títulos. Além das conquistas domésticas, o Bayern de Munique tem seis títulos da Liga dos Campeões e quatro Mundiais da Fifa.

Ídolos do Bayern

Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer é um dos maiores ídolos do Bayern de Munique (Foto: AFP)

As conquistas de Franz Beckenbauer foi um dos jogadores mais marcantes nas diferentes posições do setor de defesa do futebol mundial, especialmente no período em que defendeu o Bayern de Munique como jogador. Beckenbauer conquistou quatro títulos da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha e três Ligas dos Campeões da Europa consecutivas pelo clube alemão.

O defensor ganhou a Bola de Ouro em 1972 e 1976 e foi treinador e presidente do Bayern depois da aposentadoria. Sem dúvidas, é um dos jogadores mais importantes da história do futebol na Alemanha.

Gerd Müller

Gerd Muller com a camisa do Bayern de Munique (Foto: SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)

Gerd Müller é, indiscutivelmente, o maior centroavante da história da Alemanha. Companheiro de equipe de Beckenbauer, Müller marcou impressionantes 566 gols pelo Bayern de Munique, se tornando o maior artilheiro do clube e conquistando quatro títulos da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha e três Ligas dos Campeões da Europa.

Thomas Müller

Thomas Müller, ídolo do Bayern de Munique (Foto: AFP)

Thomas Müller é parte da história contemporânea do Bayern de Munique. No clube desde a infância, o atleta de 35 anos dedicou toda sua carreira ao time alemão. Müller tem 751 jogos com a camisa do Bayern e é líder absoluto em número de partidas disputadas no clube. Müller também é o terceiro maior artilheiro, com 248 gols marcados.

Com 33 títulos conquistados, Thomas Müller anunciou que deixará o Bayern depois da participação no Mundial de Clubes e tem a chance de levantar um dos títulos mais importantes de sua carreira pelo time nos Estados Unidos.