Guia Lance!: tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026 Mundial vai começar nesta quinta-feira (11) e reunirá 48 seleções em 2026; confira todos os detalhes

A espera acabou. Chegou o dia da estreia da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em três países pela primeira vez na história da competição. Estados Unidos, Canadá e México serão os anfitriões deste Mundial, que também contará com 48 seleções disputando a taça mais desejada do futebol mundial. Abaixo, o Lance! preparou um guia completo com tudo o que você precisa saber sobre esta edição do torneio. Confira.

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Qual o calendário da Copa do Mundo?

A fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11 de junho, e reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. Ao longo da primeira fase, serão disputados 72 jogos, com confrontos espalhados por diferentes cidades-sede e transmissão em diversas plataformas.

O Lance! preparou uma agenda completa do torneio com todos os jogos da fase de grupos organizados por chave. A tabela reúne datas, horários e informações de transmissão de cada partida, facilitando o acompanhamento do torneio. Confira a programação completa.

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Qual vai ser o jogo de abertura da Copa?

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi anunciado pela Fifa como o árbitro oficial do jogo de abertura da Copa do Mundo, que será disputado entre México e África do Sul nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), na Cidade do México. As equipes ocupam o Grupo A da competição. Leia mais.

Como será a abertura da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira (11), terá três cerimônias de abertura. Elas acontecerão na quinta e na sexta-feira, sempre antes do jogo de estreia do anfitrião do Mundial. Mas a Fifa terá um concerto inaugural já na noite desta quarta-feira, que será sincronizado entre os três países. Entenda como será e, diante do cenário, saiba detalhes, horários e onde assistir aos eventos.

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Quando o Brasil joga?

O Brasil, que integra o Grupo C junto ao Haiti, Marrocos e Escócia, fará sua estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Veja a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira.

Quais são os convocados do Brasil?

Os nomes escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti reúnem experiência internacional, renovação e atletas que atuam tanto no futebol europeu quanto no brasileiro. Sob o comando do treinador italiano, o grupo mescla lideranças consolidadas e novas peças que ganharam espaço ao longo do ciclo. A lista reforça a expectativa em torno da Seleção Brasileira, que chega ao torneio com o objetivo de retomar o protagonismo no cenário mundial.

Conheça os 26 escolhidos pela comissão técnica do Brasil. Durante a preparação, quando todo o grupo já estava reunido para disputar os amistosos pré-Copa, o lateral Wesley acabou se lesionando e o volante Éderson foi chamado para a vaga. Entenda o motivo.

Com a baixa de Wesley, diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa esquerda, a ausência do jogador eleva para 16 o número de jogadores que deixaram a seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo. Saiba mais.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Por que a Copa tem 48 seleções?

A edição de 2026 será a primeira da história com 48 seleções, um salto drástico em relação às 32 que participavam desde 1998. Mais do que um número, essa mudança representa uma reformulação completa na dinâmica do espetáculo, transformando o clássico torneio em um evento de proporções inéditas.

A decisão da Fifa, capitaneada pelo presidente Gianni Infantino, fundamenta-se em três pilares: inclusão global, democratização do esporte e potencial financeiro. Com o aumento das vagas, confederações menores ganham chances reais de disputar a elite do futebol, diluindo o domínio da Europa e da América do Sul. Leia mais.

Quem foi convocado para a Copa do Mundo?

Acabou a espera para o apito inicial no torneio mais aguardado mundialmente, que decidirá a nação que vai carregar o título de campeã do mundo por mais quatro anos. Para esta edição, as seleções começaram a apresentar seus 26 jogadores. Veja todas as convocações anunciadas para o torneio.

Quais craques ficaram fora da Copa?

Em todas as edições da Copa do Mundo, grandes nomes do futebol internacional acabam ausentes da competição por conta da não classificação de suas seleções, deixando o torneio sem alguns de seus principais talentos.

O Lance! reuniu uma lista com sete jogadores que ficaram de fora desta edição, evidenciando o alto nível de atletas que, mesmo com destaque em seus clubes, não estarão presentes no maior palco do futebol mundial. Veja os nomes e vote em quem será a maior ausência.

Quais craques vão jogar a Copa?

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, disputará sua sexta Copa do Mundo. Ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa, o atacante português igualará o recorde de participações em Mundiais e entrará para o seleto grupo de jogadores com mais edições disputadas na história da competição. Saiba mais sobre o craque português.

Kylian Mbappé está confirmado na lista da França para a Copa do Mundo de 2026 e será um dos principais nomes da seleção comandada por Didier Deschamps na competição disputada em 2026. Saiba mais sobre o craque.

Luis de la Fuente teve grande preocupação na reta final de preparação da Espanha para a estreia na Copa do Mundo devido à condição física do craque Lamine Yamal. O jovem do Barcelona ficou fora dos últimos amistosos, contra Iraque e Peru, e ligou o alerta do técnico da seleção espanhola. Afinal, Yamal estará apto para o Mundial?

O atacante Memphis Depay foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para disputar o Mundial de 2026 pela Holanda. O jogador do Corinthians vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O holandês, inclusive, será o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro a disputar uma Copa por uma seleção europeia. Saiba mais sobre o camisa 10.

Harry Kane, um dos principais astros da temporada 2025/26 e candidato à Bola de Ouro, estará presente na Copa. O centroavante foi convocado pelo treinador Thomas Tuchel e irá representar a seleção da Inglaterra no Mundial. Esta será a terceira vez que o atacante irá participar da competição. Saiba mais sobre o jogador.

Lionel Messi está na lista dos 26 convocados da Argentina e disputará a Copa do Mundo de 2026. Atual campeão do torneio, o camisa 10 lutará para conquistar o bicampeonato. Clique e leia mais sobre o craque do time.

Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

Quais são as seleções da Copa?

O Lance! reuniu os principais pontos de cada um dos 48 participantes do Mundial em um guia definitivo para acompanhar o torneio. Todas as informações das seleções você encontra aqui.

Por que a Itália não está na Copa?

A Itália foi derrotada pela Bósnia nos pênaltis e está fora da disputa da competição. No dia 31 de março, a Azzurra abriu o placar com Moise Kean, mas sofreu o empate com gol de Tabakovic na reta final da partida, em Zenica. Nos pênaltis, os mandantes venceram a tetracampeã por 4 a 1, em partida válida pela repescagem das Eliminatórias Europeias.

Com isso, a Seleção Italiana amargou um feito histórico e negativo ao se tornar a primeira seleção tetracampeã mundial a ficar de fora de três Copas consecutivas (2018, 2022 e 2026). A última vez que os italianos disputaram o torneio foi no Brasil, em 2014.

Em quais estádios serão os jogos da Copa do Mundo?

Além de 48 seleções, serão três países-sedes para a disputa do torneio. Serão 104 partidas que acontecerão em 16 estádios, presentes no Canadá, Estados Unidos e México; conheça cada um deles.

Como é a bola da Copa do Mundo?

Pouca gente imagina, mas a bola oficial de 2026 precisa ser ligada à tomada antes das partidas. A Trionda, desenvolvida pela Adidas para o torneio, possui um sensor interno que registra informações 500 vezes por segundo e transmite dados em tempo real para a equipe de arbitragem. Saiba mais sobre a Trionda!

Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 adidas. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Em quais países a Copa vai ser disputada?

No dia 11 de junho, o templo Estádio Azteca será o palco do pontapé inicial para a maior e mais ambiciosa edição de todas as Copas do Mundo. O duelo entre México e África do Sul não apenas abre o torneio, mas inaugura uma era sem precedentes: pela primeira vez, 48 seleções disputarão o troféu mais cobiçado do planeta em um evento sediado simultaneamente por três nações: Estados Unidos, México e Canadá. Entenda por que esta edição será disputada em três países.

Em quais cidades a Copa vai ser disputada?

O Lance! preparou um guia especial com tudo o que você precisa saber sobre as 16 cidades-sede do maior torneio de futebol do planeta. Passando pelos modernos estádios dos Estados Unidos (11) à paixão pelo futebol no México (3) e no Canadá (2). Conheça as cidades que receberão os torcedores de todo o mundo e prometem transformar a competição em um espetáculo dentro e fora dos gramados.

Quais são os fusos da Copa do Mundo?

Para dar conta desse tabuleiro continental, a Fifa estruturou uma grade fixa de horários que leva em conta diferença de fusos, descanso mínimo dos jogadores e maximização da audiência global. Para quem assiste do Brasil, isso se traduz em janelas bem definidas no horário de Brasília (BRT), o que facilita o planejamento de quem quer ver o máximo de jogos possível. O Lance! explica os horários da Copa do Mundo 2026 no Brasil.

Em qual estação do ano a Copa vai ser disputada?

A Seleção Brasileira já percebeu que o calor será, sim, mais um adversário a ser superado. Apesar de as manhãs começarem amenas em Morristown nesta época do ano — tem amanhecido com os termômetros marcando 8°C —, a temperatura sobe rapidamente e os treinos no fim da tarde acontecem sob sol forte. E o verão ainda nem chegou de fato.

Onde será a final da Copa?

O MetLife Stadium, em East Rutherford, está prestes a se tornar o epicentro do futebol mundial. Localizado estrategicamente no eixo Nova York-Nova Jersey, o gigante com capacidade para 82.500 torcedores foi o escolhido pela Fifa para receber a grande final. Anteriormente, a arena atraiu os olhares do planeta ao sediar oito partidas do Mundial de Clubes 2025, incluindo a decisão do título. Conheça o local.

Vista geral do MetLife Stadium antes da Copa do Mundo 2026, em East Rutherford (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

Quais são as novas regras da Copa?

A International Board (IFAB), organização responsável por gerir as regras do futebol, anunciou mudanças importantes no esporte mundial, que serão implementadas a partir da Copa do Mundo e serão válidas para os times a partir da próxima temporada europeia, em agosto. As mudanças no regulamento atingirão diretamente o comportamento dos jogadores, a atuação dos goleiros, os procedimentos de arbitragem e o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Critérios de desempate

A edição de 2026 terá um formato inédito. Pela primeira vez, 48 seleções disputarão o torneio, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Com mais participantes e mais vagas no mata-mata, os critérios de desempate ganham ainda mais importância na luta pela classificação.

Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação.

A ordem será a seguinte:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Somente se o empate permanecer após esses três critérios é que entram em cena os números gerais da fase de grupos.

Caso duas ou mais seleções sigam empatadas após a análise do confronto direto, a Fifa utilizará os critérios gerais da campanha:

1 . Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; 2 . Maior número de gols marcados; 3 . Melhor índice disciplinar (fair play).

O ranking de fair play leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição.

Se ainda assim não houver separação entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa. Ou seja, uma seleção poderá avançar de fase simplesmente por estar melhor colocada no ranking oficial da entidade.

Desempate entre os terceiros colocados

A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

Neste caso, a ordem será:

1 . Maior número de pontos; 2 . Melhor saldo de gols; 3 . Maior número de gols marcados; 4 . Melhor índice de fair play; 5 . Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

Classificação na fase de grupos

Cada seleção fará três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32 avos de final.

Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

Qual o protocolo para mudanças no tempo durante os jogos?

Uma das grandes preocupações da Fifa e dos torcedores para a competição é o possível atraso por condições climáticas. O protocolo climático adotado pela entidade em jogos nos Estados Unidos precisou ser acionado em seis partidas do Mundial de Clubes de 2025, também sediado no país, e promete causar também no torneio de seleções.

O "weather delay" é a nomenclatura em inglês utilizada para alertar o atraso em um evento devido a condições climáticas adversas, anunciando geralmente a chegada de grandes tempestades. Nesta quarta-feira (10), véspera do jogo de abertura da Copa do Mundo, o protocolo precisou ser acionado no amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, em Orlando, (EUA). Saiba tudo sobre o assunto.

Qual é a premiação da Copa?

A Fifa divulgou os valores de contribuição financeira e premiações destinados às seleções, com um total recorde de US$ 727 milhões (R$ 4 bilhões). A decisão foi tomada pelo Conselho da entidade, reunido em Doha, no Catar, antes da final da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, e representa um aumento de 50% em relação à edição de 2022. Saiba mais.