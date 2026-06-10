logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Harry Kane vai jogar a Copa do Mundo?

Centroavante inglês é um dos principais jogadores do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 18:02
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
Harry Kane abriu o placar na partida entre Inglaterra e Senegal (Foto: Paul Ellis / AFP)

Harry Kane, um dos principais astros da temporada 2025/26 e candidato à Bola de Ouro, estará presente na Copa do Mundo de 2026. O centroavante foi convocado pelo treinador Thomas Tuchel e irá representar a seleção da Inglaterra no Mundial. Esta será a terceira vez que o atacante irá participar da competição.

continua após a publicidade
  • Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

    Rumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Lance!

    EUA justificam veto a árbitro somali por supostos vínculos com terrorismo

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Lance!

    Copa do Mundo de 1994: Todos os resultados

    Lancepédia
    Há 1 dia

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Atualmente no Bayern de Munique, Harry Kane foi um dos principais jogadores do mundo nesta temporada. Pelo clube alemão, o centroavante marcou 61 gols e deu sete assistências em 51 partidas. Com esses números, contribuiu com as campanhas vitoriosas dos Bávaros na Bundesliga e na Copa da Alemanha.

    continua após a publicidade

    Na seleção inglesa, marcou nove gols nas Eliminatórias Europeias e foi o principal jogador da campanha dos Leões para se classificar à Copa do Mundo.

    Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados
    Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

    Harry Kane em Copas do Mundo

    Kane irá disputar a Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. Em 2018, na Rússia, logo em sua primeira participação, o atacante foi artilheiro da competição com seis gols, com direito a hat-trick sobre o Panamá na fase de grupos. Mesmo com o número de gols, a Inglaterra terminou a competição na quarta colocação.

    continua após a publicidade

    Quatro anos depois, Kane chegou ao Catar com expectativas de repetir a artilharia. Porém, o lado garçom do atacante apareceu, com três assistências e nenhum gol na fase de grupos. No mata-mata, apareceram os primeiros gols do centroavante, contra Senegal (oitavas) e França (quartas), mas justamente nesse jogo contra os franceses, Harry Kane se tornou vilão após isolar cobrança de pênalti e sacramentar a eliminação da Inglaterra.

    Para esta Copa do Mundo, Harry Kane chega um pouco mais leve, apesar da alta responsabilidade. Após perder a fama de não ganhar títulos e ter companheiros na seleção inglesa de alto nível, o atacante é a principal esperança ofensiva do país que inventou o futebol e que não vence a Copa do Mundo — ou qualquer outro título — desde 1966.

    Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Portugal jogando com a Nigéria em um amistoso antes da Copa
    Copa do MundoPortugal vence a Nigéria em último amistoso antes da Copa do MundoHá 2 minutos
    Declan Rice abriu o placar no amistoso da Inglaterra contra a Costa Rica. (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
    Copa do MundoVeja gol em Inglaterra x Costa Rica: Declan Rice abre o placarHá 13 minutos
    LancepédiaCopa do Mundo de 1998: Todos os resultadosHá 24 minutos
    Onde AssistirCoreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 27 minutos
    Camisa 9 da Seleção Brasileira é uma das mais pesadas do mundo (Foto: Lance!/ChatGPT)
    Seleção BrasileiraSabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentosHá 36 minutos
    Fora de CampoVozes da Copa: Juninho Paulista não vê Brasil favorito e cita impacto de NeymarHá 45 minutos

    Mais LANCE!

    Jogadores da Argentina celebram gol contra a Islândia
    Argentina mantém base campeã de 2022 e busca o tetra
    Danilo durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Ancelotti avalia opções na Seleção e mistura titulares e reservas em treino
    Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa
    Veja gols de Portugal x Nigéria: Portugueses vencem após atuação ruim de Ronaldo
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
    'Weather delay': protocolo de condições climáticas ameaça atrasar jogos da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Europeus se chocam com gol perdido por Cristiano Ronaldo: 'Como?'
    Vista do MetLife Stadium, sede da Copa de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey. (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
    Guia Lance!: conheça as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
    Chuva atrasa amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do Mundo
    Ronado Fenômeno lamenta a eliminação da Seleção Brasileira na final da Copa do Mundo contra a França, em 1998 (Foto: Acervo L!)
    Brasil, Argentina e mais: conheça as estatísticas bizarras que desafiam a razão na Copa
    Raphinha durante entrevista coletiva da Seleção no Hotel The Ridge, em Basking Ridge
    Raphinha sobre 2ª Copa: 'Estou mais preparado; era imaturo em 2022'
    EUA justificam veto a árbitro somali por supostos vínculos com terrorismo
    Copa do Mundo de 1994: Todos os resultados
    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    México x África do Sul: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da abertura da Copa do Mundo
    Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
    Rumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do Mundo