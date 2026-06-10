Harry Kane vai jogar a Copa do Mundo? Centroavante inglês é um dos principais jogadores do mundo

Harry Kane, um dos principais astros da temporada 2025/26 e candidato à Bola de Ouro, estará presente na Copa do Mundo de 2026. O centroavante foi convocado pelo treinador Thomas Tuchel e irá representar a seleção da Inglaterra no Mundial. Esta será a terceira vez que o atacante irá participar da competição.

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Atualmente no Bayern de Munique, Harry Kane foi um dos principais jogadores do mundo nesta temporada. Pelo clube alemão, o centroavante marcou 61 gols e deu sete assistências em 51 partidas. Com esses números, contribuiu com as campanhas vitoriosas dos Bávaros na Bundesliga e na Copa da Alemanha.

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Na seleção inglesa, marcou nove gols nas Eliminatórias Europeias e foi o principal jogador da campanha dos Leões para se classificar à Copa do Mundo.

Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Harry Kane em Copas do Mundo

Kane irá disputar a Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. Em 2018, na Rússia, logo em sua primeira participação, o atacante foi artilheiro da competição com seis gols, com direito a hat-trick sobre o Panamá na fase de grupos. Mesmo com o número de gols, a Inglaterra terminou a competição na quarta colocação.

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Quatro anos depois, Kane chegou ao Catar com expectativas de repetir a artilharia. Porém, o lado garçom do atacante apareceu, com três assistências e nenhum gol na fase de grupos. No mata-mata, apareceram os primeiros gols do centroavante, contra Senegal (oitavas) e França (quartas), mas justamente nesse jogo contra os franceses, Harry Kane se tornou vilão após isolar cobrança de pênalti e sacramentar a eliminação da Inglaterra.

Para esta Copa do Mundo, Harry Kane chega um pouco mais leve, apesar da alta responsabilidade. Após perder a fama de não ganhar títulos e ter companheiros na seleção inglesa de alto nível, o atacante é a principal esperança ofensiva do país que inventou o futebol e que não vence a Copa do Mundo — ou qualquer outro título — desde 1966.

Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

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