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Com Ancelotti especulado na Itália, torcedores sugerem troca por plano A da Azzurra

Ancelotti irritou alguns torcedores com atitude contra a Noruega

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/07/2026 11:57
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo
Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A Itália não se classifica para a Copa do Mundo desde 2014, quando disputaram seu último Mundial até agora. Em uma fase de reconstrução, a seleção italiana busca um novo treinador, e Maldini confirmou que a federação contatou Ancelotti e Pep Guardiola. O ex-atleta comanda a seleção ao lado de Leonardo.

➡️ Dirigente da Itália revela contatos por contratação de Carlo Ancelotti

Treinador do Brasil, Ancelotti é italiano, mas nenhuma negociação foi confirmada, assim como nenhum acordo por Pep Guardiola foi fechado. No entato, com a notícia, torcedores brasileiros que estão insatisfeitos com a Seleção sugeriram que Ancelotti vá treinar a Itália, e que o espanhol seja o novo comandante da Amarelinha.

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Veja o que estão dizendo nas redes sociais:

Ancelotti e Guardiola se cumprimentam
Ancelotti e Guardiola se cumprimentam (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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Guardiola deve recusar a Itália

Pep Guardiola está prestes a recusar o convite para assumir a seleção da Itália. Tratado como prioridade absoluta pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) para liderar a reformulação da equipe, o técnico espanhol pediu um salário de 20 milhões de euros por ano. A pedida, divulgada pelo jornal La Gazzetta dello Sport, é o dobro da proposta italiana e tende a inviabilizar o negócio.

A diretoria da FIGC, representada por Leonardo Paolo Maldini, jamais escondeu o favoritismo pelo treinador ex-Manchester City. No entanto, as pretensões financeiras de Guardiola extrapolam o orçamento previsto pela entidade. A especulação na imprensa italiana é de que o valor elevado seja uma estratégia do técnico para forçar o encerramento das negociações, visto que ele já havia manifestado o desejo de fazer uma pausa na carreira após uma década no futebol inglês.

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A busca por um nome do peso de Guardiola reflete o momento dramático do futebol italiano. A Azzurra vive uma crise profunda após ficar de fora das três últimas edições da Copa do Mundo (2018, 2022 e 2026). Diante desse cenário, a federação busca uma revolução na filosofia de jogo para devolver a competitividade ao país.

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