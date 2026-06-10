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Show de abertura da Copa do Mundo 2026: onde assistir, horário e atrações

Mundial terá três cerimônias em 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 07:00
Atualizado em 10/06/2026 10:56
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Copa do Mundo terá três aberturas diferentes em 2026 (Foto: Reprodução)
Copa do Mundo terá três aberturas diferentes em 2026 (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a ter três países como sede, são eles: Estados Unidos, México e Canadá. Diante do cenário, o torneio terá três aberturas oficiais. Saiba com o Lance! detalhes, horários e onde assistir os eventos.

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    Abertura no México

    A primeira abertura acontece nesta quinta-feira (11), às 14h30 (de Brasília), antes de México x África do Sul, no Estádio Azteca. Para a ocasião, a organização do evento promete um grande espetáculo. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

    Além da dupla, a cerimônia de abertura do México também contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participam do evento. Às 16h (de Brasília) a bola rola para México e África do Sul, no Estádio Azteca, na cidade do México, pela Grupo A. A transmissão fica por conta de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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    Canadá

    Na sexta-feira (12), acontecem as aberturas do Canadá e Estados Unidos. A primeira será em terras canadenses, às 14h30 (de Brasília), no Estádio BMO Field, na cidade de Toronto. A cerimônia antecede a partida entre os anfritriões e Bósnia e Herzegovina, pelo Grupo B, marcada para às 16h (de Brasília). O cantor Michael Bublé fará uma dupla com a cantora Alanis Morissette para comandar o espetáculo. A transmissão será da CazéTV.

    Estados Unidos

    No final do dia, às 20h30 (de Brasília), a festa se volta para os Estados Unidos. O evento antecede a partida dos anfitriões contra o Paraguai, marcada para às 22h00 (de Brasília). Para a ocasião, o Brasil terá Anitta como representante na cerimônia.

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    A brasileira irá performar a música "Goals", do álbum da Copa do Mundo, junto com a tailandesa Lisa e o nigeriano Rem. Além deles, a cantora Katy Perry e o rapper Future comandam a cerimônia, no SoFi Stadium, em Los Angeles. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

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    Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Faltam dois para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

    Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

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