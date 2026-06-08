Seleção Brasileira chega a 16 jogadores cortados na história das Copas; veja lista

Wesley foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa esquerda após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito e acabou cortado da lista de convocados de Carlo Ancelotti. A ausência do lateral-direito eleva para 16 o número de jogadores que deixaram a seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo.

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Para o lugar de Wesley, a comissão técnica da Seleção convocou o meio-campista Éderson, atualmente na Atalanta, da Itália.

Este é o primeiro desligamento de um jogador da Seleção Brasileira desde o de Edmílson, campeão mundial em 2002, antes da Copa de 2006. Já na Alemanha, o volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um jogo-treino e acabou substituído na lista para o torneio.

Outros nomes de peso também ficaram fora de Copas do Mundo por lesão, casos de Romário, em 1994, e de Emerson, em 2002. Já Mozer detém o maior número de baixas desse tipo na seleção brasileira: duas, às vésperas dos Mundiais de 1986 e 1994.

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Wesley em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Jogadores do Brasil cortados de Copas do Mundo

1970: Rogério

1974: Clodoaldo e Wendell

1978: Nunes e Zé Maria

1982: Careca

1986: Cerezo e Mozer

1994: Mozer e Ricardo Gomes

1998: Mácio Santos, Romário e Flávio Conceição

2002: Emerson

2006: Edmilson

2026: Wesley

Brasil mira estreia na Copa

A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a Copa do Mundo com duas vitórias em amistosos. A primeira foi sobre o Panamá, em território nacional. A segunda veio em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.

Carlo Ancelotti terá agora cinco dias para fazer os últimos ajustes na equipe antes da estreia no Mundial. O primeiro compromisso será diante do Marrocos, em 13 de junho, no MetLife Stadium, às 19h (de Brasília).

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