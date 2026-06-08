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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção Brasileira chega a 16 jogadores cortados na história das Copas; veja lista

Wesley sofreu lesão na coxa esquerda durante amistoso contra o Egito

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/06/2026
11:26
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Wesley durante treino da Seleção às vésperas da Copa do Mundo
imagem cameraWesley vivia sonho na Seleção, mas lesão adiou 1ª Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Wesley foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa esquerda após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito e acabou cortado da lista de convocados de Carlo Ancelotti. A ausência do lateral-direito eleva para 16 o número de jogadores que deixaram a seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo.

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Para o lugar de Wesley, a comissão técnica da Seleção convocou o meio-campista Éderson, atualmente na Atalanta, da Itália.

Este é o primeiro desligamento de um jogador da Seleção Brasileira desde o de Edmílson, campeão mundial em 2002, antes da Copa de 2006. Já na Alemanha, o volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um jogo-treino e acabou substituído na lista para o torneio.

Outros nomes de peso também ficaram fora de Copas do Mundo por lesão, casos de Romário, em 1994, e de Emerson, em 2002. Já Mozer detém o maior número de baixas desse tipo na seleção brasileira: duas, às vésperas dos Mundiais de 1986 e 1994.

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Wesley em ação pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)
Wesley em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Jogadores do Brasil cortados de Copas do Mundo

  • 1970: Rogério
  • 1974: Clodoaldo e Wendell
  • 1978: Nunes e Zé Maria
  • 1982: Careca
  • 1986: Cerezo e Mozer
  • 1994: Mozer e Ricardo Gomes
  • 1998: Mácio Santos, Romário e Flávio Conceição
  • 2002: Emerson
  • 2006: Edmilson
  • 2026: Wesley

Brasil mira estreia na Copa

A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a Copa do Mundo com duas vitórias em amistosos. A primeira foi sobre o Panamá, em território nacional. A segunda veio em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.

Carlo Ancelotti terá agora cinco dias para fazer os últimos ajustes na equipe antes da estreia no Mundial. O primeiro compromisso será diante do Marrocos, em 13 de junho, no MetLife Stadium, às 19h (de Brasília).

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