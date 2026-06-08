Seleção Brasileira chega a 16 jogadores cortados na história das Copas; veja lista
Wesley sofreu lesão na coxa esquerda durante amistoso contra o Egito
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Wesley foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 na coxa esquerda após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito e acabou cortado da lista de convocados de Carlo Ancelotti. A ausência do lateral-direito eleva para 16 o número de jogadores que deixaram a seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo.
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Para o lugar de Wesley, a comissão técnica da Seleção convocou o meio-campista Éderson, atualmente na Atalanta, da Itália.
Este é o primeiro desligamento de um jogador da Seleção Brasileira desde o de Edmílson, campeão mundial em 2002, antes da Copa de 2006. Já na Alemanha, o volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um jogo-treino e acabou substituído na lista para o torneio.
Outros nomes de peso também ficaram fora de Copas do Mundo por lesão, casos de Romário, em 1994, e de Emerson, em 2002. Já Mozer detém o maior número de baixas desse tipo na seleção brasileira: duas, às vésperas dos Mundiais de 1986 e 1994.
Jogadores do Brasil cortados de Copas do Mundo
- 1970: Rogério
- 1974: Clodoaldo e Wendell
- 1978: Nunes e Zé Maria
- 1982: Careca
- 1986: Cerezo e Mozer
- 1994: Mozer e Ricardo Gomes
- 1998: Mácio Santos, Romário e Flávio Conceição
- 2002: Emerson
- 2006: Edmilson
- 2026: Wesley
Brasil mira estreia na Copa
A Seleção Brasileira encerrou a preparação para a Copa do Mundo com duas vitórias em amistosos. A primeira foi sobre o Panamá, em território nacional. A segunda veio em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.
Carlo Ancelotti terá agora cinco dias para fazer os últimos ajustes na equipe antes da estreia no Mundial. O primeiro compromisso será diante do Marrocos, em 13 de junho, no MetLife Stadium, às 19h (de Brasília).
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