logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com xodó e sem brasileiros, Fifa divulga seleção da Copa do Mundo

Escolha foi feita através de votação popular

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 16:01
Favorite o Lance! no Google
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

Com uma surpresa e sem a presença de brasileiros, a Fifa divulgou a seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (22). No esquema do 4-3-3, a equipe ideal foi formada com Vozinha; Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martínez, Cucurella; Rodri, Bellingham, Olise; Messi, Haaland e Mbappé.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse cenário, Espanha e França são os países com o maior número de representantes, sendo três atletas para cada seleção. Vice-campeã da Copa do Mundo, a Argentina aparece atrás das equipes europeias com dois representantes, enquanto Inglaterra, Noruega e Cabo Verde contam com um jogador.

Uma das grandes surpresas da seleção oficial é a presença do goleiro Vozinha, da modesta seleção de Cabo Verde. No entanto, o arqueiro foi um dos principais responsáveis para que os africanos avançassem ao mata-mata da Copa do Mundo em sua primeira participação, além das grandes defesas feitas nos jogos contra Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Argentina.

Embora Unai Simón tenha vencido o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina, Vozinha foi quem entrou na seleção do torneio. Por outro lado, a equipe ideal não conta com nenhum brasileiro como destaque da competição após uma campanha abaixo do esperado e com poucos destaques individuais, como Vini Jr e Bruno Guimarães.

A escolha dos melhores jogadores da Copa do Mundo para a montagem da seleção ideal do torneio é feita através da votação popular. Nesse sentido, Vozinha se tornou um dos xodós do torneio por conta de suas atuações emblemáticas e chegando a quase 30 milhões de seguidores no Instagram.

A seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026 também contou com os maiores goleadores do torneio, como Mbappé (10), Messi (8), Haaland (7) e Bellingham (7). Maior garçom da competição com sete assistências, Olise também ocupou o lugar no meio de campo do time ideal da Fifa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu da Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026

A taça não faz a coroa: por que a imortalidade do futebol vai além da Copa do Mundo

Há 52 minutos
Galvão Bueno posa com o certificado do Guinness World Records pelo recorde de partidas narradas em Copas do Mundo

Fora de Campo

Galvão Bueno encerra ciclo em Copas do Mundo com recorde reconhecido pelo Guinness

Há 1 hora
Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Com qual tamanho a Seleção saiu da Copa do Mundo? Colunistas do Lance! opinam

Há 1 hora
Ferran Torres durante comemoração do título da Espanha em Madri

Copa do Mundo 2026

Herói da Espanha usa slogan de Trump, e recebe resposta da Casa Branca

Há 4 horas
Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Futebol Internacional

Antony abre o jogo sobre ausência na Copa do Mundo: 'Dei tudo de mim'

Há 5 horas
Momento durante recepção da família real espanhola viraliza nas redes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Copa do Mundo 2026

Lamine Yamal chama atenção por interação com princesa Sofia; veja

Há 5 horas
Mais LANCE!
Luis de la Fuente beija a taça da Copa do Mundo após conquista do título com a Espanha

Luis de la Fuente: o técnico cuja trajetória simboliza a dominante Espanha

Sergio Ramos e Messi foram companheiros de equipe no PSG em 2021 (Foto: Reprodução)

Sergio Ramos usa IA para criar foto com Messi após a Copa; veja

Scaloni emocionado após final da copa

Veja técnicos cotados para substituir Scaloni na Argentina

Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

Argentina supera o Brasil em lista da Copa do Mundo; entenda