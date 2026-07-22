Com xodó e sem brasileiros, Fifa divulga seleção da Copa do Mundo Escolha foi feita através de votação popular

Com uma surpresa e sem a presença de brasileiros, a Fifa divulgou a seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (22). No esquema do 4-3-3, a equipe ideal foi formada com Vozinha; Pedro Porro, Upamecano, Lisandro Martínez, Cucurella; Rodri, Bellingham, Olise; Messi, Haaland e Mbappé.

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Nesse cenário, Espanha e França são os países com o maior número de representantes, sendo três atletas para cada seleção. Vice-campeã da Copa do Mundo, a Argentina aparece atrás das equipes europeias com dois representantes, enquanto Inglaterra, Noruega e Cabo Verde contam com um jogador.

Uma das grandes surpresas da seleção oficial é a presença do goleiro Vozinha, da modesta seleção de Cabo Verde. No entanto, o arqueiro foi um dos principais responsáveis para que os africanos avançassem ao mata-mata da Copa do Mundo em sua primeira participação, além das grandes defesas feitas nos jogos contra Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Argentina.

Embora Unai Simón tenha vencido o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina, Vozinha foi quem entrou na seleção do torneio. Por outro lado, a equipe ideal não conta com nenhum brasileiro como destaque da competição após uma campanha abaixo do esperado e com poucos destaques individuais, como Vini Jr e Bruno Guimarães.

A escolha dos melhores jogadores da Copa do Mundo para a montagem da seleção ideal do torneio é feita através da votação popular. Nesse sentido, Vozinha se tornou um dos xodós do torneio por conta de suas atuações emblemáticas e chegando a quase 30 milhões de seguidores no Instagram.

A seleção dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026 também contou com os maiores goleadores do torneio, como Mbappé (10), Messi (8), Haaland (7) e Bellingham (7). Maior garçom da competição com sete assistências, Olise também ocupou o lugar no meio de campo do time ideal da Fifa.

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