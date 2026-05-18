Conheça os 26 convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A convocação marca o início da preparação oficial do Brasil para o Mundial, com nomes que reúnem experiência internacional, renovação e atletas que atuam tanto no futebol europeu quanto no brasileiro.

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Sob o comando do treinador italiano, o grupo mescla lideranças consolidadas e novas peças que ganharam espaço ao longo do ciclo, em uma convocação que reflete a base de confiança construída por Ancelotti. A lista reforça a expectativa em torno da Seleção Brasileira, que chega ao torneio com o objetivo de retomar o protagonismo no cenário mundial.

Conheça agora os 26 de 26 da Seleção Brasileira.

Quem são os goleiros convocados por Ancelotti?

Alisson (Liverpool)

Alisson será o titular da Seleção de Carlo Ancelotti na Copa de 2026 (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

O goleiro Alisson chega à Copa do Mundo como um dos jogadores mais experientes e confiáveis da Seleção Brasileira. Titular absoluto há anos, o camisa 1 do Liverpool é reconhecido pela segurança debaixo das traves, reflexos rápidos e qualidade na saída de bola. Aos 33 anos, disputará o seu terceiro Mundial — foi titular em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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Revelado pelo Internacional, Alisson construiu carreira de destaque na Europa com passagens por Roma e Liverpool, onde conquistou títulos como a Champions League e a Premier League. Na Seleção Brasileira, mantém status de um dos principais goleiros da geração.

Ederson (Fenerbahçe)

Ederson é o reserva imediato e tem a confiança de Ancelotti (Foto: Maddie Meyer/ Getty Images via AFP)

O goleiro Ederson chega à Copa do Mundo como uma das principais opções de confiança de Carlo Ancelotti para a posição. Após anos de protagonismo no Manchester City, o brasileiro se transferiu na última temporada para o Fenerbahçe, onde manteve o status de goleiro de elite do futebol europeu. Mesmo começando o Mundial como reserva imediato, segue valorizado pela experiência e pela capacidade de decidir em momentos importantes.

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Revelado nas categorias de base do São Paulo, Ederson ganhou destaque no futebol português antes de se consolidar internacionalmente. Conhecido pela qualidade com os pés e pela participação ativa na construção das jogadas, o goleiro acumulou títulos importantes sob o comando de Pep Guardiola, incluindo a Champions League, e chega à Seleção como peça importante no grupo brasileiro.

Weverton (Grêmio)

Weverton está na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O goleiro Weverton chega à sua segunda Copa do Mundo como um dos jogadores mais experientes do elenco. Atualmente no Grêmio, o atleta mantém sequência de temporadas como titular e acumula convocações pela Seleção Brasileira.

Com passagens por clubes do futebol brasileiro, Weverton se consolidou atuando pelo Athletico Paranaense e pelo Palmeiras, sendo o último com uma passagem vitoriosa com títulos do Brasileirão e da Libertadores. Medalhista olímpico em 2016, o goleiro chega ao Mundial como uma das opções de Carlo Ancelotti para o setor.

Quem são os defensores convocados por Ancelotti?

Danilo (Flamengo)

Danilo é um dos homens de confiança de Ancelotti (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral Danilo chega à Copa do Mundo como um dos jogadores mais experientes do elenco, carregando passagens por alguns dos maiores clubes do futebol europeu. Atualmente no Flamengo, o defensor construiu uma carreira marcada por regularidade, versatilidade e liderança, atuando tanto pela lateral quanto em funções mais centrais da defesa ao longo dos anos.

No futebol europeu, Danilo defendeu equipes de peso como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, acumulando títulos importantes e experiência em alto nível competitivo. Com a confiança de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, o jogador se mantém como peça importante pela maturidade tática e capacidade de atuar em jogos decisivos.

Wesley (Roma)

Wesley, da Roma, é um dos novatos da lista de Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

O lateral Wesley chega à Copa do Mundo como uma das apostas mais jovens do elenco, combinando intensidade física, velocidade e boa capacidade de apoio ao ataque. Atualmente no Roma, o jogador ganhou espaço no futebol europeu após se destacar no Brasil, sendo visto como uma opção versátil para atuar pelo lado direito da defesa.

Revelado no futebol brasileiro, com passagem pelo Flamengo, Wesley rapidamente chamou atenção pelo vigor e capacidade de apoio ao ataque. Carlo Ancelotti, que valoriza sua capacidade física e evolução tática, projetando o lateral como uma opção importante para o futuro da Seleção Brasileira.

Alex Sandro (Flamengo)

Alex Sandro, do Flamengo, chega com experiência na Seleção (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

O lateral-esquerdo Alex Sandro chega à Copa do Mundo como mais um nome experiente do elenco brasileiro, com carreira consolidada no futebol europeu e forte presença em competições de alto nível. Atualmente no Flamengo, o jogador é conhecido pela consistência defensiva, bom poder de recomposição e capacidade de apoiar o ataque com qualidade pela esquerda.

Revelado pelo Santos, Alex Sandro construiu praticamente toda sua trajetória internacional na Serie A, onde defendeu o Porto e, principalmente, a Juventus, tornando-se um dos laterais mais regulares do futebol europeu na última década. Com ampla experiência em grandes competições e a confiança de Carlo Ancelotti, chega ao Mundial como uma opção de segurança e equilíbrio para o setor defensivo da Seleção Brasileira.

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Douglas Santos durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro (Foto: Acervo/Lance!)

O lateral-esquerdo Douglas Santos, de 32 anos, chega à Copa do Mundo como um dos nomes mais consistentes da posição, reunindo experiência internacional e forte capacidade defensiva. Atualmente no Zenit, o jogador se destaca pela regularidade, pela solidez na marcação e pelo apoio eficiente ao ataque pelo lado esquerdo, sendo uma peça confiável no elenco da Seleção Brasileira.

Revelado no futebol brasileiro, no Náutico, Douglas Santos construiu sua carreira europeia com destaque e também marcou presença em conquistas importantes com a Amarelinha. Entre elas, a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Marquinhos já foi capitão da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

O zagueiro Marquinhos chega à Copa do Mundo como um dos líderes técnicos e de experiência da Seleção Brasileira. Atualmente no Paris Saint-Germain, o defensor é reconhecido pela regularidade, inteligência tática e capacidade de atuar tanto na linha defensiva quanto em funções de liderança dentro de campo. Titular absoluto na última Copa do Mundo, ele mantém status de peça central no sistema defensivo da equipe.

Revelado pelo Corinthians e com longa trajetória no futebol europeu, Marquinhos se consolidou como um dos principais zagueiros do mundo ao longo de sua passagem pelo PSG. Com ampla experiência em grandes competições internacionais, inclusive irá disputar a final da Champions League na atual temporada, podendo conquistar o bicampeonato do torneio.

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Gabriel Magalhães em treino da Seleção na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O zagueiro Gabriel Magalhães chega à Copa do Mundo como um dos defensores em maior ascensão do futebol europeu. Atualmente no Arsenal, o jogador se destaca pela força física, imposição no jogo aéreo e regularidade ao longo das últimas temporadas, consolidando-se como peça importante no sistema defensivo da equipe londrina.

Formado no futebol brasileiro e lapidado na Europa, Gabriel construiu sua carreira com evolução constante até se firmar na Premier League. Vivendo grande fase, chega ao Mundial embalado também pela presença na final da Champions League (contra o Paris Saint-Germain), reforçando o status de um dos melhores defensores da temporada.

Bremer (Juventus)

Bremer ganhou a vaga com Carlo Ancelotti na última data Fifa (Foto: Reprodução/CBF TV)

O zagueiro Bremer, de 29 anos, chega à Copa do Mundo como um dos defensores mais fortes fisicamente do elenco e com crescente protagonismo no futebol europeu. Atualmente na Juventus, o jogador se destaca pela imposição nos duelos, bom jogo aéreo e consistência defensiva, sendo uma das referências do setor.

Revelado no futebol brasileiro e consolidado na Itália, Bremer ganhou projeção após grande passagem pelo Torino antes de chegar à Juventus. Ele também esteve presente na última Copa do Mundo, acumulando experiência em alto nível com a Seleção Brasileira.

Ibanez (Al-Ahli)

Roger Ibañez em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O zagueiro Ibanez chega à sua primeira Copa do Mundo após sequência de temporadas atuando no futebol internacional. Atualmente no Al-Ahli, o defensor atua no futebol saudita depois de passagem pela Itália. No clube, o defensor já conquistou a Champions League Asiática duas vezes.

Revelado no Fluminense, Ibanez ganhou projeção atuando pela Roma, clube pelo qual disputou competições europeias e acumulou sequência como titular. Com experiência internacional, chega ao Mundial como uma das opções defensivas da Seleção Brasileira.

Léo Pereira (Flamengo)

Léo Pereira - Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

O zagueiro Léo Pereira chega à Copa do Mundo após sequência de temporadas atuando pelo Flamengo, clube que atua desde 2020. O defensor ganhou espaço no futebol brasileiro pela regularidade e pelas atuações no Brasileirão e na Libertadores, competição que já venceu duas vezes cada.

Revelado pelo Athletico Paranaense, Léo Pereira conta com histórico recente de convocações e chega ao Mundial como uma das opções da defesa da Seleção Brasileira em sua primeira participação.

Quem são os meio-campistas convocados por Ancelotti?

Casemiro (Manchester United)

Casemiro é um dos líderes do elenco do Brasil (Foto: Maddie Meyer / Getty Images via AFP)

O volante Casemiro chega à Copa do Mundo como um dos pilares da Seleção Brasileira e referência de liderança dentro do elenco. Esta será a sua terceira participação em Mundiais, consolidando sua trajetória como um dos jogadores mais experientes do grupo. Com forte poder de marcação, leitura tática e capacidade de proteger a defesa, ele também se destaca pela liderança em campo e fora dele.

Atualmente no Manchester United, Casemiro construiu uma carreira marcada por títulos e protagonismo em grandes clubes europeus, especialmente no Real Madrid. Com ampla vivência em jogos decisivos e competições de elite, chega ao Mundial como capitão da equipe comandada por Carlo Ancelotti, sendo peça central na organização e na mentalidade competitiva da Seleção Brasileira.

Bruno Guimarães (Newcastle)

Bruno Guimarães é um dos titulares do meio-campo de Ancelotti (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O volante Bruno Guimarães chega à Copa do Mundo como um dos principais nomes do meio-campo da Seleção Brasileira, combinando qualidade na saída de bola, intensidade na marcação e capacidade de construção ofensiva. Atualmente no Newcastle United, o jogador se consolidou como peça-chave do time na Premier League, sendo reconhecido pela regularidade e pela versatilidade em diferentes funções no setor.

Revelado no futebol brasileiro, com destaque pelo Athletico Paranaense, Bruno Guimarães rapidamente ganhou espaço no cenário europeu após passagem pelo Lyon. Com boa experiência em grandes jogos e em crescimento constante, chega ao Mundial como uma das apostas de confiança de Carlo Ancelotti para dar equilíbrio e dinâmica ao meio-campo da Seleção Brasileira.

Fabinho (Al Ittihad-ARA)

Fabinho na chegada da Seleção Brasileira para amistoso contra a Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O volante Fabinho chega à Copa do Mundo como um dos nomes mais experientes do meio-campo da Seleção Brasileira, reconhecido pela capacidade de proteção à defesa e leitura tática. Atualmente no Al-Ittihad, o jogador mantém status de peça confiável, com forte presença física e qualidade na recuperação de bola, características que o consolidaram no futebol europeu.

Com passagem de destaque pelo Liverpool, Fabinho viveu seu auge atuando na Premier League, onde se tornou referência na posição e conquistou títulos importantes sob comando de Jürgen Klopp. Aos 32 anos, ele chega ao Mundial como uma das opções de confiança de Carlo Ancelotti, após ser apontado internamente como possível substituto natural de Casemiro no setor.

Danilo (Botafogo)

Danilo em ação pela Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

O meio-campista Danilo chega à Copa do Mundo vivendo um dos melhores momentos da carreira, especialmente pela grande temporada de 2026, marcada por evolução ofensiva e aumento expressivo de participação em gols. Atualmente no Botafogo, o jogador se destaca pela intensidade, chegada ao ataque e capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, ganhando cada vez mais espaço na Seleção Brasileira.

Revelado pelo Palmeiras, Danilo construiu sua trajetória internacional após passagem pelo Nottingham Forest, onde ganhou experiência na Premier League. De volta ao Brasil, retomou protagonismo e chega ao Mundial impulsionado pela consistência e pela capacidade de decidir jogos também no setor ofensivo.

Lucas Paquetá (Flamengo)

Lucas Paquetá em ação pela Seleção Brasileira em amistoso internacional (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

O meia Lucas Paquetá chega à Copa do Mundo como um dos jogadores mais criativos do elenco da Seleção Brasileira, capaz de atuar em diferentes funções no meio-campo e com forte capacidade de construção ofensiva. Atualmente de volta ao Flamengo, o jogador vive uma nova fase da carreira após anos no futebol europeu, mantendo protagonismo técnico e importância na equipe.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá ganhou destaque internacional após passagem pelo Milan e consolidação na Premier League, onde defendeu o West Ham. Com boa experiência em competições de alto nível e presença constante em convocações da Seleção, chega ao Mundial como uma das apostas de confiança de Carlo Ancelotti para dar criatividade e imprevisibilidade ao meio-campo brasileiro.

Neymar (Santos)

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

O atacante Neymar chega à Copa do Mundo como uma das maiores referências técnicas e históricas do futebol mundial. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, o camisa 10 vai disputar sua quarta Copa do Mundo, consolidando uma trajetória marcada por protagonismo em grandes competições e papel central na geração brasileira da última década.

Após sofrer uma grave lesão em 2023, durante as Eliminatórias, Neymar precisou enfrentar um longo período de recuperação e incertezas sobre seu retorno em alto nível. O atacante, no entanto, batalhou para recuperar ritmo e sequência ao longo de 2026, voltando a ser peça importante no Santos. Agora, chega ao Mundial como um pilar de experiência, liderança e histórico decisivo em jogos de grande pressão.

Quem são os atacantes convocados por Ancelotti?

Matheus Cunha (Manchester United)

Matheus Cunha entrou no segundo tempo do jogo da Seleção com a Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Matheus Cunha chega à Copa do Mundo como uma das opções ofensivas de mobilidade e intensidade do elenco da Seleção Brasileira. Atualmente no Manchester United, o jogador se destaca pela capacidade de atuar em diferentes funções no ataque, com movimentação constante, pressão na saída de bola adversária e participação na construção das jogadas.

Com rápida passagem pelo futebol brasileiro, o jogador se destacou no futebol europeu por clubes como o Atlético de Madrid e o Wolverhampton. Matheus Cunha também tem no currículo a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, pela Seleção Brasileira. Com esse histórico e evolução constante, chega ao Mundial como um dos prováveis titulares de Carlo Ancelotti.

Vini Jr. (Real Madrid)

Vini Jr é um dos progatonistas da Seleção Brasileira de Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Vini Jr chega à Copa do Mundo como um dos principais protagonistas da Seleção Brasileira e uma das maiores estrelas do futebol mundial. Mesmo em uma temporada considerada difícil para o Real Madrid, o brasileiro manteve papel de destaque, sendo decisivo em jogos importantes, com gols, assistências e forte protagonismo ofensivo ao longo do ano.

Formado no Flamengo, Vini Jr se consolidou na Europa como peça central do Real Madrid, acumulando atuações decisivas e títulos pelo clube espanhol, inclusive da Champions League. O atacante foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024, coroando sua evolução no mais alto nível do futebol. Chega ao Mundial como uma das grandes esperanças da Seleção.

Raphinha (Barcelona)

Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Raphinha chega à Copa do Mundo como uma das principais peças ofensivas da Seleção Brasileira, combinando velocidade, drible e capacidade de decisão no último terço do campo. Atualmente no Barcelona, o jogador se consolidou como titular importante da equipe, sendo utilizado tanto pelos lados do ataque quanto em funções mais centrais ao longo da temporada.

Revelado no futebol brasileiro e com passagem por clubes como o Avaí, Raphinha construiu sua carreira na Europa com destaque no Sporting, no Leeds United e, posteriormente, no Barcelona. Com experiência em grandes ligas e competições de alto nível, chega ao Mundial com status de titular da Seleção Brasileira.

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Gabriel Martinelli durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O atacante Gabriel Martinelli chega à Copa do Mundo como uma das opções mais dinâmicas do setor ofensivo da Seleção Brasileira, combinando velocidade, intensidade na pressão e capacidade de atacar espaços. Atualmente no Arsenal, o jogador vive grande fase e se consolidou como peça importante do sistema ofensivo dos Gunners ao longo da temporada.

Revelado no futebol do interior de São Paulo, Martinelli ganhou projeção rapidamente antes de se transferir para a Europa, onde se firmou na Premier League. Em alta no cenário internacional, ele é convocado para a Copa dias antes de disputar a decisão da Champions League pelo Arsenal contra o Paris Saint-Germain.

Luiz Henrique (Zenit-RUS)

Luiz Henrique durante o treino da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

O atacante Luiz Henrique chega à Copa do Mundo como uma das opções de velocidade e criatividade do elenco da Seleção Brasileira. Atualmente no Zenit, o jogador ganhou projeção internacional após se destacar no futebol brasileiro, sendo reconhecido pela capacidade de atuar pelos lados do campo, no um contra um e nas jogadas em profundidade.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique também teve passagem pelo Real Betis antes de se destacar no Brasil. Foi no Botafogo que viveu grande fase na temporada de 2024, sendo peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Em ascensão na carreira e com boa adaptação ao novo cenário, chega ao Mundial como uma das apostas de Carlo Ancelotti para o setor ofensivo.

Rayan (Bournemouth)

Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

O atacante Rayan chega à Copa do Mundo como um dos jogadores mais jovens do elenco brasileiro. Atualmente no Bournemouth, o atleta ganhou projeção após destaque nas categorias de base e no elenco profissional do Vasco, principalmente em 2025, na campanha em que o Cruz-Maltino chegou à final da Copa do Brasil.

Formado em São Januário, Rayan também teve passagens pelas seleções de base do Brasil antes de seguir para o futebol inglês. Em início de trajetória internacional, em que já é um dos destaques do Bournemouth, chega à Copa do Mundo como uma das opções ofensivas da Seleção Brasileira em sua primeira participação.

Igor Thiago (Brentford)

Igor Thiago marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atacante Igor Thiago chega à sua primeira Copa do Mundo após sequência de boas temporadas no futebol europeu. Atualmente no Brentford, o jogador atua na Premier League depois de passagens por clubes de outros países da Europa.

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago construiu trajetória internacional atuando em ligas da Bulgária e da Bélgica antes de chegar ao futebol inglês, no qual é vice-artilheiro da Premier League. Com crescimento recente na carreira, passou a integrar o grupo da Seleção Brasileira para o Mundial.

Endrick (Lyon)

Endrick foi convocado pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

O atacante Endrick chega à Copa do Mundo como um dos principais jovens nomes da Seleção Brasileira. Atualmente no Lyon, emprestado pelo Real Madrid, o jogador ganhou projeção ainda nas categorias de base do Palmeiras antes de seguir para o futebol europeu.

Revelado pelo clube paulista, Endrick chamou atenção no futebol brasileiro pelas atuações em 2022 e 2023 e pela sequência de gols ainda no início da carreira profissional. Com passagens pelas seleções de base e presença frequente nas convocações da equipe principal, chega ao Mundial como uma das opções ofensivas do elenco comandado por Carlo Ancelotti em sua primeira Copa.

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