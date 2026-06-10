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Chuva atrasa amistoso entre Inglaterra e Costa Rica às vésperas da Copa do Mundo

Partida é o último amistoso da Inglaterra antes da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesMauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 17:07
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Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

O amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, marcado para esta quarta-feira (10), em Orlando, nos EUA, teve o início adiado por causa das condições climáticas. A partida estava prevista para começar às 17h (de Brasília), mas fortes chuvas e a incidência de raios na região impediram o início do confronto no horário programado.

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    A federação inglesa confirmou o adiamento por meio de comunicado divulgado nas redes sociais. Torcedores presentes no Inter&Co Stadium também foram orientados a permanecer em seus assentos ou procurar abrigo devido ao risco provocado pelos raios. Imagens divulgadas do estádio mostraram o gramado com diversas poças de água, dificultando a realização da partida.

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    De acordo com a seleção inglesa, o amistoso terá início às 18h (de Brasília). Funcionários do estádio trabalharam na drenagem e recuperação do campo enquanto a organização avaliava as condições para a realização do amistoso.

    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

    Inglaterra x Costa Rica

    Mesmo com a indefinição sobre o horário de início, a Inglaterra divulgou sua escalação para o confronto. O técnico Thomas Tuchel optou por utilizar uma equipe considerada titular, com nomes como Harry Kane e Jude Bellingham entre os destaques. A Costa Rica, por sua vez, já estava no estádio, mas ainda não havia anunciado oficialmente sua formação.

    A partida representa o último compromisso da seleção inglesa antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo L e inicia sua campanha no torneio no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Além dos croatas, Gana e Panamá completam a chave dos ingleses.

    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
    Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

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