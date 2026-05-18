Agenda dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo 2026 e a contagem regressiva para ver a Amarelinha em ação nos gramados norte-americanos já começou. O Brasil, que integra o Grupo C junto ao Haiti, Marrocos e Escócia, fará sua estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência da fase de grupos, a Seleção enfrenta o Haiti e a Escócia em busca da classificação para o mata-mata.

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Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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Pontapé inicial: convocação e amistosos de preparação

Embora o torneio comece em junho, a jornada da Seleção Brasileira ganha tração bem antes do apito inicial. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial dos 26 convocados no dia 18 de maio.

Na semana seguinte ao anúncio, os atletas se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, para cinco dias de treinamentos intensivos. Esse primeiro ciclo de preparação será coroado com um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

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No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde fixará sua base de treinamento na cidade de Nova Jersey.

Antes de a bola rolar oficialmente pelo torneio, o elenco de Ancelotti terá um último e crucial teste: um amistoso preparatório contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, na cidade de Cleveland. Será o ajuste final da máquina brasileira antes da grande estreia no dia 13.

Seleção Brasileira em ação (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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