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Estrangeiros se encantam com Pedro e questionam ausência na Copa: 'Não se explica'

Pedro arrancou elogios de estrangeiros após grande atuação

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/07/2026 09:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão
Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu a Chapecoense, fora de casa, pelo placar de 4 a 0. Com excelente atuação de Pedro, o Rubro-Negro conquistou mais uma vitória no Brasileirão, e o atacante chamou atenção dos estrangeiros pela boa atuação.

➡️ Pedro transforma ausência na Copa em combustível e dá mais um show pelo Flamengo

Veja o que eles estão dizendo nas redes sociais:

Tradução: O melhor atacante do Brasil e do continente

Tradução: Este cara joga outra coisa, não se explica como o Ancelotti não o levou ao Mundial.

Tradutor: Que lindo é saber que este ano não vão nos humilhar na Libertadores.

Tradutor: Eles ganharam outra vez, é inevitável.

Tradução: E se eu te disser que esse cara devia ser o 9 titular do Brasil no Mundial?

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Primeiro tempo: Flamengo abre o placar com uma pintura de Pedro

O jogo começou equilibrado na Arena Condá. Entretanto, aos 25 minutos, Pedro fez o torcedor do Flamengo voltar a se perguntar por que o atacante não foi convocado para a Copa. Em uma jogada individual que misturou técnica e raça, o camisa 9, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, deixou três adversários para trás e abriu o placar com um golaço.

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Aos 37', o Rubro-Negro ampliou a vantagem com um gol contra de Rafael Thyere. Apesar da vitória parcial, a equipe de Leonardo Jardim apresentou algumas falhas, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com Ayrton Lucas.

Segundo tempo: mais show de Pedro em Chapecó

Mantendo o mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Pedro, novamente em um lance de muita qualidade, deu um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou, na segunda oportunidade, e balançou as redes. Já na reta final, o camisa 9 voltou a balançar a rede, após aproveitar finalização de Samuel Lino.

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