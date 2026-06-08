A Copa do Mundo de 2026 terá um formato inédito. Pela primeira vez, 48 seleções disputarão o torneio, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Com mais participantes e mais vagas no mata-mata, os critérios de desempate ganham ainda mais importância na luta pela classificação.

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Como funciona a classificação na Copa do Mundo?

Cada seleção fará três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32 avos de final.

Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

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Critério de desempate: confronto direto tem prioridade

Diferentemente do que acontece em muitas competições, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação.

A ordem será a seguinte:

1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Somente se o empate permanecer após esses três critérios é que entram em cena os números gerais da fase de grupos.

O que acontece se o empate continuar?

Caso duas ou mais seleções sigam empatadas após a análise do confronto direto, a Fifa utilizará os critérios gerais da campanha:

1 . Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; 2 . Maior número de gols marcados; 3 . Melhor índice disciplinar (fair play).

O ranking de fair play leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição.

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Se ainda assim não houver separação entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa. Ou seja, uma seleção poderá avançar de fase simplesmente por estar melhor colocada no ranking oficial da entidade.

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Como será o desempate entre os terceiros colocados?

A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

Neste caso, a ordem será:

1 . Maior número de pontos; 2 . Melhor saldo de gols; 3 . Maior número de gols marcados; 4 . Melhor índice de fair play; 5 . Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

O que muda em relação a outras competições?

O principal diferencial da Copa do Mundo de 2026 é a prioridade dada ao confronto direto antes dos critérios tradicionais de saldo de gols e gols marcados.

Na prática, isso significa que uma seleção pode terminar empatada em pontos e até ter saldo inferior, mas ainda assim ficar à frente do adversário por ter levado vantagem no duelo entre eles.

Com o novo formato e apenas 16 eliminações na fase de grupos, a tendência é que a disputa pelas vagas seja ainda mais equilibrada, tornando os critérios de desempate decisivos para o futuro de muitas seleções no torneio.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

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