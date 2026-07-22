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Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definido

Duelo que vale vaga na grande decisão acontece neste sábado (25)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 15:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina posam para foto após vitória sobre o Japão na VNL 2026
Contra o Japão, Seleção feminina busca terceira semifinal seguida de VNL (Foto: Volleyball World)

O Brasil já conhece a data e o horário da semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a Itália neste sábado (25), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China. O duelo vale uma vaga na decisão do torneio.

A equipe brasileira garantiu classificação entre as quatro melhores da competição ao derrotar o Japão nas quartas de final. Agora, terá pela frente a atual campeã olímpica em busca de um título inédito no campeonato.

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Diana e Roberta compõem o bloqueio brasileiro em Brasil x Japão pela VNL 2026
Diana e Roberta no bloqueio em Brasil x Japão pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Chave ainda será definida

Enquanto Brasil e Itália já têm confronto confirmado, o outro finalista sairá dos jogos entre Turquia e Canadá, e Estados Unidos e República Popular da China.

As duas partidas das quartas de final da outra chave serão disputadas nesta quinta-feira (23). Turquia e Canadá abrem a programação às 5h (de Brasília). Em seguida, às 8h30, Estados Unidos e República Popular da China disputam a última vaga nas semifinais.

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Jogos da fase final da VNL Feminina 2026

Quartas de final (23/7)

  • Turquia x Canadá- 5h (de Brasília)
  • Estados Unidos x República Popular da China- 8h30 (de Brasília)

Semifinais (25/7)

  • Brasil x Itália- 8h30 (de Brasília)
  • Vencedores da outra chave- 5h (de Brasília)

Domingo (26/7)

Final e disputa pelo terceiro lugar

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