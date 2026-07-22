Brasil x Itália: horário da semifinal da VNL feminina está definido
Duelo que vale vaga na grande decisão acontece neste sábado (25)
O Brasil já conhece a data e o horário da semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães enfrenta a Itália neste sábado (25), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China. O duelo vale uma vaga na decisão do torneio.
A equipe brasileira garantiu classificação entre as quatro melhores da competição ao derrotar o Japão nas quartas de final. Agora, terá pela frente a atual campeã olímpica em busca de um título inédito no campeonato.
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Chave ainda será definida
Enquanto Brasil e Itália já têm confronto confirmado, o outro finalista sairá dos jogos entre Turquia e Canadá, e Estados Unidos e República Popular da China.
As duas partidas das quartas de final da outra chave serão disputadas nesta quinta-feira (23). Turquia e Canadá abrem a programação às 5h (de Brasília). Em seguida, às 8h30, Estados Unidos e República Popular da China disputam a última vaga nas semifinais.
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Jogos da fase final da VNL Feminina 2026
Quartas de final (23/7)
- Turquia x Canadá- 5h (de Brasília)
- Estados Unidos x República Popular da China- 8h30 (de Brasília)
Semifinais (25/7)
- Brasil x Itália- 8h30 (de Brasília)
- Vencedores da outra chave- 5h (de Brasília)
Domingo (26/7)
Final e disputa pelo terceiro lugar
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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