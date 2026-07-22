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Destaque da Copa do Mundo assina com clube de Snoop Dogg

Elijah Just deixou o Motherwell para assinar com o Swansea City

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:49
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Elijah Just em ação pela Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026
Elijah Just em ação pela Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

O Swansea anunciou a contratação do atacante Elijah Just, destaque da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 26 anos assinou contrato por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano, e deixa o Motherwell após apenas uma temporada. Os valores da negociação não foram divulgados, mas o clube escocês confirmou que a venda é a maior de sua história.

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Just ganhou projeção durante o Mundial ao marcar três gols pela Nova Zelândia. Um deles, um voleio diante do Irã, foi indicado ao prêmio de gol mais bonito da competição pela Fifa.

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Venda histórica para o Motherwell

O Motherwell informou que a transferência supera o antigo recorde de venda do clube e ainda pode render valores adicionais por metas previstas em contrato.

Na última temporada, o atacante disputou 43 partidas, marcou sete gols e deu oito assistências. O desempenho o colocou na seleção da temporada do Campeonato Escocês e o levou a concorrer aos principais prêmios individuais da liga.

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Com a negociação, Just se tornou a quarta venda do Motherwell nesta janela de transferências.

Elijah Just, atacante da Nova Zelândia, comemora gol com a mão apontada para cima
Elijah Just, atacante da Nova Zelândia, comemora gol com a mão apontada para cima (Foto: Harry How/Getty Images via AFP)

Reencontro com companheiro de seleção

No Swansea, Elijah Just terá a companhia do meia Marko Stamenic, também integrante da seleção da Nova Zelândia. O técnico Vitor Matos destacou a versatilidade do reforço, que pode atuar pelos lados do campo, como atacante ou meia ofensivo.

Nos últimos anos, o Swansea City ganhou notoriedade recente por ter como sócios o craque Luka Modric e o rapper Snoop Dogg.

Após passagens pelo futebol da Nova Zelândia, Dinamarca e Escócia, Just disputará pela primeira vez a Championship, a segunda divisão inglesa, buscando dar sequência à ascensão da carreira iniciada com a boa campanha no Mundial.

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Elijah Just comemora gol da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026
Elijah Just comemora gol da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

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