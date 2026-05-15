Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

Falta menos de um mês para o apito inicial no torneio mais aguardado mundialmente, que decidirá a nação que vai carregar o título de campeã do mundo por mais quatro anos. Para a Copa do Mundo 2026, as seleções começaram a apresentar seus 26 jogadores. Veja todas as convocações anunciadas até agora:
*A nota será atualizada a cada nova convocação.
➡️ Entenda o que é a pré-lista da Copa do Mundo e suas regras
Lista dos convocados para a Copa do Mundo
Tunísia
- Goleiros: Aymen Dahmen (Sfax), Sabri Ben Hassen (ES Sahel) e Abdelmouhib Chamakh (Club Africain);
- Defensores: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (Norkoping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (Monastir), Montassar Talbi (Lorient), Adem Arous (Kasimpaca), Omar Rekik (Maribor), Ali Abdi (Nice) e Mohamed Ben Hmida (Esperánce);
- Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca), Ismaël Gharbi (Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano) e Hannibal (Burnley);
- Atacantes: Elias Saäd (Hannover), Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhagen), Sebastian Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Moscou), Firas Chawat (Club Africain) e Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).
➡️ Entenda por que a Copa do Mundo 2026 terá 48 seleções
Haiti
- Goleiros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre Sochhaux) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz);
- Defensores: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), Jk Duverne (Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano) e Keeto Thermoncy (Young Boys II);
- Meio-campistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette) e Dominique Simon (Tatran Presov);
- Atacantes: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros).
Costa do Marfim
- Goleiros: Yahia Fofana (Angers), Mohamed Koné (Charleroi) e Alban Lafont (Panathinaikos);
- Defensores: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clement Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guéla Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma) e Wilfried Singo (Galatasaray);
- Meio-campistas: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest) e Jean Michael Seri (Maribor);
- Atacantes: Simon Adingra (Sunderland), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milão), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim) e Elye Wahi (Nice).
➡️ Entenda por que a Copa do Mundo acontecerá em 3 países
Bélgica
- Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg);
- Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge);
- Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC);
- Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).
Japão
- Goleiros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) e Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers);
- Defensores: Hiroki Ito (Bayern de Munique), Junnosuke Suzuki (København), Ayumu Seko (Le Havre), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Yukinari Sugawara (Southampton) e Yuto Nagatomo (FC Tokyo);
- Meio-campistas: Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Wataru Endo (Liverpool), Keito Nakamura (Stade de Reims), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Frankfurt), Yuito Suzuki (SC Freiburg) e Junya Ito (Genk);
- Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.
França
- Goleiros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) e Robin Risser (Lens);
- Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (Barcelona), Théo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Maxence Lacroix (Crystal Palace);
- Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Warren Zaïre-Emery (PSG);
- Atacantes: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City) e Marcus Thuram (Inter de Milão).
Suécia
- Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) e Jacob Widell Zetterström (Derby County);
- Defensores: Hjalmar Ekdal (Burley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund);
- Meio-campistas: Yasin Ayari (Brighton), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise), Jasper Karlström (Udinese), Lucas Bergvall (Tottenham) e Ken Sema (Pafos);
- Atacantes: Viktor Gyökeres (Arsenal), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle), Alexander Isak (Liverpool) e Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel).
Nova Zelândia
- Goleiros: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) e Michael Would (Auckland);
- Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Tommy Smith (Braintree Town), Francis De Vries (Auckland), Michael Boxall (Minnesota United), Tyler Bindon (Sheffield United), Liberato Cace (Wrexham), Nando Pijnacker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers) e Callan Elliot (Auckland);
- Meio-campistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough), Marko Stamenic (Swansea), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum Mccowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (Pec Zwolle) e Lachlah Bayliss (Newcastle Jets);
- Atacantes: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Wayne (Port Vale FC) e Jesse Randall (Auckland).
Bósnia e Herzegovina
- Goleiros: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo);
- Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria) e Nidal Celik (Lens);
- Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruhe), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brøndby), Amar Memic (Viktoria Plzen) e Armin Gigovic (Young Boys);
- Atacantes: Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04).
