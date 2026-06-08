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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio será árbitro do jogo de abertura da Copa do Mundo

Os brasileiros Buno Pires e Bruno Boschilia também estarão no jogo

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/06/2026
19:07
Atualizado há 0 minutos
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Wilton Pereira Sampaio em Los Angeles FC x América do México
imagem cameraWilton Pereira Sampaio (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)
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O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi anunciado pela Fifa como o árbitro oficial do jogo de abertura da Copa do Mundo, que será disputado entre México e África do Sul nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), na Cidade do México. As equipes ocupam o Grupo A da competição.

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Além de Wilton, outros dois nomes brasileiros estarão compondo a equipe de arbitragem no primeiro jogo: Bruno Pires e Bruno Boschilia serão auxiliares, junto com os paraguaios Juan Gabriel Benitez, que será o 4º árbitro da partida, e Eduardo Cardozo, que ficará como árbitro reserva.

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Quem será o responsável por operar o VAR é o colombiano Nicolas Gallo, com assistência do chileno Juan Lara. O francês Jerome Brissard completa a equipe de arbitragem.

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Velho conhecido dos clubes brasileiros, essa será a terceira vez que Wilton Pereira Sampaio irá compor o quadro de árbitros da Fifa na Copa do Mundo. O goiano atuou como Árbitro de Vídeo (VAR) em 2018, na Rússia, e apitou 4 jogos como árbitro de campo em 2022. Agora, o veterano do apito terá a oportunidade de ser o regulador do primeiro jogo da competição.

Além disso, na edição de 2026, outros brasileiros também estarão marcando presença na competição: Ramon Abatti Abel, Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafal Alves compõem a escalação de árbitros brasileiros na Copa do Mundo.

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wilton pereira sampaio arabia x polonia
Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

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