Se o futebol tem alguns templos sagrados, um deles é o Estádio Azteca. Localizado na Cidade do México, este verdadeiro coliseu será, em 2026, o primeiro estádio da história a sediar três Copas do Mundo da FIFA (1970, 1986 e 2026). Com capacidade para 83 mil pessoas, o Azteca foi escolhido para receber o jogo de abertura do torneio no dia 11 de junho.

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O solo do Azteca é ilustre: foi neste gramado que Pelé (1970) e Diego Maradona (1986) se consagraram definitivamente como lendas do futebol ao erguerem a taça de campeões do mundo. É o estádio que mais recebeu partidas de Copa na história - foram 9 jogos em 70 e outros 8 em 86 - e agora se prepara para escrever mais cinco capítulos.

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Inaugurado em 1966, o estádio é a casa oficial do Club América e da Seleção Mexicana. Mas sua relevância vai além das quatro linhas. Culturalmente, o Azteca é um marco para a América Latina: em 2014, o estádio foi o local escolhido para o velório de Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chespirito (intérprete de Chaves e Chapolin), atraindo uma multidão de 40 mil fãs para a última despedida.

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No âmbito esportivo, o estádio também detém recordes impressionantes em outras categorias. Em 2011, a final da Copa do Mundo Sub-17 entre México e Uruguai recebeu 98.943 pessoas, estabelecendo o recorde absoluto de público na história do torneio de juniores da FIFA.

Estádio Azteca, no México (Foto: Divulgação/ Fifa)

Calendário da Copa do Mundo de 2026 no Azteca

Em 2026, o estádio receberá três jogos da fase de grupos (incluindo dois jogos do México), um confronto da fase de 32 avos e uma partida das oitavas de final.

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Confira os jogos confirmados no Estádio Azteca:

11/06: México x África do Sul (Grupo A) - Jogo de Abertura

17/06: Uzbequistão x Colômbia (Grupo K)

24/06: Tchéquia x México (Grupo A)

30/06: Jogo da fase de 32 avos

05/07: Jogo das oitavas de final

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