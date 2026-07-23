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Confira quais clubes mais receberam dinheiro da Fifa por ceder atletas à Copa do Mundo

Manchester City, Barcelona e Bayern foram os clubes que mais faturaram

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 15:24
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Vinicius Júnior e Raphinha durante o clássico espanhol entre Barcelona x Real Madrid (Photo: Haitham AL-SHUKAIRI/AFP)

Com um investimento recorde de mais de 335 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão) da Fifa para compensar as equipes que cederam atletas ao Mundial na América do Norte, o Manchester City despontou no topo do ranking global. O clube inglês faturou 4,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões) por meio do Programa de Benefícios aos Clubes, mecanismo criado para reconhecer a contribuição das equipes para o sucesso da competição.

O valor total destinado pela entidade máxima do futebol representa um salto de 70% em relação às edições da Rússia (2018) e do Catar (2022). Da verba global, 250 milhões de dólares (R$ 1,27 bilhão) remuneraram diretamente a presença dos futebolistas na Copa, 100 milhões premiaram a liberação para o mata-mata, e o montante restante abastece causas de desenvolvimento do "futebol de clubes".

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Em levantamento divulgado pelo portal The Athletic, a equipe de Manchester encabeça a lista das dez potências mundiais mais recompensadas. Barcelona e Bayern de Munique completam o pódio dos grandes beneficiados durante o período em que as seleções nacionais dominaram os gramados norte-americanos.

Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

Top-10: os clubes com maior faturamento

  • Manchester City — 4,4 milhões de euros
  • Barcelona — 3,9 milhões de euros
  • Bayern de Munique — 3,4 milhões de euros
  • Arsenal — 3,3 milhões de euros
  • PSG — 3,2 milhões de euros
  • Atlético de Madrid — 3,2 milhões de euros
  • Crystal Palace — 2,7 milhões de euros
  • Manchester United — 2,6 milhões de euros
  • Real Madrid — 2,6 milhões de euros
  • Milan — 2,4 milhões de euros

Impacto financeiro no futebol brasileiro


O futebol brasileiro enviou 32 representantes do Brasileirão Série A ao torneio. Maior cedente de atletas no país, o Flamengo liderou a arrecadação nacional com nove convocados, faturamento que gerou R$ 225 mil por dia aos cofres rubro-negros. Na sequência, o Palmeiras emplacou sete nomes em solo norte-americano e garantiu uma diária de R$ 175 mil.

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Plata celebra o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Plata fez o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A receita distribui-se entre diversas equipes do país:

Atlético-MG (4 convocados): R$ 100 mil diários.

Grêmio e Internacional (2 convocados cada): R$ 50 mil diários por clube.

Athletico-PR, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco (1 convocado cada): R$ 25 mil diários por equipe.

Os 32 astros do Brasileirão no Mundial

Brasil (7)

  • Neymar (Santos)
  • Weverton (Grêmio)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Danilo Santos (Botafogo)

Paraguai (7)

  • Balbuena (Grêmio)
  • Bobadilla (São Paulo)
  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
  • Junior Alonso (Atlético-MG)
  • Maurício (Palmeiras)
  • Ramón Sosa (Palmeiras)

Uruguai (7)

  • Arrascaeta (Flamengo)
  • De la Cruz (Flamengo)
  • Varela (Flamengo)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Piquerez (Palmeiras)
  • Rochet (Internacional)
  • Canobbio (Fluminense)

Equador (5)

  • Alan Franco (Atlético-MG)
  • Félix Torres (Internacional)
  • Minda (Atlético-MG)
  • Gonzalo Plata (Flamengo)
  • Preciado (Atlético-MG)


Colômbia (4)

  • Andrés Gómez (Vasco)
  • Arias (Palmeiras)
  • Carrascal (Flamengo)
  • Juan Portilla (Athletico)

Argentina (1)

  • Flaco López (Palmeiras)

Holanda (1)

  • Memphis Depay (Corinthians)

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