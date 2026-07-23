Confira quais clubes mais receberam dinheiro da Fifa por ceder atletas à Copa do Mundo
Manchester City, Barcelona e Bayern foram os clubes que mais faturaram
Com um investimento recorde de mais de 335 milhões de dólares (cerca de R$ 1,8 bilhão) da Fifa para compensar as equipes que cederam atletas ao Mundial na América do Norte, o Manchester City despontou no topo do ranking global. O clube inglês faturou 4,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões) por meio do Programa de Benefícios aos Clubes, mecanismo criado para reconhecer a contribuição das equipes para o sucesso da competição.
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O valor total destinado pela entidade máxima do futebol representa um salto de 70% em relação às edições da Rússia (2018) e do Catar (2022). Da verba global, 250 milhões de dólares (R$ 1,27 bilhão) remuneraram diretamente a presença dos futebolistas na Copa, 100 milhões premiaram a liberação para o mata-mata, e o montante restante abastece causas de desenvolvimento do "futebol de clubes".
Em levantamento divulgado pelo portal The Athletic, a equipe de Manchester encabeça a lista das dez potências mundiais mais recompensadas. Barcelona e Bayern de Munique completam o pódio dos grandes beneficiados durante o período em que as seleções nacionais dominaram os gramados norte-americanos.
Top-10: os clubes com maior faturamento
- Manchester City — 4,4 milhões de euros
- Barcelona — 3,9 milhões de euros
- Bayern de Munique — 3,4 milhões de euros
- Arsenal — 3,3 milhões de euros
- PSG — 3,2 milhões de euros
- Atlético de Madrid — 3,2 milhões de euros
- Crystal Palace — 2,7 milhões de euros
- Manchester United — 2,6 milhões de euros
- Real Madrid — 2,6 milhões de euros
- Milan — 2,4 milhões de euros
Impacto financeiro no futebol brasileiro
O futebol brasileiro enviou 32 representantes do Brasileirão Série A ao torneio. Maior cedente de atletas no país, o Flamengo liderou a arrecadação nacional com nove convocados, faturamento que gerou R$ 225 mil por dia aos cofres rubro-negros. Na sequência, o Palmeiras emplacou sete nomes em solo norte-americano e garantiu uma diária de R$ 175 mil.
A receita distribui-se entre diversas equipes do país:
Atlético-MG (4 convocados): R$ 100 mil diários.
Grêmio e Internacional (2 convocados cada): R$ 50 mil diários por clube.
Athletico-PR, Botafogo, Red Bull Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco (1 convocado cada): R$ 25 mil diários por equipe.
Os 32 astros do Brasileirão no Mundial
Brasil (7)
- Neymar (Santos)
- Weverton (Grêmio)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Danilo Santos (Botafogo)
Paraguai (7)
- Balbuena (Grêmio)
- Bobadilla (São Paulo)
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
- Junior Alonso (Atlético-MG)
- Maurício (Palmeiras)
- Ramón Sosa (Palmeiras)
Uruguai (7)
- Arrascaeta (Flamengo)
- De la Cruz (Flamengo)
- Varela (Flamengo)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Piquerez (Palmeiras)
- Rochet (Internacional)
- Canobbio (Fluminense)
Equador (5)
- Alan Franco (Atlético-MG)
- Félix Torres (Internacional)
- Minda (Atlético-MG)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- Preciado (Atlético-MG)
Colômbia (4)
- Andrés Gómez (Vasco)
- Arias (Palmeiras)
- Carrascal (Flamengo)
- Juan Portilla (Athletico)
Argentina (1)
- Flaco López (Palmeiras)
Holanda (1)
- Memphis Depay (Corinthians)
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