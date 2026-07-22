Galvão Bueno encerra ciclo em Copas do Mundo com recorde reconhecido pelo Guinness Narrador se despediu das transmissões de Mundiais após a final entre Espanha e Argentina e comentou legado, Seleção Brasileira e reconhecimento histórico

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no último domingo (19), também marcou o encerramento de uma das trajetórias mais emblemáticas da televisão brasileira. Após 14 edições do torneio, Galvão Bueno fez sua última narração em Copas do Mundo.

Durante o Mundial, o narrador recebeu o reconhecimento do Guinness World Records pelo maior número de partidas narradas ao vivo em televisão por um mesmo profissional do gênero masculino em Copas do Mundo. A homologação levou em consideração 148 partidas narradas entre as edições de 1974 e 2026.

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O levantamento que embasou o recorde foi realizado pela Betnacional, empresa da qual Galvão é embaixador, e reuniu documentos, registros históricos e dados oficiais sobre a carreira do narrador.

— Foram mais de cinco décadas acompanhando a Seleção Brasileira e vivendo de perto alguns dos momentos mais marcantes da história do futebol. Encerrar esse capítulo é emocionante. Receber esse reconhecimento do Guinness justamente durante esta edição do torneio deu um significado ainda mais especial a essa despedida nas narrações — afirmou Galvão, em entrevista à "Betnacional".

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O narrador também explicou que, embora tenha encerrado a carreira com 154 partidas narradas em Copas do Mundo, apenas 148 foram consideradas para a homologação do recorde.

Números de Galvão Bueno em Copas do Mundo

Ao longo da carreira, Galvão Bueno narrou 154 partidas em Copas do Mundo, sendo 148 reconhecidas oficialmente pelo Guinness World Records para efeito do recorde.

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Nas transmissões da Seleção Brasileira, foram 58 jogos e 104 gols narrados, incluindo momentos históricos como o título mundial de 1994 e o pentacampeonato conquistado em 2002.

154 partidas narradas em Copas do Mundo ao longo da carreira; 148 jogos reconhecidos pelo Guinness World Records para homologação do recorde; 58 partidas da Seleção Brasileira em Mundiais; 104 gols da Seleção narrados por Galvão em Copas do Mundo; Participação em momentos históricos, como o tetracampeonato de 1994 e o pentacampeonato de 2002.

Galvão comenta eliminação da Seleção Brasileira

Durante a entrevista, Galvão também analisou a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e lamentou a eliminação nas oitavas de final para a Noruega.

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— A eliminação do Brasil doeu, principalmente porque tivemos chances para decidir a partida e não conseguimos transformar as oportunidades em gols. Os detalhes fazem toda a diferença. A Seleção precisa entender o que aconteceu neste ciclo e começar a trabalhar para voltar mais forte em 2030.

O narrador destacou ainda o peso emocional de encerrar sua trajetória justamente em um Mundial que terminou com a eliminação brasileira.

— Foram muitos anos acompanhando a Seleção no maior palco do futebol mundial. Encerrar essa trajetória em um momento como esse é difícil. O coração sai doendo, mas a paixão pelo futebol continua sendo a mesma.

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Avaliação sobre a Copa do Mundo de 2026

Embaixador da marca, Galvão avaliou que a edição de 2026 mostrou um equilíbrio maior entre as seleções e elogiou o novo formato com 48 participantes.

— Foi uma competição extremamente acirrada. Gostei muito dessa novidade das 48 seleções, porque democratizou o torneio e permitiu que muitas histórias fossem contadas. Cabo Verde é um grande exemplo disso.

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Ao comentar o desempenho das equipes, o narrador afirmou que os semifinalistas chegaram por mérito e destacou a campanha da Espanha, campeã mundial.

— Foi uma final daquelas que ficam marcadas na história. Espanha e Argentina fizeram um jogo muito equilibrado, decidido nos detalhes. A Espanha conseguiu encontrar o gol na prorrogação e conquistou um título merecido.