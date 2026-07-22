logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Galvão Bueno encerra ciclo em Copas do Mundo com recorde reconhecido pelo Guinness

Narrador se despediu das transmissões de Mundiais após a final entre Espanha e Argentina e comentou legado, Seleção Brasileira e reconhecimento histórico

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Galvão Bueno posa com o certificado do Guinness World Records pelo recorde de partidas narradas em Copas do Mundo
Galvão Bueno foi homologado pelo Guinness World Records como o narrador com mais partidas ao vivo em Copas do Mundo (Foto: Giovanna Shirassu / Betnacional)

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no último domingo (19), também marcou o encerramento de uma das trajetórias mais emblemáticas da televisão brasileira. Após 14 edições do torneio, Galvão Bueno fez sua última narração em Copas do Mundo.

Durante o Mundial, o narrador recebeu o reconhecimento do Guinness World Records pelo maior número de partidas narradas ao vivo em televisão por um mesmo profissional do gênero masculino em Copas do Mundo. A homologação levou em consideração 148 partidas narradas entre as edições de 1974 e 2026.

continua após a publicidade

O levantamento que embasou o recorde foi realizado pela Betnacional, empresa da qual Galvão é embaixador, e reuniu documentos, registros históricos e dados oficiais sobre a carreira do narrador.

— Foram mais de cinco décadas acompanhando a Seleção Brasileira e vivendo de perto alguns dos momentos mais marcantes da história do futebol. Encerrar esse capítulo é emocionante. Receber esse reconhecimento do Guinness justamente durante esta edição do torneio deu um significado ainda mais especial a essa despedida nas narrações — afirmou Galvão, em entrevista à "Betnacional".

continua após a publicidade

O narrador também explicou que, embora tenha encerrado a carreira com 154 partidas narradas em Copas do Mundo, apenas 148 foram consideradas para a homologação do recorde.

Galvão Bueno recebe certificado do Guinness World Records pelo recorde de partidas narradas em Copas do Mundo durante evento

Números de Galvão Bueno em Copas do Mundo

Ao longo da carreira, Galvão Bueno narrou 154 partidas em Copas do Mundo, sendo 148 reconhecidas oficialmente pelo Guinness World Records para efeito do recorde.

continua após a publicidade

Nas transmissões da Seleção Brasileira, foram 58 jogos e 104 gols narrados, incluindo momentos históricos como o título mundial de 1994 e o pentacampeonato conquistado em 2002.

  1. 154 partidas narradas em Copas do Mundo ao longo da carreira;
  2. 148 jogos reconhecidos pelo Guinness World Records para homologação do recorde;
  3. 58 partidas da Seleção Brasileira em Mundiais;
  4. 104 gols da Seleção narrados por Galvão em Copas do Mundo;
  5. Participação em momentos históricos, como o tetracampeonato de 1994 e o pentacampeonato de 2002.

Galvão comenta eliminação da Seleção Brasileira

Durante a entrevista, Galvão também analisou a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e lamentou a eliminação nas oitavas de final para a Noruega.

continua após a publicidade

— A eliminação do Brasil doeu, principalmente porque tivemos chances para decidir a partida e não conseguimos transformar as oportunidades em gols. Os detalhes fazem toda a diferença. A Seleção precisa entender o que aconteceu neste ciclo e começar a trabalhar para voltar mais forte em 2030.

O narrador destacou ainda o peso emocional de encerrar sua trajetória justamente em um Mundial que terminou com a eliminação brasileira.

— Foram muitos anos acompanhando a Seleção no maior palco do futebol mundial. Encerrar essa trajetória em um momento como esse é difícil. O coração sai doendo, mas a paixão pelo futebol continua sendo a mesma.

continua após a publicidade

Avaliação sobre a Copa do Mundo de 2026

Embaixador da marca, Galvão avaliou que a edição de 2026 mostrou um equilíbrio maior entre as seleções e elogiou o novo formato com 48 participantes.

— Foi uma competição extremamente acirrada. Gostei muito dessa novidade das 48 seleções, porque democratizou o torneio e permitiu que muitas histórias fossem contadas. Cabo Verde é um grande exemplo disso.

continua após a publicidade

Ao comentar o desempenho das equipes, o narrador afirmou que os semifinalistas chegaram por mérito e destacou a campanha da Espanha, campeã mundial.

— Foi uma final daquelas que ficam marcadas na história. Espanha e Argentina fizeram um jogo muito equilibrado, decidido nos detalhes. A Espanha conseguiu encontrar o gol na prorrogação e conquistou um título merecido.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Fora de Campo

Ex-jogador projeta jogo do Vasco na Sul-Americana: 'Cabeça no lugar'

Há 1 hora
Marcelo do Ó será substituído em jogo de Coritiba x Palmeiras (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Voo atrasa, e Marcelo do Ó é substituído em Coritiba x Palmeiras; veja quem narra

Há 2 horas
Morre diretor e produtor de cinema Luiz Carlos Barreto

Fora de Campo

Luiz Carlos Barreto, lenda do audiovisual brasileiro, morre aos 98 anos

Há 2 horas
Momento durante recepção da família real espanhola viraliza nas redes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Copa do Mundo 2026

Lamine Yamal chama atenção por interação com princesa Sofia; veja

Há 4 horas
Sergio Ramos e Messi foram companheiros de equipe no PSG em 2021 (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Sergio Ramos usa IA para criar foto com Messi após a Copa; veja

Há 5 horas
Jogadores da Argentina reunidos para comemorar classificação à semifinal da Copa do Mundo com os torcedores

Fora de Campo

Argentina supera o Brasil em lista da Copa do Mundo; entenda

Há 6 horas
Mais LANCE!
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

Vozinha em 2°: veja os jogadores que mais ganharam seguidores na Copa

Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026

Globo, SBT e CazéTV: quem venceu a guerra de audiência na Copa do Mundo?

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Fala de Messi inflama teoria da conspiração em vice da Argentina; Scaloni comenta

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa

Wilton, Claus ou Abatti Abel? Ex-árbitros elegem melhor brasileiro na Copa

Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário

CazéTV transmite jogos de quase metade dos jogadores da Copa; veja

Lebron James durante palestra

Suposto erro do Miami Heat 'entrega' destino de LeBron James; entenda

Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

Globo alcança 142 milhões de pessoas na Copa; veja os jogos mais assistidos

Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos

Veja gols em UCV x Santos: Bontempo, Menino, Thaciano e Rony marcam e Maicol diminui

Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana

Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'

Bráulio está apitando a partida entre Atlético-MG e Bahia no Campeonato Brasileiro

Decisão de Bráulio em Atlético-MG x Bahia gera revolta: 'Escandaloso'

Jogadores do Atlético-MG e Bahia em ação durante partida

Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata

SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

SBT alcança números expressivos com a Copa do Mundo; confira