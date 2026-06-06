A Copa do Mundo de 2026 promete ser o palco de uma nova geração de craques que busca assumir o protagonismo do futebol mundial. Com nomes já consolidados em grandes clubes europeus e jovens talentos em ascensão, a disputa pela condição de grande revelação do torneio está aberta.

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Entre os candidatos estão jogadores que chegam ao Mundial em momentos distintos da carreira, mas com algo em comum: a expectativa de marcar época e liderar suas seleções rumo ao sucesso.

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O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, é apontado por muitos como o principal nome da nova geração após temporadas impressionantes na elite europeia. Já Erling Haaland, artilheiro da Noruega e do Manchester City, finalmente terá a chance de disputar sua primeira Copa do Mundo.

Outro nome que desperta atenção é Michael Olise. O atacante francês vive grande fase e chega ao torneio cercado de expectativa após se firmar entre os principais talentos do futebol europeu.

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Os brasileiros Rayan e Endrick também chegam forte na disputa. Aos 19 anos, ambos vão disputar sua primeira Copa do Mundo. O ex-Palmeiras conquistou sua vaga na seleção após reencontrar seu futebol, quando foi emprestado ao Lyon, onde recebeu mais minutos para jogar e conseguiu grande destaque. Já o ex-Vasco, saiu do Brasil com muita moral, e chegou na Inglaterra marcando seu nome, ajudando o Bournemouth a conseguir uma vaga na Europa League. Além de ainda estar invicto no futebol inglês.

A lista ainda conta com Arda Güler, joia da Turquia e do Real Madrid; Nico Paz, uma das grandes promessas da Argentina e João Neves, meio-campista português que vem se consolidando como um dos melhores jovens jogadores do mundo.

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