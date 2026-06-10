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Mbappé vai jogar a Copa do Mundo 2026 pela França?

Jogador perdeu boa parte da temporada no Real Madrid por lesão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 04:30
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Mbappé em ação pela seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em ação pela seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Kylian Mbappé está confirmado na lista da França para a Copa do Mundo de 2026 e será um dos principais nomes da seleção comandada por Didier Deschamps na competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

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    • ➡️França fará amistosos durante a Copa do Mundo

    Capitão dos Bleus, o atacante do Real Madrid chega para sua terceira participação em Mundiais. Aos 27 anos, Mbappé já acumula uma trajetória marcante na Copa do Mundo: foi campeão em 2018, vice-campeão em 2022 e é um dos maiores artilheiros da história da seleção francesa em torneios do Mundial, com 12 gols. Na frente dele, apenas Just Fontaine, com 13.

    Durante a preparação para a competição, Mbappé participou dos amistosos contra Costa do Marfim e Irlanda do Norte. Apesar de não ter marcado gols nas partidas, recebeu respaldo da comissão técnica. O técnico Didier Deschamps afirmou que não está preocupado com a falta de pontaria do camisa 10 e demonstrou confiança no desempenho do atacante durante o torneio.

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    Na Copa do Mundo de 2026, a França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. Mbappé deve ser titular absoluto e formar um dos ataques mais fortes da competição, ao lado de nomes como Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola.

    A expectativa dos franceses é que o craque repita o protagonismo das edições anteriores. Em 2018, foi decisivo na campanha do título mundial. Já em 2022, terminou como artilheiro da Copa com oito gols, incluindo um hat-trick na final contra a Argentina.

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    O que vem por aí para a França?

    Com os amistosos encerrados, a França volta suas atenções para a estreia no Mundial. Integrante do Grupo I, a seleção francesa enfrentará Senegal na primeira rodada e chega ao torneio embalada pela vitória, mas consciente de que o nível de exigência será muito maior.

    Mbappé, com Olise ao fundo, na partida da França (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
    Mbappé, com Olise ao fundo, na partida da França (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

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