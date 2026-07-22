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Corinthians x Remo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/07/2026 09:00
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Arte com os escudos de Corinthians x Remo
(Foto: Arte/Lance!)

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 19ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e Sportv.

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No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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Ficha do jogo

Corinthians escudo
COR
Remo-escudo-onde-assistir
REM
19ª Rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
Var
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Onde assistir
logo-premiere
logo-sport-tv

Já o Remo, que está na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, soma 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. A equipe marcou 21 gols e sofreu 29.

Histórico do confronto

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado: o Timão venceu duas partidas, houve três empates e o clube paraense levou a melhor em outras três oportunidades.

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Como mandante, o Corinthians mantém vantagem no confronto. Em três jogos disputados em casa, a equipe alvinegra conquistou duas vitórias e empatou uma vez, permanecendo invicta diante do Remo. Já nos cinco duelos realizados em Belém, o cenário favorece os donos da casa, que somam três triunfos, enquanto os outros dois confrontos terminaram empatados.

Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians, será o palco do jogo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Remo

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X REMO
SÉRIE A - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Breno Bidon e Zakaria Labyad; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
REMO: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Yago; Pikachu, Vitor Bueno, Jajá e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)

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