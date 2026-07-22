Corinthians x Remo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam pela 19ª rodada da competição

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 19ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere e Sportv.

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No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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Ficha do jogo COR REM 19ª Rodada Brasileirão Data e Hora Quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR) Var Charly Wendy Straub Deretti (SC) Onde assistir

Já o Remo, que está na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, soma 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. A equipe marcou 21 gols e sofreu 29.

Histórico do confronto

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é equilibrado: o Timão venceu duas partidas, houve três empates e o clube paraense levou a melhor em outras três oportunidades.

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Como mandante, o Corinthians mantém vantagem no confronto. Em três jogos disputados em casa, a equipe alvinegra conquistou duas vitórias e empatou uma vez, permanecendo invicta diante do Remo. Já nos cinco duelos realizados em Belém, o cenário favorece os donos da casa, que somam três triunfos, enquanto os outros dois confrontos terminaram empatados.

Neo Química Arena, casa do Corinthians, será o palco do jogo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Remo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X REMO

SÉRIE A - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Breno Bidon e Zakaria Labyad; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

REMO: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Yago; Pikachu, Vitor Bueno, Jajá e Alef Manga. (Técnico: Léo Condé)

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