VAR em escanteios e tempo limite para reposições: veja as novas regras a partir da Copa do Mundo

Pacote de mudanças pretende tornar o jogo mais dinâmico e reduzir reclamações contra a arbitragem

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
12:56
Plzen x Panathinaikos pela Europa League (Foto: Michal Cizek / AFP)
Plzen x Panathinaikos pela Europa League (Foto: Michal Cizek / AFP)
A International Board (IFAB), organização responsável por gerir as regras do futebol, anunciou na manhã deste sábado mudanças importantes no futebol mundial, que serão implementadas a partir da Copa do Mundo. A assembleia geral foi realizada junto à Fifa, que aprovou as novas regras em Hensol, no País de Gales, e foi presidida por Mike Jones, presidente da Federação Galesa de Futebol (FAW).

As atualizações entrarão em vigor para os clubes a partir de 1º de junho e serão válidas para os times a partir da próxima temporada europeia, em agosto. As mudanças no regulamento atingirão diretamente o comportamento dos jogadores, a atuação dos goleiros, os procedimentos de arbitragem e o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Segundo a IFAB, o objetivo é aumentar a transparência das decisões, reduzir a perda de tempo e melhorar a relação entre jogadores e arbitragem dentro de campo.

Entre as principais novidades, laterais e tiros de meta terão limite de cinco segundos para cobrança após a contagem do árbitro — com reversão da posse ou marcação de escanteio em caso de demora. Jogadores substituídos terão dez segundos para deixar o campo, enquanto atletas atendidos pela equipe médica precisarão permanecer ao menos um minuto fora do jogo. O VAR também passa a poder corrigir rapidamente erros em escanteios e tiros de meta, além de revisar expulsões por segundo cartão amarelo. Veja o documento completo.

Mudanças aprovadas pela IFAB

  1. Cobranças de lateral: caso o jogador demore mais de cinco segundos para realizar a cobrança após o início da contagem do árbitro, a posse será invertida e o lateral passará para a equipe adversária.
  2. Tiros de meta (tempo de cobrança): se a reposição não for executada dentro de cinco segundos após a contagem do árbitro, será assinalado escanteio para o time adversário.
  3. Substituições: o jogador substituído terá até dez segundos para deixar o campo após a exibição da placa de alteração. Caso não cumpra o tempo, o substituto só poderá entrar após um minuto de jogo (cronômetro corrido)
  4. Atendimento médico: qualquer jogador atendido pela equipe médica deverá permanecer fora de campo por, no mínimo, um minuto antes de retornar ao jogo.
  5. Comunicação com o árbitro: competições poderão adotar a diretriz que permite somente ao capitão da equipe dialogar diretamente com o árbitro sobre decisões da partida.
  6. Controle de tempo do goleiro: os árbitros passarão a utilizar um sinal visual indicando os últimos cinco segundos do limite de oito segundos em que o goleiro pode controlar a bola com as mãos ou braços.
  7. Bola ao chão: se a paralisação ocorrer dentro da área penal, a bola será reiniciada com o goleiro defensor; fora da área, ficará com a equipe que teria a posse ou, em caso de dúvida, com quem tocou por último, sempre no local da interrupção.
  8. Toque acidental fora de campo: quando comissão técnica, reservas ou jogadores fora de campo tocarem na bola enquanto ela já estiver saindo e sem intenção de interferir, será marcado apenas tiro livre indireto, sem punição disciplinar.
  9. Impedimento em lançamentos do goleiro: a posição de impedimento passará a ser definida a partir do último ponto de contato com a bola nas reposições feitas pelo goleiro.
  10. Excesso de tempo do goleiro com a bola: caso o goleiro mantenha a posse por mais de oito segundos dentro da área penal, o adversário será beneficiado com a marcação de escanteio.
  11. Critérios para tiro de meta: o regulamento passa a incluir referências a outras leis do jogo para esclarecer melhor as situações que resultam na marcação.
  12. Critérios para escanteio: o texto passa a integrar outras regras relacionadas e determina que, em punições ao goleiro, a cobrança seja feita do lado mais próximo à posição dele.
  13. VAR em escanteios e tiros de meta: o árbitro de vídeo poderá corrigir rapidamente marcações equivocadas entre escanteio e tiro de meta, sem necessidade de revisão no monitor.
  14. VAR em segundo cartão amarelo: o árbitro de vídeo poderá interferir em possíveis erros quando um jogador for expulso após receber o segundo cartão amarelo.
  15. Anúncios do VAR: as competições poderão permitir que o árbitro anuncie publicamente a decisão final após uma revisão ou checagem prolongada do VAR.
  16. Substituições em amistosos internacionais: partidas amistosas da categoria principal "A" poderão ter até oito substituições por equipe, com possibilidade de acordo entre os times para ampliar o número até o máximo de onze alterações.
  17. Equipamentos dos jogadores: itens considerados não perigosos passarão a ser permitidos, desde que estejam devidamente cobertos e fixados de forma segura.
  18. Câmeras corporais para árbitros: competições poderão autorizar o uso de câmeras corporais instaladas no peito ou na cabeça dos árbitros, sendo a organização responsável pelo fornecimento e controle das imagens.
  19. Toque duplo em pênaltis: será incorporado o entendimento já divulgado pela IFAB de que toques duplos acidentais do cobrador terão tratamento específico previsto na regra, evitando interpretações divergentes.
  20. Vantagem em infração que impede chance clara de gol: quando o árbitro aplicar vantagem e o gol for marcado mesmo após uma falta que impediria uma oportunidade clara, o jogador infrator não receberá cartão, já que a jogada terminou em gol.
Árbitro de vídeo sofrerá alteração com a nova regra aprovada pela IFAB (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Árbitro de vídeo sofrerá alteração com a nova regra aprovada pela IFAB (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Caso Vini Jr

A IFAB informou que abrirá consultas para criar novas medidas disciplinares em duas situações específicas: quando jogadores decidirem deixar o campo de forma unilateral como protesto contra decisões da arbitragem — ou forem incentivados por membros da comissão técnica — e quando atletas cobrirem a boca durante confrontos com adversários em campo.

A discussão ganhou força após o episódio envolvendo Vini Jr., do Real Madrid, acusado de sofrer ofensas racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida contra o Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.

