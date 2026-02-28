Cobranças de lateral: caso o jogador demore mais de cinco segundos para realizar a cobrança após o início da contagem do árbitro, a posse será invertida e o lateral passará para a equipe adversária.

Tiros de meta (tempo de cobrança): se a reposição não for executada dentro de cinco segundos após a contagem do árbitro, será assinalado escanteio para o time adversário.

Substituições: o jogador substituído terá até dez segundos para deixar o campo após a exibição da placa de alteração. Caso não cumpra o tempo, o substituto só poderá entrar após um minuto de jogo (cronômetro corrido)

Atendimento médico: qualquer jogador atendido pela equipe médica deverá permanecer fora de campo por, no mínimo, um minuto antes de retornar ao jogo.

Comunicação com o árbitro: competições poderão adotar a diretriz que permite somente ao capitão da equipe dialogar diretamente com o árbitro sobre decisões da partida.

Controle de tempo do goleiro: os árbitros passarão a utilizar um sinal visual indicando os últimos cinco segundos do limite de oito segundos em que o goleiro pode controlar a bola com as mãos ou braços.

Bola ao chão: se a paralisação ocorrer dentro da área penal, a bola será reiniciada com o goleiro defensor; fora da área, ficará com a equipe que teria a posse ou, em caso de dúvida, com quem tocou por último, sempre no local da interrupção.

Toque acidental fora de campo: quando comissão técnica, reservas ou jogadores fora de campo tocarem na bola enquanto ela já estiver saindo e sem intenção de interferir, será marcado apenas tiro livre indireto, sem punição disciplinar.

Impedimento em lançamentos do goleiro: a posição de impedimento passará a ser definida a partir do último ponto de contato com a bola nas reposições feitas pelo goleiro.

Excesso de tempo do goleiro com a bola: caso o goleiro mantenha a posse por mais de oito segundos dentro da área penal, o adversário será beneficiado com a marcação de escanteio.

Critérios para tiro de meta: o regulamento passa a incluir referências a outras leis do jogo para esclarecer melhor as situações que resultam na marcação.

Critérios para escanteio: o texto passa a integrar outras regras relacionadas e determina que, em punições ao goleiro, a cobrança seja feita do lado mais próximo à posição dele.

VAR em escanteios e tiros de meta: o árbitro de vídeo poderá corrigir rapidamente marcações equivocadas entre escanteio e tiro de meta, sem necessidade de revisão no monitor.

VAR em segundo cartão amarelo: o árbitro de vídeo poderá interferir em possíveis erros quando um jogador for expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Anúncios do VAR: as competições poderão permitir que o árbitro anuncie publicamente a decisão final após uma revisão ou checagem prolongada do VAR.

Substituições em amistosos internacionais: partidas amistosas da categoria principal "A" poderão ter até oito substituições por equipe, com possibilidade de acordo entre os times para ampliar o número até o máximo de onze alterações.

Equipamentos dos jogadores: itens considerados não perigosos passarão a ser permitidos, desde que estejam devidamente cobertos e fixados de forma segura.

Câmeras corporais para árbitros: competições poderão autorizar o uso de câmeras corporais instaladas no peito ou na cabeça dos árbitros, sendo a organização responsável pelo fornecimento e controle das imagens.

Toque duplo em pênaltis: será incorporado o entendimento já divulgado pela IFAB de que toques duplos acidentais do cobrador terão tratamento específico previsto na regra, evitando interpretações divergentes.