VAR em escanteios e tempo limite para reposições: veja as novas regras a partir da Copa do Mundo
Pacote de mudanças pretende tornar o jogo mais dinâmico e reduzir reclamações contra a arbitragem
A International Board (IFAB), organização responsável por gerir as regras do futebol, anunciou na manhã deste sábado mudanças importantes no futebol mundial, que serão implementadas a partir da Copa do Mundo. A assembleia geral foi realizada junto à Fifa, que aprovou as novas regras em Hensol, no País de Gales, e foi presidida por Mike Jones, presidente da Federação Galesa de Futebol (FAW).
As atualizações entrarão em vigor para os clubes a partir de 1º de junho e serão válidas para os times a partir da próxima temporada europeia, em agosto. As mudanças no regulamento atingirão diretamente o comportamento dos jogadores, a atuação dos goleiros, os procedimentos de arbitragem e o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR).
Segundo a IFAB, o objetivo é aumentar a transparência das decisões, reduzir a perda de tempo e melhorar a relação entre jogadores e arbitragem dentro de campo.
Entre as principais novidades, laterais e tiros de meta terão limite de cinco segundos para cobrança após a contagem do árbitro — com reversão da posse ou marcação de escanteio em caso de demora. Jogadores substituídos terão dez segundos para deixar o campo, enquanto atletas atendidos pela equipe médica precisarão permanecer ao menos um minuto fora do jogo. O VAR também passa a poder corrigir rapidamente erros em escanteios e tiros de meta, além de revisar expulsões por segundo cartão amarelo. Veja o documento completo.
Mudanças aprovadas pela IFAB
- Cobranças de lateral: caso o jogador demore mais de cinco segundos para realizar a cobrança após o início da contagem do árbitro, a posse será invertida e o lateral passará para a equipe adversária.
- Tiros de meta (tempo de cobrança): se a reposição não for executada dentro de cinco segundos após a contagem do árbitro, será assinalado escanteio para o time adversário.
- Substituições: o jogador substituído terá até dez segundos para deixar o campo após a exibição da placa de alteração. Caso não cumpra o tempo, o substituto só poderá entrar após um minuto de jogo (cronômetro corrido)
- Atendimento médico: qualquer jogador atendido pela equipe médica deverá permanecer fora de campo por, no mínimo, um minuto antes de retornar ao jogo.
- Comunicação com o árbitro: competições poderão adotar a diretriz que permite somente ao capitão da equipe dialogar diretamente com o árbitro sobre decisões da partida.
- Controle de tempo do goleiro: os árbitros passarão a utilizar um sinal visual indicando os últimos cinco segundos do limite de oito segundos em que o goleiro pode controlar a bola com as mãos ou braços.
- Bola ao chão: se a paralisação ocorrer dentro da área penal, a bola será reiniciada com o goleiro defensor; fora da área, ficará com a equipe que teria a posse ou, em caso de dúvida, com quem tocou por último, sempre no local da interrupção.
- Toque acidental fora de campo: quando comissão técnica, reservas ou jogadores fora de campo tocarem na bola enquanto ela já estiver saindo e sem intenção de interferir, será marcado apenas tiro livre indireto, sem punição disciplinar.
- Impedimento em lançamentos do goleiro: a posição de impedimento passará a ser definida a partir do último ponto de contato com a bola nas reposições feitas pelo goleiro.
- Excesso de tempo do goleiro com a bola: caso o goleiro mantenha a posse por mais de oito segundos dentro da área penal, o adversário será beneficiado com a marcação de escanteio.
- Critérios para tiro de meta: o regulamento passa a incluir referências a outras leis do jogo para esclarecer melhor as situações que resultam na marcação.
- Critérios para escanteio: o texto passa a integrar outras regras relacionadas e determina que, em punições ao goleiro, a cobrança seja feita do lado mais próximo à posição dele.
- VAR em escanteios e tiros de meta: o árbitro de vídeo poderá corrigir rapidamente marcações equivocadas entre escanteio e tiro de meta, sem necessidade de revisão no monitor.
- VAR em segundo cartão amarelo: o árbitro de vídeo poderá interferir em possíveis erros quando um jogador for expulso após receber o segundo cartão amarelo.
- Anúncios do VAR: as competições poderão permitir que o árbitro anuncie publicamente a decisão final após uma revisão ou checagem prolongada do VAR.
- Substituições em amistosos internacionais: partidas amistosas da categoria principal "A" poderão ter até oito substituições por equipe, com possibilidade de acordo entre os times para ampliar o número até o máximo de onze alterações.
- Equipamentos dos jogadores: itens considerados não perigosos passarão a ser permitidos, desde que estejam devidamente cobertos e fixados de forma segura.
- Câmeras corporais para árbitros: competições poderão autorizar o uso de câmeras corporais instaladas no peito ou na cabeça dos árbitros, sendo a organização responsável pelo fornecimento e controle das imagens.
- Toque duplo em pênaltis: será incorporado o entendimento já divulgado pela IFAB de que toques duplos acidentais do cobrador terão tratamento específico previsto na regra, evitando interpretações divergentes.
- Vantagem em infração que impede chance clara de gol: quando o árbitro aplicar vantagem e o gol for marcado mesmo após uma falta que impediria uma oportunidade clara, o jogador infrator não receberá cartão, já que a jogada terminou em gol.
Caso Vini Jr
A IFAB informou que abrirá consultas para criar novas medidas disciplinares em duas situações específicas: quando jogadores decidirem deixar o campo de forma unilateral como protesto contra decisões da arbitragem — ou forem incentivados por membros da comissão técnica — e quando atletas cobrirem a boca durante confrontos com adversários em campo.
A discussão ganhou força após o episódio envolvendo Vini Jr., do Real Madrid, acusado de sofrer ofensas racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida contra o Benfica, pelos playoffs da Uefa Champions League.
