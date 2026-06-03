Guia Lance! dos estádios da Copa do Mundo de 2026: conheça os 16 palcos do Mundial
Veja as sedes que sediarão o torneio que acontece no Canadá, Estados Unidos e México
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A Copa do Mundo agora contará com 48 seleções e três países-sedes para a disputa do torneio. Serão 104 partidas que acontecerão em 16 estádios, presentes no Canadá, Estados Unidos e México; conheça cada uma delas.
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Canadá
BC Place
O BC Place, localizado no centro de Vancouver, no Canadá, tem capacidade para cerca de 54 mil torcedores. O estádio se destaca pelo moderno teto retrátil, instalado em uma grande reforma realizada em 2011, e pela localização privilegiada às margens de False Creek. Casa do Vancouver Whitecaps e do BC Lions, o BC Place já recebeu a final da Copa do Mundo Feminina de 2015 e sediará sete partidas do Mundial de 2026, incluindo jogos da seleção canadense e confrontos das fases eliminatórias.
➡️Sabia mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-bc-place-estadio-que-sera-um-dos-palcos-da-copa-do-mundo.html#google_vignette
BMO Field
O BMO Field, em Toronto, receberá seis partidas, incluindo a estreia da seleção do Canadá no torneio. Inaugurado em 2007, o estádio foi construído especificamente para o futebol e é a casa do Toronto FC. Para o Mundial, sua capacidade será ampliada para cerca de 45 mil torcedores. Conhecido como o "Caldeirão do Futebol do Canadá", o local se destaca pelas arquibancadas íngremes, proximidade com o gramado e atmosfera intensa, além de já ter sediado competições da Fifa e grandes eventos internacionais.
➡️Sabia mais em: https://www.lance.com.br/todos-esportes/conheca-o-bmo-field-o-caldeirao-canadense-na-copa-do-mundo.html
Estados Unidos
MetLife
O MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York e Nova Jersey, será o principal palco da competição, pois receberá a grande final da Copa do Mundo. Com capacidade para 82.500 torcedores, a arena foi inaugurada em 2010 e é a casa das equipes de NFL New York Giants e New York Jets. Além da decisão do Mundial, o estádio receberá outros sete jogos, incluindo a estreia do Brasil contra Marrocos na fase de grupos. O local já sediou eventos de enorme relevância, como a final da Copa América Centenário de 2016 e o Super Bowl XLVIII, consolidando sua reputação como uma das arenas mais importantes dos Estados Unidos.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-metlife-stadium-palco-da-final-da-copa-do-mundo-2026.html
Lumen Field
O Lumen Field, em Seattle, receberá seis partidas, entre elas jogos das fases eliminatórias. Inaugurado em 2002, o estádio tem capacidade para cerca de 69 mil torcedores e é a casa do Seattle Sounders, da MLS, e do Seattle Seahawks, da NFL. O local ganhou fama mundial por ser considerado um dos estádios mais barulhentos do planeta, chegando a registrar níveis de ruído comparáveis à atividade sísmica devido à intensidade de sua torcida. Sua arquitetura foi projetada para potencializar a acústica, criando uma atmosfera única para grandes eventos esportivos.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-lumen-field-o-estadio-mais-barulhento-da-copa-do-mundo.html
AT&T
O AT&T Stadium, em Arlington, na região metropolitana de Dallas, é a casa do Dallas Cowboys, da NFL, o estádio é considerado um dos mais modernos e tecnológicos do mundo, com teto retrátil e capacidade para mais de 80 mil torcedores, podendo ultrapassar 100 mil em configurações especiais. Durante o Mundial, receberá nove partidas — o maior número entre todas as sedes —, incluindo jogos da fase de grupos, mata-mata e uma semifinal. Inaugurado em 2009, o estádio já recebeu partidas da Seleção Brasileira, da Copa Ouro e amistosos entre gigantes europeus, consolidando-se como uma das arenas mais importantes do futebol internacional.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-dallas-uma-das-cidades-sede-da-copa-do-mundo.html
Geha Field
O estádio GEHA Field, que durante a Copa do Mundo será chamado de Kansas City Stadium por exigência da Fifa. Localizado em Kansas, o estádio tem capacidade para cerca de 76 mil torcedores e é a casa do Kansas City Chiefs, da NFL. Conhecido por abrigar uma das torcidas mais barulhentas do mundo, o local receberá seis partidas do Mundial, incluindo um jogo das oitavas de final e uma das quartas de final. Além da atmosfera intensa, a arena é considerada um dos símbolos esportivos da cidade, que se autodenomina a "Capital do Futebol dos Estados Unidos".
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-kansas-city-stadium-que-sera-palco-da-copa-do-mundo-2026.html
SoFi
O SoFi Stadium, em Inglewood, na região de Los Angeles, durante o torneio, será chamado de Los Angeles Stadium. Inaugurado em 2020, o estádio é considerado uma das arenas mais modernas do mundo, com capacidade para cerca de 70 mil torcedores, podendo ser ampliada para mais de 100 mil em grandes eventos. Casa das equipes Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers, da NFL, o local receberá oito partidas do Mundial, incluindo confrontos da fase de grupos e do mata-mata. Seu design futurista, o enorme telão suspenso em 360 graus e a infraestrutura de ponta fazem dele um dos estádios mais impressionantes da competição.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-estadio-de-los-angeles-que-sera-um-dos-palcos-da-copa-do-mundo.htm
Gillette Stadium
O Gillette Stadium, em Foxborough, na região metropolitana de Boston, receberá sete partidas, incluindo uma das semifinais do torneio. Inaugurado em 2002, o estádio tem capacidade para cerca de 65 mil torcedores e é a casa do New England Patriots, da NFL, e do New England Revolution, da MLS. A arena já recebeu importantes eventos esportivos internacionais, como jogos da Copa América Centenário e da Copa Ouro da Concacaf. Com estrutura moderna e tradição em grandes competições, o Gillette Stadium será um dos principais palcos do Mundial nos Estados Unidos.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-estadio-de-boston-que-sera-palco-de-uma-das-semifinais-da-copa-do-mundo.html
Mercedes-Benz Stadium
O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, será um dos estádios mais importantes da Copa do Mundo, recebendo oito partidas, incluindo uma semifinal. Inaugurada em 2017, a arena tem capacidade para cerca de 71 mil torcedores e chama a atenção pelo teto retrátil em formato de câmera fotográfica e pelo gigantesco telão circular de 360 graus. Casa do Atlanta United, da MLS, e do Atlanta Falcons, da NFL, o estádio já sediou eventos de grande porte, como o Super Bowl e a final do College Football Playoff. Sua estrutura moderna e localização estratégica fazem dele um dos principais palcos do Mundial nos Estados Unidos.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-atlanta-stadium-que-sera-palco-de-uma-das-semifinais-da-copa-do-mundo.html
Levi's Stadium
O Levi's Stadium, que durante a Copa será chamado de San Francisco Bay Area Stadium, será uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2026 e receberá seis partidas, incluindo uma das semifinais. Localizado em Santa Clara, na região da Baía de San Francisco, o estádio foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para cerca de 68 mil torcedores. Casa do San Francisco 49ers, da NFL, a arena é reconhecida por sua infraestrutura moderna e por ser uma das mais sustentáveis dos Estados Unidos. Além da semifinal, o local receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata, consolidando sua importância no Mundial.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-san-francisco-bay-area-stadium-que-sera-palco-de-uma-das-semifinais-da-copa-do-mundo.html
NRG Stadium
O NRG Stadium, em Houston, receberá sete partidas, incluindo jogos das fases eliminatórias. Inaugurado em 2002, o estádio tem capacidade para cerca de 72 mil torcedores e foi o primeiro da NFL a contar com teto retrátil. Casa do Houston Texans, a arena já recebeu grandes eventos esportivos internacionais, como partidas da Copa Ouro, da Copa América Centenário e diversos amistosos de seleções. Com estrutura moderna e localização estratégica em uma das cidades mais multiculturais dos Estados Unidos, o NRG Stadium será um dos centros da competição no país.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/claro-noticias/conheca-o-estadio-de-houston-que-sera-palco-da-copa-do-mundo.html
Hard Rock
O Hard Rock Stadium, em Miami, será uma das principais sedes da Copa do Mundo e receberá sete partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Escócia pela fase de grupos. Inaugurada em 1987 e modernizada ao longo dos anos, a arena tem capacidade para cerca de 65 mil torcedores e é a casa do Miami Dolphins, da NFL. O estádio já recebeu eventos de grande porte, como finais de Super Bowl, partidas da Copa América e torneios internacionais de futebol. Com localização privilegiada e estrutura de alto nível, o Hard Rock Stadium será um dos palcos mais importantes do Mundial nos Estados Unidos.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-hard-rock-stadium-palco-de-brasil-x-escocia-na-copa-do-mundo-de-2026.html
Lincoln Financial Field
O Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será sede de cinco partidas, incluindo o confronto entre Brasil e Haiti pela fase de grupos. Inaugurado em 2003, o estádio tem capacidade para cerca de 69 mil torcedores e é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL. A arena já recebeu importantes eventos internacionais de futebol, como jogos da Copa Ouro e amistosos de seleções. Conhecido pela atmosfera intensa criada pelos torcedores da Filadélfia, o local também receberá partidas das fases eliminatórias, reforçando seu papel de destaque no Mundial.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-lincoln-financial-field-o-palco-de-brasil-x-haiti-na-copa-do-mundo.html
México
Azteca
O Estádio Azteca, na Cidade do México, fará história ao se tornar o primeiro estádio a sediar jogos de três Copas do Mundo diferentes (1970, 1986 e 2026). Com capacidade para mais de 80 mil torcedores, a arena receberá a partida de abertura do Mundial de 2026 após passar por um processo de modernização. O estádio é um dos mais icônicos do futebol mundial por ter sido palco do tricampeonato de Pelé em 1970 e do lendário desempenho de Diego Maradona em 1986, incluindo os gols da "Mão de Deus" e do "Gol do Século". Considerado um verdadeiro templo do futebol, o Azteca é um dos símbolos mais marcantes da história das Copas do Mundo.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-estadio-azteca-o-templo-de-pele-e-maradona-que-abrira-a-copa-do-mundo-de-2026.html
Akron
O Estádio Akron, que durante a Copa será chamado de Guadalajara Stadium, como o nome já adianta, é localizado em Guadalajara. O estádio foi inaugurado em 2010, tem capacidade para cerca de 49 mil torcedores e é a casa do Chivas. Conhecido como "O Vulcão" por sua arquitetura inspirada em uma formação vulcânica, o local receberá quatro partidas da fase de grupos do Mundial. A arena já sediou competições internacionais importantes e se destaca por sua estrutura moderna, sendo um dos principais estádios do futebol mexicano.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-estadio-guadalajara-o-vulcao-que-sera-palco-da-copa-do-mundo-2026.html
BBVA
O Estádio BBVA, localizado em Guadalupe, no México, durante a Copa do Mundo será chamado de Monterrey Stadium e será uma das três sedes mexicanas do torneio. Inaugurado em 2015, o estádio tem capacidade para cerca de 53 mil torcedores e é a casa do Monterrey, um dos principais clubes do país. Conhecido como o "Gigante de Aço", o local se destaca pela arquitetura moderna e pela vista para a Serra Madre Oriental. Durante o Mundial, receberá quatro partidas da fase de grupos e um jogo das oitavas de final, consolidando-se como um dos principais palcos da competição no México.
➡️Saiba mais em: https://www.lance.com.br/copa-do-mundo/conheca-o-estadio-monterrey-o-gigante-de-aco-que-sera-palco-da-copa-do-mundo-2026.html
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