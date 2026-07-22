Balanço da Copa termina como vice-líder entre programas de debate esportivo na TV aberta Atração foi destaque do SBT durante o Mundial

O Balanço da Copa, programa esportivo do SBT, somou 39 exibições durante os dias 11 de junho e 19 de julho. A atração encerrou a trajetória como vice-líder da TV aberta durante o período da Copa do Mundo de 2026. Comandada por Carol Barcellos e Wallace Neguerê, a atração registrou média de 2,27 pontos e 6,49% de share, desempenho 13% superior ao da Record na mesma faixa de comparação.

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Entre os programas de debate esportivo da TV aberta exibidos no período, o Balanço da Copa superou atrações tradicionais como o Jogo Aberto, da TV Bandeirantes (1,67), e o Esporte Record (1,60), consolidando-se como a principal alternativa ao público durante o Mundial.

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Ao longo de pouco mais de um mês, o programa se destacou por reunir análise, informação, entretenimento e bom humor no início das madrugadas do SBT e da N Sports. Carol Barcellos e Wallace Neguerê receberam diariamente nomes do time esportivo das emissoras, como Mano, Raphael Rezende, Nina Galiotte, Pedrinho Mídia, Marcelo Marrom, Vampeta e Gabriel Gubela, além de convidados especiais, ex-jogadores e atrações musicais.

O melhor desempenho de audiência aconteceu em 19 de junho, após a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, quando o programa alcançou 4,92 pontos de média.

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Copa do Mundo de 2026

O mundial deste ano chegou ao fim no último domingo (19), com uma final emocionante entre Espanha e Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos. Após um empate no tempo regulamentar, a seleção espanhola venceu o confronto na prorrogação por 1 a 0. O autor do título foi o atacante Ferran Torres.

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