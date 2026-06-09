Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa? CR7 disputará sua sexta Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, disputará sua sexta Copa do Mundo. Ao lado de Lionel Messi e Guillermo Ochoa, o atacante português igualará o recorde de participações em Mundiais e entrará para o seleto grupo de jogadores com mais edições disputadas na história da competição.

O camisa 7 está confirmado na Copa do Mundo de 2026 após ser convocado pelo técnico Roberto Martínez para integrar a seleção portuguesa. Ronaldo já representou Portugal nos Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. O próprio jogador já indicou que esta deverá ser sua última participação em uma Copa do Mundo, o que torna a edição de 2026 ainda mais simbólica em sua carreira.

Portugal está no Grupo K e estreia contra a República Democrática do Congo. Na sequência, a seleção portuguesa enfrentará Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos.

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Cristiano Ronaldo garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Quais as expectativas de Cristiano Ronaldo nesta Copa?

As expectativas em torno de Cristiano Ronaldo para a Copa do Mundo são altas. Aos 41 anos, o atacante chega ao torneio como uma das principais referências da seleção portuguesa e com a chance de ampliar marcas históricas em sua carreira.

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Com 226 jogos e 143 gols por Portugal, o camisa 7 poderá aumentar ainda mais seus números pela seleção. Caso balance as redes durante o Mundial, Cristiano Ronaldo se tornará o único jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Além disso, o torneio representa uma oportunidade importante para o craque se aproximar de outra marca expressiva. Atualmente com 973 gols oficiais na carreira, pode usar a competição como mais um passo em sua busca pelos 1.000 gols.

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