Antony abre o jogo sobre ausência na Copa do Mundo: 'Dei tudo de mim' Jogador também falou sobre recusa ao Bayern de Munique

Fora da Copa do Mundo mesmo após uma temporada de destaque pelo Real Betis, Antony afirmou que fez tudo o que estava ao seu alcance para conquistar uma vaga na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", concedida durante a pré-temporada da equipe na Alemanha, o atacante comentou a frustração por não ter sido convocado por Ancelotti, explicou por que recusou uma proposta do Bayern de Munique e projetou os desafios do clube espanhol na Champions League.

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O brasileiro reconheceu a decepção por não disputar o Mundial, mas afirmou que encara a situação com naturalidade e pretende seguir trabalhando para voltar a ser lembrado nas próximas convocações.

– Claro que fiquei decepcionado. Dei tudo de mim e sacrifiquei muito para estar na Copa do Mundo. Mas, no fim das contas, no futebol existem coisas que você não pode controlar. O mais importante é continuar trabalhando duro. Estou convencido de que o resto virá naturalmente – afirmou.

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Antony fala sobre proposta recusada do Bayern de Munique

Outro assunto abordado por Antony foi a possibilidade de defender o Bayern de Munique. O brasileiro confirmou que recebeu uma investida do clube alemão durante as negociações para definir seu futuro após o período de empréstimo ao Betis e revelou que chegou a conversar com Kompany.

Apesar do interesse, o atacante explicou que a decisão de permanecer em Sevilha foi tomada em conjunto com a família e levou em consideração aspectos que iam além do futebol.

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– Foi uma grande honra. Tenho enorme respeito pelo Bayern e também pelo Vincent Kompany, que é um treinador que admiro muito. Quando um clube desse tamanho demonstra interesse e o treinador liga para você, isso significa muito para qualquer jogador – disse.

– Foi uma decisão tomada junto com a minha família. Eu estava passando por uma fase difícil da minha vida e precisava encontrar um lugar onde pudesse voltar a ser feliz, não apenas como jogador, mas também como pessoa. Senti que o Betis era o clube certo para isso e não me arrependo nem um pouco da decisão – declarou.

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Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Ao falar sobre o período em que defendeu o Manchester United, o atacante preferiu não entrar em detalhes sobre os momentos vividos no futebol inglês. Ainda assim, reconheceu que a experiência contribuiu para seu amadurecimento e destacou a mudança de ambiente encontrada na Espanha.

– Não quero falar muito sobre o Manchester United. O período que vivi lá me ajudou a amadurecer como pessoa. Quando cheguei a Sevilha, não atravessava um momento fácil. Aqui reencontrei o prazer de jogar futebol. Desde o primeiro dia, recebi muita confiança do clube e dos torcedores, e isso me ajudou bastante – afirmou.

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Antony também fez um balanço positivo da última temporada pelo Real Betis. Embora admita que gostaria de ter participado de mais gols, o brasileiro acredita que evoluiu dentro e fora de campo.

– Foi uma temporada muito especial. Conseguimos alcançar objetivos importantes como equipe e, individualmente, também considero que tive um bom ano. Claro que um atacante sempre quer marcar mais gols e dar mais assistências, mas sinto que evoluí como jogador e como pessoa. No geral, faço uma avaliação muito positiva – comentou.

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Champions League e metas para a nova temporada

Com a vaga assegurada na Champions League, Antony afirmou que o elenco encara a competição como um dos grandes objetivos da temporada. Segundo o atacante, o retorno do Betis ao principal torneio europeu aumenta a responsabilidade do grupo, mas também serve como motivação.

– Sabemos o quão grande será o desafio da Champions League e estamos encarando isso com muito entusiasmo. Queremos representar o Betis da melhor maneira possível e dar tudo em cada partida. Os torcedores podem esperar uma equipe que jogará com muita paixão e comprometimento – afirmou.

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Além da disputa continental, Antony estabeleceu metas pessoais para 2026/27. O brasileiro afirmou que pretende aumentar sua participação ofensiva, mas reforçou que o principal objetivo continua sendo ajudar o Betis a conquistar títulos.

– Quero ganhar títulos. Esse sempre será o meu maior objetivo. Também quero melhorar meus números, marcar mais gols e dar mais assistências, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipe e fazer uma temporada ainda melhor do que a anterior – disse.

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