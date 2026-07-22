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Antony abre o jogo sobre ausência na Copa do Mundo: 'Dei tudo de mim'

Jogador também falou sobre recusa ao Bayern de Munique

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 10:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Fora da Copa do Mundo mesmo após uma temporada de destaque pelo Real Betis, Antony afirmou que fez tudo o que estava ao seu alcance para conquistar uma vaga na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", concedida durante a pré-temporada da equipe na Alemanha, o atacante comentou a frustração por não ter sido convocado por Ancelotti, explicou por que recusou uma proposta do Bayern de Munique e projetou os desafios do clube espanhol na Champions League.

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O brasileiro reconheceu a decepção por não disputar o Mundial, mas afirmou que encara a situação com naturalidade e pretende seguir trabalhando para voltar a ser lembrado nas próximas convocações.

– Claro que fiquei decepcionado. Dei tudo de mim e sacrifiquei muito para estar na Copa do Mundo. Mas, no fim das contas, no futebol existem coisas que você não pode controlar. O mais importante é continuar trabalhando duro. Estou convencido de que o resto virá naturalmente – afirmou.

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Antony fala sobre proposta recusada do Bayern de Munique

Outro assunto abordado por Antony foi a possibilidade de defender o Bayern de Munique. O brasileiro confirmou que recebeu uma investida do clube alemão durante as negociações para definir seu futuro após o período de empréstimo ao Betis e revelou que chegou a conversar com Kompany.

Apesar do interesse, o atacante explicou que a decisão de permanecer em Sevilha foi tomada em conjunto com a família e levou em consideração aspectos que iam além do futebol.

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– Foi uma grande honra. Tenho enorme respeito pelo Bayern e também pelo Vincent Kompany, que é um treinador que admiro muito. Quando um clube desse tamanho demonstra interesse e o treinador liga para você, isso significa muito para qualquer jogador – disse.

– Foi uma decisão tomada junto com a minha família. Eu estava passando por uma fase difícil da minha vida e precisava encontrar um lugar onde pudesse voltar a ser feliz, não apenas como jogador, mas também como pessoa. Senti que o Betis era o clube certo para isso e não me arrependo nem um pouco da decisão – declarou.

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Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Ao falar sobre o período em que defendeu o Manchester United, o atacante preferiu não entrar em detalhes sobre os momentos vividos no futebol inglês. Ainda assim, reconheceu que a experiência contribuiu para seu amadurecimento e destacou a mudança de ambiente encontrada na Espanha.

– Não quero falar muito sobre o Manchester United. O período que vivi lá me ajudou a amadurecer como pessoa. Quando cheguei a Sevilha, não atravessava um momento fácil. Aqui reencontrei o prazer de jogar futebol. Desde o primeiro dia, recebi muita confiança do clube e dos torcedores, e isso me ajudou bastante – afirmou.

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Antony também fez um balanço positivo da última temporada pelo Real Betis. Embora admita que gostaria de ter participado de mais gols, o brasileiro acredita que evoluiu dentro e fora de campo.

– Foi uma temporada muito especial. Conseguimos alcançar objetivos importantes como equipe e, individualmente, também considero que tive um bom ano. Claro que um atacante sempre quer marcar mais gols e dar mais assistências, mas sinto que evoluí como jogador e como pessoa. No geral, faço uma avaliação muito positiva – comentou.

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Champions League e metas para a nova temporada

Com a vaga assegurada na Champions League, Antony afirmou que o elenco encara a competição como um dos grandes objetivos da temporada. Segundo o atacante, o retorno do Betis ao principal torneio europeu aumenta a responsabilidade do grupo, mas também serve como motivação.

– Sabemos o quão grande será o desafio da Champions League e estamos encarando isso com muito entusiasmo. Queremos representar o Betis da melhor maneira possível e dar tudo em cada partida. Os torcedores podem esperar uma equipe que jogará com muita paixão e comprometimento – afirmou.

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Além da disputa continental, Antony estabeleceu metas pessoais para 2026/27. O brasileiro afirmou que pretende aumentar sua participação ofensiva, mas reforçou que o principal objetivo continua sendo ajudar o Betis a conquistar títulos.

– Quero ganhar títulos. Esse sempre será o meu maior objetivo. Também quero melhorar meus números, marcar mais gols e dar mais assistências, mas, acima de tudo, quero ajudar a equipe e fazer uma temporada ainda melhor do que a anterior – disse.

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