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Lamine Yamal vai jogar a Copa do Mundo pela Espanha? Veja situação do craque

Craque da Fúria se recupera de lesão muscular

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 04:00
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Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

Luis de la Fuente teve grande preocupação na reta final de preparação da Espanha para a estreia na Copa do Mundo devido à condição física do craque Lamine Yamal. O jovem do Barcelona ficou fora dos últimos amistosos, contra Iraque e Peru, e ligou o alerta do técnico da seleção espanhola. Afinal, Yamal estará apto para o Mundial?

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    Lamine Yamal sofreu lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no fim de abril, em jogo no Camp Nou, após cobrar um pênalti contra o Celta de Vigo, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Desde então, perdeu seis partidas pelo clube catalão e dois com a seleção.

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    O astro espanhol está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico da Fúria, que conta com o fisioterapeuta Fernando Galán, do Barcelona. Ele foi reintegrado ao grupo no treino aberto do último domingo (7), em Chattanooga, no Tennessee, antes do embarque da delegação a Puebla, no México, para o amistoso com o Peru.

    Lamine Yamal se lesionou em partida do Barcelona (Foto: Manaure Quintero / AFP)
    Lamine Yamal se lesionou em partida do Barcelona (Foto: Manaure Quintero / AFP)

    A Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, contra Cabo Verde. A Fúria está no Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

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    Além de Yamal, a também atacante Nico Williams, outro com problema muscular, desfalcou nos últimos dois amistosos, mas também deve estar liberado no primeiro jogo do Mundial.

    Sem a dupla, a escalação ideal da Espanha, utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o Peru, teve: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri e Baena; Ferran Torres e Oyarzabal.

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