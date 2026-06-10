Lamine Yamal vai jogar a Copa do Mundo pela Espanha? Veja situação do craque Craque da Fúria se recupera de lesão muscular

Luis de la Fuente teve grande preocupação na reta final de preparação da Espanha para a estreia na Copa do Mundo devido à condição física do craque Lamine Yamal. O jovem do Barcelona ficou fora dos últimos amistosos, contra Iraque e Peru, e ligou o alerta do técnico da seleção espanhola. Afinal, Yamal estará apto para o Mundial?

continua após a publicidade

+ Espanha se impõe e vence o Peru no último amistoso antes da Copa do Mundo

+ Técnico da Espanha evita falar em favoritismo na Copa do Mundo: 'Não garante nada'

Lamine Yamal sofreu lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no fim de abril, em jogo no Camp Nou, após cobrar um pênalti contra o Celta de Vigo, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Desde então, perdeu seis partidas pelo clube catalão e dois com a seleção.

continua após a publicidade

O astro espanhol está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico da Fúria, que conta com o fisioterapeuta Fernando Galán, do Barcelona. Ele foi reintegrado ao grupo no treino aberto do último domingo (7), em Chattanooga, no Tennessee, antes do embarque da delegação a Puebla, no México, para o amistoso com o Peru.

Lamine Yamal se lesionou em partida do Barcelona (Foto: Manaure Quintero / AFP)

A Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, contra Cabo Verde. A Fúria está no Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

continua após a publicidade

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Além de Yamal, a também atacante Nico Williams, outro com problema muscular, desfalcou nos últimos dois amistosos, mas também deve estar liberado no primeiro jogo do Mundial.

Sem a dupla, a escalação ideal da Espanha, utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o Peru, teve: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri e Baena; Ferran Torres e Oyarzabal.