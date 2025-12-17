Fifa divulga premiação recorde para Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (17) os valores de contribuição financeira e premiações destinados às seleções na Copa do Mundo de 2026, com um total recorde de US$ 727 milhões (R$ 4 bilhões). A decisão foi tomada pelo Conselho da entidade, reunido em Doha, no Catar, antes da final da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo, e representa um aumento de 50% em relação à edição de 2022.

Do total aprovado, US$ 655 milhões serão destinados ao pagamento de premiações esportivas às 48 seleções classificadas para o Mundial de 2026. Os valores variam conforme a colocação final no torneio; confira abaixo

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 275 milhões);

Vice: US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões);

3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões);

4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 148,5 milhões);

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 104,5 milhões);

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 82,5 milhões);

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 60,5 milhões);

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 49,5 milhões).

O Conselho da Fifa também confirmou a criação de torneios no formato de festivais para a categoria sub-15, abertos às 211 associações membros da entidade. A primeira edição será realizada em 2026, com equipes masculinas, e a segunda em 2027, com equipes femininas. A partir de 2028, as associações poderão inscrever seleções masculinas e femininas em competições separadas. Os jogos terão duração reduzida, campos menores e equipes com sete a nove jogadores, em adequação à faixa etária.

— Nos últimos anos, a Fifa intensificou seus esforços para fortalecer o futebol de base, e os resultados são visíveis. Fomos muito ativos na promoção de competições e no desenvolvimento juvenil, e este é um passo natural e muito positivo. Ter torneios sub-15 para meninos e meninas será fundamental na missão da Fifa de dar uma chance a todos os talentos ao redor do mundo e é mais um exemplo de como a Fifa reinveste no futebol — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Outra medida aprovada foi a criação de um fundo de recuperação pós-conflito, anunciado anteriormente por Infantino durante a Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh, em outubro de 2025. O fundo será destinado a regiões afetadas por conflitos, poderá receber contribuições de terceiros e terá fiscalização rigorosa. A iniciativa complementa ações já existentes no Programa Fifa Forward e em outros projetos da entidade.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala no 75º Congresso da entidade; conselho aprovou premiação da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Fifa)

Mudanças nos Jogos Olímpicos

O Conselho também confirmou a distribuição de vagas para os torneios olímpicos de futebol dos Jogos de Los Angeles-2028, após aprovação do Comitê Olímpico Internacional.

No torneio feminino, as vagas serão distribuídas da seguinte forma: AFC (2,5), CAF (2), Concacaf (3), Conmebol (2,5), OFC (1), Uefa (4) e Estados Unidos (1).

No masculino, a divisão será: AFC (2), CAF (2), Concacaf (1), Conmebol (2), OFC (1), Uefa (3) e Estados Unidos (1).

Mundial de Clubes Feminino

Por fim, o Conselho da Fifa definiu que a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina será realizada entre 5 e 30 de janeiro de 2028, após consultas com diferentes partes envolvidas e a decisão prévia de lançar a competição naquele ano.

