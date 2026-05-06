Conheça o MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo 2026

O MetLife Stadium, em East Rutherford, está prestes a se tornar o epicentro do futebol mundial. Localizado estrategicamente no eixo Nova York-Nova Jersey, o gigante com capacidade para 82.500 torcedores foi o escolhido pela Fifa para receber a grande final da Copa do Mundo de 2026. Anteriormente, a arena atraiu os olhares do planeta ao sediar oito partidas do Mundial de Clubes 2025, incluindo a decisão do título.

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Inaugurado em 2010, o complexo é um fenômeno de engenharia e gestão. É um dos raros casos ao servir de casa para duas franquias rivais da NFL, o New York Giants e o New York Jets. Voltado ao futebol americano, palco que sediou o Super Bowl XLVIII, o estádio passou por uma transformação vital para a Copa: a substituição integral do gramado sintético pelo gramado natural, atendendo às exigências da Fifa.

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⭐ Palco de decisões e estrelas

Sob o nome oficial de New York New Jersey Stadium durante o torneio da Fifa (devido a restrições comerciais), a arena já possui um currículo digno de lenda. Foi ali que, em 2016, o Chile superou a Argentina de Lionel Messi nos pênaltis para erguer a Copa América Centenário.

Mas a versatilidade é a verdadeira marca do local. Quando as traves saem de campo, entram os espetáculos. O estádio é a parada obrigatória das maiores turnês globais, recebendo ícones como: Bruce Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift e Ed Sheeran.

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🏟️ Ficha técnica

Nome Fifa: New York New Jersey Stadium

New York New Jersey Stadium Localização: East Rutherford, Nova Jersey (EUA)

East Rutherford, Nova Jersey (EUA) Capacidade: 82.500 espectadores

82.500 espectadores Inauguração: Abril de 2010

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Agenda dos confrontos no MetLife Stadium pela Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

13/06 - Sábado às 19h: Brasil x Marrocos (Grupo C)

Brasil x Marrocos (Grupo C) 16/06 - Terça-feira às 16h: França x Senegal (Grupo I)

França x Senegal (Grupo I) 22/06 - Segunda-feira às 21h: Noruega x Senegal (Grupo I)

Noruega x Senegal (Grupo I) 25/06 - Quarta-feira às 17h: Equador x Alemanha (Grupo E)

Equador x Alemanha (Grupo E) 27/06 - Sábado às 18h: Panamá x Inglaterra (Grupo L)

Panamá x Inglaterra (Grupo L) 30/06 - Terça-feira às 18h: Fase de 32 avos - Jogo 77 (mata-mata)

Fase de 32 avos - Jogo 77 (mata-mata) 05/07 - Domingo às 18h: Oitavas de final - Jogo 91

Oitavas de final - Jogo 91 🏆 19/07 - Domingo às 16h: Final - Jogo 104

Vista geral do MetLife Stadium antes da Copa do Mundo 2026 em East Rutherford (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

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